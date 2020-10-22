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Skoda Kodiaq российской сборки: народный тест-драйв от VAGовода со стажем

Skoda Kodiaq российской сборки: народный тест-драйв от VAGовода со стажем (37 фото + 1 видео + 1 гиф)

Автор:
22 октября 2020 10:36
Сообщество : Автомир
Метки: Skoda Kodiaq   kodiaq   skoda   vag   авто   автомир   автомобили   тест-драйв   
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Мы уже писали статьи про Kodiaq, поэтому когда Skoda пригласила Дром на Алтай тестировать кроссовер российской сборки, пришлось серьезно задуматься: ну что нового можно написать про этот авто? Решение для задачи нашли необычное: надо сменить бойца и послать на разведку не профессионального журналиста, а истинного VAGовода, который всегда найдет что-то интересное даже в самом рядовом и скучном автомобиле — главное чтоб под капотом была связка TSI и DSG! Благо такой человек есть среди наших друзей.

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Метки: Skoda Kodiaq   kodiaq   skoda   vag   авто   автомир   автомобили   тест-драйв   
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2k
SSD 5 дней назад
Реклама детект.
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sanchesS80 20 часов назад
Ну вот, Фишки потихоньку становятся рекламным сайтом....
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19k
Mike Miller 2 дня назад
"Народный" тест авто, что не по карману 90% этого народа.
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51k
Павел Юрьевич 3 дня назад
Лучше бы дизель протестировали.
А так цена 2,5+ за Шкоду - это уже дичь.
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518
Евген Павел Юрьевич 2 дня назад
Дичь Ваз за 1кк)
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2k
Hagalaz 4 дня назад
Говно - TSI + говно - DSG = 2 говна = выгребная яма... Хорошая попытка рекламы для школоты... Нас же на "это" не купишь... Уж лучше китайцы или, на худой конец, корейцы...
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4k
Zorik Hagalaz 2 дня назад
У меня нет кредитов, я ж не ты.
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Hagalaz Zorik 2 дня назад
мы о тебе говорим... видать таким, как ты, даже на гейфон кредитов не дают...
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Zorik Hagalaz 2 дня назад
Да я в кедитах не нуждаюсь.
А ты иди уже отсоси у кого-нить, по-другому ты заработать не в состоянии.
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2k
Hagalaz Zorik 24 часа назад
Сидишь на школьной удаленке и в дядю взрослого играешь? Тебе экзамены не нужны, все равно в серьезный институт не поступишь... тебе в армию, сынок...
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4k
Zorik Hagalaz 20 часов назад
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1k
Александр Едигаров 4 дня назад
поклонник автомобилей VAG. это диагноз.
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m1skam Александр Едигаров 4 дня назад
Так можно про многих сказать. :)
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9k
Денис 4 дня назад
Я сам такой купил в этом году только 1.5, а не 1.4. Правда я живу не в РФ.
12 октября проехал пятитысячный километр.
Пока ощущения в целом позитивные. Особенно расход топлива радует.
В Питере у меня стоит Куга 2013 года, на ней катаюсь, когда в отпуск или по делам езжу, перегнать так и не решился. Куга ощутимо меньше, но и бензина жрёт больше.
Stop&Go я сразу выключил, так как пробок почти нет, стоять не приходится по сравнению с Питером. А у каждого светофора включать/выключать двигатель - это только ресурс гробить.
(прости, Грета :) )
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40k
zloykoyot 4 дня назад
Охерительно свежая статья, особенно если учесть то, что тест-драйв Кодиака российской сборки на Алтае Авто Плюс снимал в 2018 году.
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2k
Майкл 5 дней назад
DSG - говномат, у TSI вечная прабла с турбинами и вестгейтами, если брать ваг то без турбо и на палке. А так, тот еще неликвид, вот и рекламируют чтоб както поднять продажи.
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32k
Гёз Уленшпигель Майкл 5 дней назад
Говномат у тебя в башке.
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5k
Denis Cudreacov Майкл 2 дня назад
Про ТСИ и ДСГ - WV заявляет, что исправили после 2017 все "детские болезни" и теперь все отлично. Время покажет. Хотя, ведь знают негодяи все и все понимают, на Порши свои ведь не ставили "ДСГовно" ни в 2010 на 2-ое поколение, ни сейчас на 3-е поколение тоже не ставят, хоть и кричат на каждом углу, что 3-е поколение ДСГ отлично работает и не ломается))) Ну и немного не в тему, но больной для меня вопрос, мечтаю спросить лично у дизайнера порша, это - задний подлокотник, особенно подстаканники... хер с ним, что Ваг ставит их во всякие "Поло" и "Рапиды"... так он убог и не функционален до безобразия, на нем и руку держать неудобно (локоть соскальзывает в пластиковый подстаканник и больно) и стаканы с напитком брать ближней рукой невозможно, приходится дальней дотягиваться... словом, у меня в голове не укладывается, как в авто за 80 тыс евро, можно было экономить на 100 евро. это скотство какое-то.

Про ТСИ и ДСГ - WV заявляет, что исправили после 2017 все "детские болезни" и теперь все отлично. Время покажет. Хотя, ведь знают негодяи все и все понимают, на Порши свои ведь не ставили "ДСГовно" ни в 2010 на 2-ое поколение, ни сейчас на 3-е поколение тоже не ставят, хоть и кричат на каждом углу, что 3-е поколение ДСГ отлично работает и не ломается))) Ну и немного не в тему, но больной для меня вопрос, мечтаю спросить лично у дизайнера порша, это - задний подлокотник, особенно подстаканники... хер с ним, что Ваг ставит их во всякие "Поло" и "Рапиды"... так он убог и не функционален до безобразия, на нем и руку держать неудобно (локоть соскальзывает в пластиковый подстаканник и больно) и стаканы с напитком брать ближней рукой невозможно, приходится дальней дотягиваться... словом, у меня в голове не укладывается, как в авто за 80 тыс евро, можно было экономить на 100 евро. это скотство какое-то.
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2k
Майкл Denis Cudreacov День назад
VAG в одно время разработали dsg c мокрым и сухим сцеплением, "мокрые" DSG-6 конешно были покрепче, но один хер ресурс новой составлял 100-150 т.км., сухая ходила итого меньше. но тут дело даже не столько в сцеплении сколько в гидроблоках, болезнь плунжеров никуда не делась. после 150 тыскм. приходится "попадать" на ремонт мозгов, что стоит примерно как контрактная DSG, но и после ремонта ресурс конешно будет не 150 а еще меньше, и да, эти цифры приведены для идеальной эксплуатации, в снг много "шумахеров", и просто чайников залетающих в подъем, и скупых на смазочные материалы и запчасти людей, поэтому дсг в лучшем случае живет половину срока. Вывод, машина будет ездить боле менее без проблем только в гарантийных рамках, потом начнутся качели.
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2k
Майкл Denis Cudreacov День назад
На порши и бентли DSG не ставят в силу их слабых мощностных характеристик, у них максималка вроде 250-280 Нм. На поршах крутяк может достигать 1000Нм
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19
tj77 5 дней назад
Любил я ВАГи пока для дела не купил старый праворульный минивен).
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11k
Объект реальности 5 дней назад
150 лс не бывает на механике, и это минус перекрывающий все плюсы.
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32k
Гёз Уленшпигель Объект реальности 5 дней назад
Есть 2 л. 110/150 механика.
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11k
Объект реальности Гёз Уленшпигель 4 дня назад
Где есть?
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32k
Гёз Уленшпигель Объект реальности 4 дня назад
За бугром.
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