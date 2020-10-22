Skoda Kodiaq российской сборки: народный тест-драйв от VAGовода со стажем

Отдельного внимания заслуживает ассистент движения по полосе. Можно подумать, что он возьмет на себя управление в большинстве случаев на дорогах с разметкой, однако это далеко не так. Потому что это лишь ассистент, а не «заменитель» действий водителя. При его тестировании я обнаружил множество нюансов, один из них: даже на идеальной разметке автомобиль будет двигаться максимально близко к правой линии разметки (сплошной или прерывистой), то есть ближе к правому краю полосы. Если дорога узкая и разметка нанесена буквально на край проезжей части, то велик риск задеть стоящие на обочине машины или другие помехи, особенно если участок дороги будет уходить влево. Если дорога двухполосная, а разметка лишь в одну линию по центру, то система практически не работает.



Ассистент начинает работать при скорости выше 65 км/ч. Если скорость падает ниже этого значения (например, вы едете в потоке с адаптивным круиз-контролем и особо не думаете, что там впереди), то в определенный момент необходимо взять управление на себя. Также ассистент не сможет помочь при объезде ямы или, например, стоящего на дороге крупного животного, а также если впереди достаточно крутой поворот, а скорость слишком высока для маневра. Кстати, для сравнения я протестировал и другой автомобиль с таким ассистентом, так как думал, что, возможно, калибровка камеры выполнена некорректно и автомобиль тянет вправо. Но и второй Kodiaq тоже старался держаться именно правого края полосы, что, честно сказать, не очень удобно, а порой — опасно.



На данный момент считаю этого помощника сыроватым. Полезнее было бы иметь функцию определения знаков ограничения скорости и соответствующую этому коррекцию скорости круиз-контроля. Такие системы уже существуют, но в нашем Кодиаке ее нет.



Ассистент контроля «слепых» зон — пожалуй, самая простая и распространенная система. Она оповещает о присутствии другого автомобиля в зоне, не попадающей в зеркала заднего вида. В зеркала встроены светящиеся пиктограммы, радарные датчики находятся внутри полости бампера. Тестировать данную систему особо не нужно, она работает просто: при приближении автомобиля сзади в соседней полосе на соответствующей стороне загорается оранжевая пиктограмма, предупреждающая водителя, что нужно быть внимательнее.