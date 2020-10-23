FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 6727 постов • 658 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
В последний путь на «Ладе»: катафалк на базе Granta

В последний путь на «Ладе»: катафалк на базе Granta (3 фото)

Автор:
23 октября 2020 14:15
Сообщество : Автомир
Метки: granta   авто   автомир   автомобили   катафалк   лада   лада гранта   ритуальный автомобиль   
282
3
На международной выставке погребальных принадлежностей и похоронного сервиса в Москве компания из Нижнего Новгорода представила бюджетный катафалк на базе Lada Granta.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: granta   авто   автомир   автомобили   катафалк   лада   лада гранта   ритуальный автомобиль   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
55
чокнутый 3 часа назад
раньше в таких пирожки развозили...
раньше в таких пирожки развозили...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Юр21 4 минуты назад
Что бы конструктора этого чуда всю оставшуюся жизнь на этом чуде возили, жмура потяжелее положат - и колесница на дыбы встанет. Надо на капоте тройню сидений прикрутить, что бы грузчики как противовес там ездили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mellivora 8 минут назад
В последний путь на «Ладе»: катафалк на базе Granta
=====================================================
И это правда, ДТП с участием Ефремова показало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
159
dacent 15 минут назад
При столкновении с грандом, любая гранта превращается в катафалк "ефремов"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
741
Мистер Фикс Час назад
Ящик повезет ящик...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Snork Snorkoff 2 часа назад
[мат]. а что еще должно быть представлено на выставке погребальных принадлежностей? Гранта с Брэк Джеком и шлюхами?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
ЕвгенийДончак 3 часа назад
Ну это разве-что в напрямую в ад покойного отправлять...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей ЕвгенийДончак 3 часа назад
Вместе с этой машиной...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Битва полов или забавные примеры взаимоотношений (17 фото) Битва полов или забавные примеры взаимоотношений (17 фото) 14 версий ВАЗовской «Самары»: купить можно было только одну 14 версий ВАЗовской «Самары»: купить можно было только одну Made in USSR: экспорт автомобилей "Лада" в Великобританию Made in USSR: экспорт автомобилей "Лада" в Великобританию Бельгийцы построили реплику раллийного ВАЗ-2112 из 2000-х Бельгийцы построили реплику раллийного ВАЗ-2112 из 2000-х В Колумбии продают "Ниву" 1981 года выпуска в идеальном состоянии В Колумбии продают "Ниву" 1981 года выпуска в идеальном состоянии Абсолютно новый кабриолет Lada Bohse Safari без пробега продают в Бельгии Абсолютно новый кабриолет Lada Bohse Safari без пробега продают в Бельгии
Michael Scofield

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

307836



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Красотка-лицеистка помогла военкомату заманить 30 призывников
5
385
Красотка-лицеистка помогла военкомату заманить 30 призывников
И смех и грех: тот самый лечебный коронавирусный юмор
8
38
И смех и грех: тот самый лечебный коронавирусный юмор
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Безжалостное время: Сара Джессика Паркер выглядит значительно старше своих лет
0
50
Безжалостное время: Сара Джессика Паркер выглядит значительно старше своих лет
Телевизор: безобидная домашняя техника или высасывающий энергию зомбоящик?
0
27
Телевизор: безобидная домашняя техника или высасывающий энергию зомбоящик?
Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и девушку (5 фото)
Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и девушку (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#интересное#интересно#новости#разное#авария#задержание#позитив#девушки
#история#факты#россия#актеры#полиция#автомир#автомобили#картинки#шоу бизнес#дизайн
#юмор#животные#кино#китай#дети#прикольные#дтп#коррупция#авто авария#звезды

На что жалуетесь?

Вернуться