В последний путь на «Ладе»: катафалк на базе Granta

На международной выставке погребальных принадлежностей и похоронного сервиса в Москве компания из Нижнего Новгорода представила бюджетный катафалк на базе Lada Granta.
Как сообщили в рамках выставки, созданием катафалка, базирующегося на фургоне Lada Granta Prima, занимались разработчики фирмы «Самотлор-НН» из Нижнего Новгорода. Известно, что использовали для этого специалисты вариацию Макси, длина которой составляет чуть более пяти метров. В итоге созданный катафалк получил кабину от «донора» Lada Granta с местом для водителя и одного пассажира, а также пневмоподвеску заднего моста.
На стенках кузова сделали дополнительные окна со шторками, а внутри установили пару светодиодных лент (для освещения), систему кондиционирования, постамент с креплением для гроба и скамейку для сопровождающих.
Под капотом Lada Granta Prima, выпуск которой налажен на мощностях производственного предприятия «Самотлор-НН» из Нижнего Новгорода, двигатель рабочим объёмом 1,6 литра, генерирующий 87 «лошадей». Цены на такой фургон стартуют от 999,9 тыс. рублей, а вот во сколько производитель оценит созданный на его базе фургон, пока остаётся неизвестным.
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