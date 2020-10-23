В последний путь на «Ладе»: катафалк на базе Granta

Как сообщили в рамках выставки, созданием катафалка, базирующегося на фургоне Lada Granta Prima, занимались разработчики фирмы «Самотлор-НН» из Нижнего Новгорода. Известно, что использовали для этого специалисты вариацию Макси, длина которой составляет чуть более пяти метров. В итоге созданный катафалк получил кабину от «донора» Lada Granta с местом для водителя и одного пассажира, а также пневмоподвеску заднего моста.