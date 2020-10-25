Автотюнинг. Как изменить машину до неузнаваемости

Таиланд обычно ассоциируется с пикапами
Больше половины продаваемых тут новых авто - пикапы.
Хотя по климату намного логичнее были бы кабриолеты
Но нет, кабрики тут дорогие ((
Самый дешевый что продается - Mazda MX-5 по цене почти в 100.000 долларов или 7 млн рублей за базовую комплектацию.
Однако, если руки растут из правильного места - нет ничего невозможного!
Все эти "суперкары" сделаны на базе одной, довольно недорогой Toyota
В конце расскажу из какой
Больше половины продаваемых тут новых авто - пикапы.
Хотя по климату намного логичнее были бы кабриолеты
Но нет, кабрики тут дорогие ((
Самый дешевый что продается - Mazda MX-5 по цене почти в 100.000 долларов или 7 млн рублей за базовую комплектацию.
Однако, если руки растут из правильного места - нет ничего невозможного!
Все эти "суперкары" сделаны на базе одной, довольно недорогой Toyota
В конце расскажу из какой
Вот что получается, если взять напильник и "немного" доработать ))
В конце опуса будет видео про то, как именно подобные машины производят
В конце опуса будет видео про то, как именно подобные машины производят
И это тоже не Porsche, цены на который в Таиланде начинаются от $200.000 или 15 млн рублей за базовый Boxster.
Так что на этом фоне неудивительно, что даже сейчас ребята не простаивают без заказов.
С учетом донорской машины подобный тюнинг "под ключ" обходится в 50-60 тысяч долларов и обычно одновременно в производстве как минимум 2-3 машины
Так что на этом фоне неудивительно, что даже сейчас ребята не простаивают без заказов.
С учетом донорской машины подобный тюнинг "под ключ" обходится в 50-60 тысяч долларов и обычно одновременно в производстве как минимум 2-3 машины
Ну а это исходник - старая добрая Toyota MR-S (или MR2 в леворуком варианте), выпускаемая до 2007 года.
Правда и ее ребята немного доработали ))
Правда и ее ребята немного доработали ))
Всем удачи!
Авторский пост
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