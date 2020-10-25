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Автотюнинг. Как изменить машину до неузнаваемости

Автотюнинг. Как изменить машину до неузнаваемости (12 фото + 1 видео)

Автор:
25 октября 2020 16:06
Сообщество : Автомир
Метки: авто   кабриолет   суперкар   таиланд   тайланд   тюнинг   
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Таиланд обычно ассоциируется с пикапами
Больше половины продаваемых тут новых авто - пикапы.
Хотя по климату намного логичнее были бы кабриолеты
Но нет, кабрики тут дорогие ((
Самый дешевый что продается - Mazda MX-5 по цене почти в 100.000 долларов или 7 млн рублей за базовую комплектацию.
Однако, если руки растут из правильного места - нет ничего невозможного!
Все эти "суперкары" сделаны на базе одной, довольно недорогой Toyota
В конце расскажу из какой

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Метки: авто   кабриолет   суперкар   таиланд   тайланд   тюнинг   
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Денис 2 дня назад
Да фигня всё это, вот где маржа настоящая:

Да фигня всё это, вот где маржа настоящая:
Да фигня всё это, вот где маржа настоящая:
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