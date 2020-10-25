Автотюнинг. Как изменить машину до неузнаваемости

Таиланд обычно ассоциируется с пикапами

Больше половины продаваемых тут новых авто - пикапы.

Хотя по климату намного логичнее были бы кабриолеты

Но нет, кабрики тут дорогие ((

Самый дешевый что продается - Mazda MX-5 по цене почти в 100.000 долларов или 7 млн рублей за базовую комплектацию.

Однако, если руки растут из правильного места - нет ничего невозможного!

Все эти "суперкары" сделаны на базе одной, довольно недорогой Toyota

В конце расскажу из какой

0 Вот что получается, если взять напильник и "немного" доработать ))

В конце опуса будет видео про то, как именно подобные машины производят

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0 И это тоже не Porsche, цены на который в Таиланде начинаются от $200.000 или 15 млн рублей за базовый Boxster.



Так что на этом фоне неудивительно, что даже сейчас ребята не простаивают без заказов.

С учетом донорской машины подобный тюнинг "под ключ" обходится в 50-60 тысяч долларов и обычно одновременно в производстве как минимум 2-3 машины

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0 Кстати, если заглянуть в салон, то, возможно, кто-то угадает, что за машина была взята за основу?

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0 Ну и красный цвет может быть не только в салоне, но и снаружи

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0 Ну а это исходник - старая добрая Toyota MR-S (или MR2 в леворуком варианте), выпускаемая до 2007 года.

Правда и ее ребята немного доработали ))

0 Обещанное видео.

Первую минуту уже готовые машины в движении, дальше - собственно процесс постройки