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Тюнингованный Mercedes-AMG S63, как способ обратить на себя внимание

Тюнингованный Mercedes-AMG S63, как способ обратить на себя внимание (10 фото)

Автор:
26 августа 2020 09:56
Сообщество : Автомир
Метки: brabus   mercedes   авто   автомобили   автотюнинг   кабриолет   найдено на ebay   тюнинг   
393
10
Доработанный в ателье Brabus и Fostla, Mercedes-AMG S63 продают сейчас на вторичном рынке. Этот кабриолет 2016 года выпуска стал уникальным и наверняка не затеряется на дороге.

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Метки: brabus   mercedes   авто   автомобили   автотюнинг   кабриолет   найдено на ebay   тюнинг   
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3  комментария
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917
Валерий 10 часов назад
Да ну... Как на таком картошку возить?
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MarkovAlexandr Валерий 9 часов назад
Да легко, крыши же нет - заезжаешь на поле и херачишь лопатой прямо в кузов.
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6k
kaboza 9 часов назад
сука Брабус всегда на уровне
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