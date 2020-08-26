Тюнингованный Mercedes-AMG S63, как способ обратить на себя внимание

Доработанный в ателье Brabus и Fostla, Mercedes-AMG S63 продают сейчас на вторичном рынке. Этот кабриолет 2016 года выпуска стал уникальным и наверняка не затеряется на дороге.
Флагманский кабриолет Mercedes-AMG S63 – сам по себе крайне выразительный автомобиль, но некоторым водителям его внешность кажется чересчур скромной. В данном случае на выручку пришли тюнинг-ателье Brabus и Fostla.
От Brabus кабриолету достался карбоновый обвес, состоящий из переднего фартука, диффузора, спойлера на багажник и эмблемы на решётку радиатора. Сам «гриль» выполнили в стиле современных моделей AMG с вертикальными рёбрами, а хромированные детали затемнили.
Снаружи образ дополняют 21-дюймовые бронзовые «катки», навевающие ассоциации с Mercedes-Maybach, а также яркий винил Olea Green от Fostla. В салоне можно найти подсветку порогов, подрулевые лепестки из карбона, эксклюзивные коврики и массу других приятных мелочей.
Под капотом всё штатно: 5,5-литровый V8 TT по-прежнему выдаёт на колёса 585 л.с. и 900 Нм. На разгон до «сотни» у кабриолета уходит меньше 4 секунд, а предел лежит на отметке 250 км/ч.
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