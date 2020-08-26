Тюнингованный Mercedes-AMG S63, как способ обратить на себя внимание

Под капотом всё штатно: 5,5-литровый V8 TT по-прежнему выдаёт на колёса 585 л.с. и 900 Нм. На разгон до «сотни» у кабриолета уходит меньше 4 секунд, а предел лежит на отметке 250 км/ч.



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