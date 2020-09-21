FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 6498 постов • 643 подписчика подписаться
Новое > Авто > Сообщество Автомир 
Touring Superleggera Aero 3 — переделанный Ferrari в стиле стримлайнеров 1930-х

Touring Superleggera Aero 3 — переделанный Ferrari в стиле стримлайнеров 1930-х (11 фото)

Автор:
21 сентября 2020 09:23
Сообщество : Автомир
Метки: ferrari   авто   автодизайн   автомир   автомобили   суперкар   тюнинг   
222
11
Ателье Carrozzeria Touring Superleggera раскрыло облик своей новой модели — Aero 3. В живую публика увидит ее на конкурсе элегантности Salon Prive — мероприятие пройдет в Бленхеймском дворце, что на окраине Вудстока, Англия, с 23 по 26 сентября.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: ferrari   авто   автодизайн   автомир   автомобили   суперкар   тюнинг   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
☣️Месть печенегов☣️ 9 часов назад
Миллион баксов за бампера
и гребень на крышу?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Лучшие пасхалки в многопользовательских играх Лучшие пасхалки в многопользовательских играх Ferrari F50 1995 года продают за 3 миллиона долларов Ferrari F50 1995 года продают за 3 миллиона долларов Bizzarrini BZ-2001 — концепт-кар созданный на базе Ferrari Testarossa Bizzarrini BZ-2001 — концепт-кар созданный на базе Ferrari Testarossa Парень из Новой Зеландии превратил Ferrari в гоночный корч с роторно-поршневым двигателем Парень из Новой Зеландии превратил Ferrari в гоночный корч с роторно-поршневым двигателем Автомобили мечты, которые никогда не выпускались серийно Автомобили мечты, которые никогда не выпускались серийно Легендарный Ferrari F40 1992 года с минимальным пробегом продают во Флориде Легендарный Ferrari F40 1992 года с минимальным пробегом продают во Флориде
RedBull

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

145458



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Псу пришлось пойти на хитрость, чтобы пройти мимо грозного кота
1
46
Псу пришлось пойти на хитрость, чтобы пройти мимо грозного кота
Ремонт маленькой ванной за 40 тыс рублей своими руками
3
96
Ремонт маленькой ванной за 40 тыс рублей своими руками
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Как выглядел лагерь для военнопленных в 1917 году
0
14
Как выглядел лагерь для военнопленных в 1917 году
Сколько людей можно вылечить за 1,5 миллиарда?
0
100
Сколько людей можно вылечить за 1,5 миллиарда?
34 миллиона евро за нерабочий авто. Как футболисты тратят безумные деньги на машины
34 миллиона евро за нерабочий авто. Как футболисты тратят безумные деньги на машины
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда приехал собирать фольклор, легенды, сказки и тосты
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#животные#россия#дтп#на различный вкус#смешно#в мире#забавно#позитив
#фото#история#СССР#прикольные#кино#картинки#шоу бизнес#девушки#комментарии#природа
#прикол#интересно#интересное#авария#смешные#люди#авто авария#дети#настроение#соцсети

На что жалуетесь?

Вернуться