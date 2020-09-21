Touring Superleggera Aero 3 — переделанный Ferrari в стиле стримлайнеров 1930-х

Ателье Carrozzeria Touring Superleggera раскрыло облик своей новой модели — Aero 3. В живую публика увидит ее на конкурсе элегантности Salon Prive — мероприятие пройдет в Бленхеймском дворце, что на окраине Вудстока, Англия, с 23 по 26 сентября.
Авторы купе вдохновлялись такими машинами как Alfa-Romeo 8C 2900 B Berlinetta Aerodinamica и BMW 328 Mille Miglia Touring Coupe.
Автомобиль может быть построен на шасси Ferrari F12 или Ferrari 812. Это заказчик может выбрать сам или отдать свой автомобиль одной из двух моделей на переделку.
В отделке салона использована кожа от Foglizzo, алькантара и углепластик. В списке оснащения — четырёхточечные ремни безопасности и два изготовленных на заказ гоночных шлема.
Интересно, что так будет выглядеть только первый экземпляр, построенный по проекту конкретного заказчика. Следующие будут выглядеть иначе.
Источник:
Ссылки по теме:
- Деньги тут не решают: кому не позволят купить суперкар
- Ferrari F50 1995 года продают за 3 миллиона долларов
- Если бы у Ferrari F40 и Ford Mustang Fox Body был ребенок, он бы выглядел вот так
- Самый первый прототип Ferrari F50 Berlinetta продадут с аукциона в Скоттсдейле
- Автомобили мечты, которые никогда не выпускались серийно
Метки: ferrari авто автодизайн автомир автомобили суперкар тюнинг
8
Понравилось8
Новости партнёров
Загрузка...