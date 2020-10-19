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Наиглупейшее ДТП с дамой за рулём

Наиглупейшее ДТП с дамой за рулём (1 видео)

Автор:
19 октября 2020 00:55
Сообщество : Аварии
Метки: авария   дтп   чебоксары   
2564
1
Момент наиглупейшего двойного ДТП в Чебоксарах.

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Метки: авария   дтп   чебоксары   
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33  комментария
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1k
Михалыч 17 часов назад
Есть ощущение, что некоторым людям водить авто, ну просто противопоказано.
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168
andrey 54 минуты назад
а разве есть разница между "занесло " или "отвлеклась" ? и так и так виновата !
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10k
sven0505 2 часа назад
Наиглупейшее ДТП с дамой за рулём
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4k
кот базилий 7 часов назад
Телефон он такой, если мозгов нет
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768
QW 7 часов назад
чмок.. поцеловала и ушла к другому
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311
g789 8 часов назад
это какой-то позор...
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7k
Максим 8 часов назад
Постоянно вижу как тёлки за рулём в телефон втыкают. Что за прикол такой? Вы не более многозадачней мужчин, прекратите так думать. Дело в том, что каждый человек может выполнять несколько действий сразу и он не знает, что их кол-во уже на пределе. Когда начинает добавляться дополнительное действие, человек уже не справляется и происходит ДТП. За рулём можно максимум добавить сигарету, потому что нормальный человек занят не только нажатием на педали, но и контролирует постоянно обстановку позади себя через зеркала, обращает внимание на знаки и продумывает положение на следующем перекрёстке, чтобы не нарушать правила поворота и остается совсем немного "оперативной памяти", чтобы вырулить при неожиданной угрозе.
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1k
Леонид Кубарев Максим 8 часов назад
не может человек выполнять больше 1 задачи одновременно. Только попеременно переключаясь между задачами. Нейрофизиологи так говорят.
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15k
nobody® Максим 7 часов назад
Постоянно вижу и мужиков за рулём с телефонами. У баб, может, зависимость чаще и крепче, но нет чёткого разделения, что один пол вечно в мобилах, а другой - никогда.
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12k
Сергей Максим 4 часа назад
Скажем по компьютерному. Женщины действительно выполняют несколько (простых) задач, но в один поток. Мужчины одну (сложную) задачу, но в несколько потоков. Налицо разница - явных действий много и одно. Вот и верят бабы в свою особенность. Гай Юлий тоже мог делать одновременно несколько дел, а поножовщину "пролюбил".
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7k
djinn Максим 2 часа назад
да ладно телки, мужиков еще больше втыкают в телефоны. И тем и другим эти телефоны нужно в очко всовывать
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575
Kanifolkin 9 часов назад
Да. Баба за рулём - это шото особенного. Они и в квартире могут создать аварию на пустом месте, а уж на дороге...

Да. Баба за рулём - это шото особенного. Они и в квартире могут создать аварию на пустом месте, а уж на дороге...
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31k
Игорь Kanifolkin 6 часов назад
Наиглупейшее ДТП с дамой за рулём
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575
Kanifolkin Игорь 3 часа назад
Эх. Жаль нельзя показать, что в этот момент у неё в голове тараканы творят. Вот было бы зрелище...
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950
мега гон 9 часов назад
а вторую протаранила потому что все еще не могла оторваться от телефона)
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9k
Олегbl4 мега гон 8 часов назад
Стали СМС-ку печатать:дорогой,я тут в машину въе....
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9k
Денис 10 часов назад
На такой "скорости" занесло :) Конечно верим! :)
Меня больше интересует, почему она сказала, что её "занесло"?
Она думает, что это какое-то смягчающее обстоятельство?
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15k
nobody® Денис 7 часов назад
"Занесло", то есть "погорячилась". Вошла во вкус...
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2k
Frank Borman 10 часов назад
Баба за рулем - горе в семье.
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11k
Inlex Frank Borman 6 часов назад
мужу так точно...
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5k
Lucky 10 часов назад
На 100 процентов уверен, что проблема в обуви этой барышни - сколько раз писали и говорили, что нельзя сидеть за рулем в обуви на высоком каблуке, так как очень и очень часто ступню просто заклинивает на педали и как результат вот такие случаи
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5k
Игорь Lucky 8 часов назад
она еще и ногами руль крутила?
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2k
VL 11 часов назад
Видится так, первую из-за телефона протаранила, а вторую это уже истерика началась.
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3k
alex 11 часов назад
раньше барышни грешили разговорами и перепиской с телефона, тут еше уепки мж с пола добавились питорасы пля
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184
Оксид Бетона 12 часов назад
Фееричная ман.да!
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15k
Anna 12 часов назад
не, ну 100% занесло, скорость-то вон какая
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821
Ясный Пень 13 часов назад
Обезьяна с гранатой безопаснее женщины за рулём . Ни кто лично живую обезьяну с гранатой в руках не встречал , а вот ездючек всяких ...
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13k
Юлия Ясный Пень 11 часов назад
А ездюков?
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821
Ясный Пень Юлия 10 часов назад
Ездюк обычно уёздыват дальше , а вот с ездючками дело , как видишь , обстоит хуже
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13k
Юлия Ясный Пень 7 часов назад
И не говори
И не говори
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821
Ясный Пень Юлия 6 часов назад
Так это же "житель Москвы" - он не ездюк , а уёздок . Есть разница.
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13k
Юлия Ясный Пень 19 минут назад
Ну пошло поехало, тот житель Москвы, Потом будет ну эти сильно молодые, а эти старые, а у тех волосы сильно тёмные, тот на бмв, это не считается и тд.
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