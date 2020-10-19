Наиглупейшее ДТП с дамой за рулём

Момент наиглупейшего двойного ДТП в Чебоксарах.
За рулём находилась девушка и, по её словам, её занесло, но очевидцы утверждают, что она отвлеклась на телефон.
Солярис выехал на встречку и протаранил легковушку, после чего вернулся на свою полосу и протаранил ещё одну легковушку.
Солярис выехал на встречку и протаранил легковушку, после чего вернулся на свою полосу и протаранил ещё одну легковушку.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. В Архангельска ребенок на самокате попал под колеса пожарного автомобиля
- Авария дня. В центре Ульяновска погиб водитель «четырнадцатой»
- Авария дня. Пьяный водитель убил двух полицейских в Казахстане
- Авария дня. ДТП под Рязанью, в котором погибли четыре человека
- Авария дня. Пьяный водитель без прав устроил ДТП в Набережных Челнах
54
Понравилось54
Новости партнёров
Загрузка...
Меня больше интересует, почему она сказала, что её "занесло"?
Она думает, что это какое-то смягчающее обстоятельство?