На улице Минаева в Ульяновске 35-летний автомобилист на ВАЗ-2114 вылетел на встречную полосу и столкнулся с кроссовером Hyundai Tucson. Водитель «четырнадцатой» погиб на месте происшествия.
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На видео видно, что «четырнадцатую» подрезал Ford Mondeo
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на видео видно, как дятел на 14 топил тапку в пол и пытался втиснуться между уже перестроившимся фордом и черным джипом. И да, его никто не подрезал, ибо ПДД 8.4." При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа."
P.S.: Искренне жаль водителя "Hyundai" - совершенно ни за что встрял человек.