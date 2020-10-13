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Авария дня. В центре Ульяновска погиб водитель «четырнадцатой»

Авария дня. В центре Ульяновска погиб водитель «четырнадцатой» (5 фото + 1 видео)

Автор:
13 октября 2020 11:31
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   ваз   видео   дтп   смертельное дтп   
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На улице Минаева в Ульяновске 35-летний автомобилист на ВАЗ-2114 вылетел на встречную полосу и столкнулся с кроссовером Hyundai Tucson. Водитель «четырнадцатой» погиб на месте происшествия.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   ваз   видео   дтп   смертельное дтп   
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12  комментариев
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33k
dima423 2 дня назад
Да никуя форд ее не подрезал...они оба начали перестраиваться в этот ряд, причем форд первый, так что на 14 сам долбайоп виноват, да еще и другим навредил...
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6k
Wiedzmin 13 часов назад
На видео видно, что «четырнадцатую» подрезал Ford Mondeo...
на видео видно, как дятел на 14 топил тапку в пол и пытался втиснуться между уже перестроившимся фордом и черным джипом. И да, его никто не подрезал, ибо ПДД 8.4." При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа."
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18k
BiZ День назад
подрезал не подрезал, а с такими навыками надо ездить не так..
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14k
sanchesS80 День назад
Обычное одновременное перестроение. А жигулятору достаточно было не щемиться в дырочку, а чуть раньше газ отпустить и всё было бы хорошо.
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2k
МихаилМаковейчук 2 дня назад
Форд не при чем. Оба перестраивались, форд справа, а помеха справа - она помеха справа. Пацана жаль - неопытный, там не требовалось резкого торможения
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1k
boom 2 дня назад
вот тут как раз и работает "помеха справа при одновременном перестроении"!!!
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2k
Димка Смола/67 2 дня назад
Форд вообще не причем, если уж кто и виноват то сам водитель !
Форд вообще не причем, если уж кто и виноват то сам водитель !
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9k
ЕвгенийДончак 2 дня назад
"Ford" никого не подрезал - то видно на видео. А вот то что водятел четырнадцатой мчал на кладбище как голый на е-блю - это вполне очевидно.

P.S.: Искренне жаль водителя "Hyundai" - совершенно ни за что встрял человек.
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2k
Denis 2 дня назад
Когда ж это говно перестанут делать и продавать?!
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3k
Sanar Denis 2 дня назад
Так это говно с 2013 года уже и не выпускают, сейчас говно посвежее. Вопрос в другом, что на этом говне ещё умудряются низко летать всякие энурезники.
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2k
SSD 2 дня назад
Походу было касание с Мондео... ГАЙцы разберутся... Ну и опять же...скорость явно не 60.
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3k
Денис Колосов 2 дня назад
Форд не подрезал, на 14 торопыга пытался меж рядов пролететь
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