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Сообщество Автомир 6259 постов • 631 подписчик подписаться
Новое > Авто > Сообщество Автомир 
Днищем по асфальту! Suzuki Jimny с экстремальным занижением

Днищем по асфальту! Suzuki Jimny с экстремальным занижением (5 фото)

Автор:
11 августа 2020 11:37
Сообщество : Автомир
Метки: Jimny   suzuki   suzuki jimny   авто   автомир   автомобили   автотюнинг   тюнинг   
575
5
Иногда можно понять необходимость тюнинга для улучшения внешнего вида или технических характеристик автомобиля, но в данном случае это описание не подходит к Suzuki Jimny. На изображениях, созданных дизайнером Les83Machines, показан крошечный японский внедорожник с экстремальным занижением.

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Метки: Jimny   suzuki   suzuki jimny   авто   автомир   автомобили   автотюнинг   тюнинг   
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10  комментариев
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4k
pilgrimnl 4 дня назад
испоганили малыша
испоганили малыша
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280
Александр 3 дня назад
Дебилы, блин............зачем занижать ВНЕДОРОЖНИК????
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30k
Олег 3 дня назад
Опущенная машина для опущенных водителей
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284
Павел 3 дня назад
Заниженный внедорожник это как горячее мороженое.
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−24
какойтохрен 4 дня назад
Дагестан в восторге!
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30k
Олег какойтохрен 3 дня назад
Кипятком сцутся!
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−117
Максим Сергеевич 4 дня назад
это я когда в гта напутал с кодами в тестовом документе
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11k
робт 4 дня назад
"На изображениях, созданных дизайнером"
пока одни рисуют
другие занижают

Ссылка coub.com
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9k
ЕвгенийДончак 4 дня назад
Ну это уже адовейшая клиника...
Даже не представляю что происходило в голове у тех, кто взял настоящий рамный внедорожник и опустил его.
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