Днищем по асфальту! Suzuki Jimny с экстремальным занижением

Иногда можно понять необходимость тюнинга для улучшения внешнего вида или технических характеристик автомобиля, но в данном случае это описание не подходит к Suzuki Jimny. На изображениях, созданных дизайнером Les83Machines, показан крошечный японский внедорожник с экстремальным занижением.
Его днище царапает землю, колеса вытянуты в стороны на длинных рычагах, а крыша и капот окрашены в черный цвет, контрастирующий с ярко-зеленой окраской кузова.
Автор получившейся машины называет ее рэт-род (намеренно состаренный автомобиль с мощным мотором), но бывший внедорожник никак не может им считаться: он молод и слаб. Кроме того, знаменитая благодаря уникальным характеристикам модель растеряла в ходе тюнинга все внедорожные преимущества.
Suzuki Jimny продается в России по цене от 1 639 000 до 1 849 000 рублей. Полноприводный внедорожник оснащается 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 102 л.с. и 5-ступенчатой механикой или 4-ступенчатым автоматом.
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