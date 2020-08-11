Днищем по асфальту! Suzuki Jimny с экстремальным занижением

Автор получившейся машины называет ее рэт-род (намеренно состаренный автомобиль с мощным мотором), но бывший внедорожник никак не может им считаться: он молод и слаб. Кроме того, знаменитая благодаря уникальным характеристикам модель растеряла в ходе тюнинга все внедорожные преимущества.