Том Круз за рулем BMW скрывается от полиции по улицам Рима: съемки новой части «Миссия невыполнима»

Немецкий автопроизводитель BMW ещё в 2011 году начал сотрудничать с продюсерами франшизы «Миссия невыполнима». Именно тогда концепт BMW I8 впервые появился в кадрах супергеройского боевика, в части под названием «Протокол Фантом». Партнерство оказалось взаимовыгодным, поэтому продолжилось в следующем эпизоде - «Миссия невыполнима: Последствия», где главный персонаж Итан Хант разъезжал за рулём BMW M5.



В седьмой части боевика, похоже, BMW продолжает сотрудничество с кинофраншизой. Несмотря на то, что видео не наилучшего качества, при детальном рассмотрении можно увидеть задний диффузор и четыре выхлопные трубы, указывающие, что в кадре именно M5. Сцена была снята на узких улочках Рима, на которых седан уверенно увиливает от полицейской погони. До конца не ясно, действительно ли за рулём во время съёмки эпичной сцены находился Том Круз. Скорее всего, это он, учитывая тот факт, что его обычно не заменяют каскадёры и большинство трюков, включая автомобильные погони, актёр выполняет сам.