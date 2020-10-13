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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4254 поста • 605 подписчиков подписаться
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Том Круз за рулем BMW скрывается от полиции по улицам Рима: съемки новой части «Миссия невыполнима»

Том Круз за рулем BMW скрывается от полиции по улицам Рима: съемки новой части «Миссия невыполнима» (3 фото + 1 видео)

Автор:
13 октября 2020 14:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: bmw   Миссия невыполнима   Съемка кино   авто   видео   кино   том круз   шоу бизнес   
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Судя по кадрам, загруженным на YouTube-канал SupercarsNews, компания BMW продолжает сотрудничать с остросюжетным фильмом «Миссия невыполнима». Тома Круза заметили за рулем BMW M5 на улицах Рима во время съемок новой главы о спецагенте Итане Ханте.

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Метки: bmw   Миссия невыполнима   Съемка кино   авто   видео   кино   том круз   шоу бизнес   
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2  комментария
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Алексей Час назад
Вы всё врёти! В Риме очень много воришек и они открутили все двери!
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Михаил 24 минуты назад
Том Круз в кадре указывает на "солидный" бюджет фильма. А авто - расходный материал.
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