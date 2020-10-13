Том Круз за рулем BMW скрывается от полиции по улицам Рима: съемки новой части «Миссия невыполнима»

Судя по кадрам, загруженным на YouTube-канал SupercarsNews, компания BMW продолжает сотрудничать с остросюжетным фильмом «Миссия невыполнима». Тома Круза заметили за рулем BMW M5 на улицах Рима во время съемок новой главы о спецагенте Итане Ханте.
Немецкий автопроизводитель BMW ещё в 2011 году начал сотрудничать с продюсерами франшизы «Миссия невыполнима». Именно тогда концепт BMW I8 впервые появился в кадрах супергеройского боевика, в части под названием «Протокол Фантом». Партнерство оказалось взаимовыгодным, поэтому продолжилось в следующем эпизоде - «Миссия невыполнима: Последствия», где главный персонаж Итан Хант разъезжал за рулём BMW M5.
В седьмой части боевика, похоже, BMW продолжает сотрудничество с кинофраншизой. Несмотря на то, что видео не наилучшего качества, при детальном рассмотрении можно увидеть задний диффузор и четыре выхлопные трубы, указывающие, что в кадре именно M5. Сцена была снята на узких улочках Рима, на которых седан уверенно увиливает от полицейской погони. До конца не ясно, действительно ли за рулём во время съёмки эпичной сцены находился Том Круз. Скорее всего, это он, учитывая тот факт, что его обычно не заменяют каскадёры и большинство трюков, включая автомобильные погони, актёр выполняет сам.
В седьмой части боевика, похоже, BMW продолжает сотрудничество с кинофраншизой. Несмотря на то, что видео не наилучшего качества, при детальном рассмотрении можно увидеть задний диффузор и четыре выхлопные трубы, указывающие, что в кадре именно M5. Сцена была снята на узких улочках Рима, на которых седан уверенно увиливает от полицейской погони. До конца не ясно, действительно ли за рулём во время съёмки эпичной сцены находился Том Круз. Скорее всего, это он, учитывая тот факт, что его обычно не заменяют каскадёры и большинство трюков, включая автомобильные погони, актёр выполняет сам.
На кадрах можно увидеть несущийся по римским улицам седан BMW M5 без дверей
Обратили ли вы внимание на автомобили съёмочной группы, которые следуют за BMW M5? Как видно, один из них - чёрный Nissan GT-R, а второй - Porsche Cayenne первой генерации с тем же цветом кузова, модифицированные для оснащения навесным кинооборудованием. Видеть такие авто на съёмках довольно круто и, возможно, это указывает на "солидный" бюджет фильма.
Напомним, премьера фильма «Миссия невыполнима 7» запланировано должна состояться в кинотеатрах 19 ноября следующего года. Изначально фильм должен был выйти 23 июля, но съёмки перенесли из-за введённых карантинных мер и, соответственно, отложили дебют.
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