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Водитель «Шевроле» ехал по КАД задним ходом и устроил аварию

Водитель «Шевроле» ехал по КАД задним ходом и устроил аварию (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 октября 2020 11:53
Сообщество : Аварии
Метки: chevrolet   авария   авто   авто авария   видео   дтп   задний ход   
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На кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге произошло необычное ДТП. Водитель Chevrolet Cruze проехал съезд и решил сдать задним ходом, но столкнулся автомобилем Nissan.

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Метки: chevrolet   авария   авто   авто авария   видео   дтп   задний ход   
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20  комментариев
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20k
Франц Лефорт 2 часа назад
После таких аварий я готов поверить во что угодно. В НЛО, в инопланетян, в манипуляции разумом.... Потому что логичного объяснения происшедшему у меня нет!
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40k
Митрий Полчаса назад
Мащин - не ищак! Задом ехать может!
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12k
Konstantin Полчаса назад
Красавец. Взял и обе полосы перекрыл. Лучше бы лишние несколько км проехал на разворот.
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29k
Mamin Sibiriak Полчаса назад
Если бы овца не п#здела по телефону - не воткнулась бы. Зато рыбок покормят.
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−17
Павел Сотников 43 минуты назад
Баба за рулём тоже хороша. Варианты уйти от дтп были реальные
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39k
Максим Т. 46 минут назад
Водитель «Шевроле» ехал по КАД задним ходом и устроил аварию
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12k
Владислав Грецов Час назад
самое печальное что таких до.....много короче
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9k
Serg2001 Час назад
Водитель «Шевроле» ехал по КАД задним ходом и устроил аварию
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7k
Cornho 2 часа назад
Что за олень?? Зачем он попёрся задом через все ряды? Достаточно было доехать до островка, встать там, пропустить всех и спокойно уехать направо. Хотя, конечно, движение задом там запрещено, но "все так делают"
.

Что за олень?? Зачем он попёрся задом через все ряды? Достаточно было доехать до островка, встать там, пропустить всех и спокойно уехать направо. Хотя, конечно, движение задом там запрещено, но "все так делают".
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20k
Франц Лефорт Cornho 2 часа назад
Пересмотрел раз 10, даже увеличил. Можно рассмотреть,что он там УЖЕ СТОЯЛ.
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7k
Cornho Франц Лефорт 2 часа назад
Даже если и так, почему он не поехал с островка ВПЕРЕД и направо? В чём смысл движения задом к обочине?
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259
Zvirbulis Cornho 2 часа назад
Оченно секаса сзади захотел...
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20k
Франц Лефорт Cornho Час назад
На этот вопрос у меня ответа нет!
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30k
Опаньки 2 часа назад
феерический д-б
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537
Alexandr F 2 часа назад
С кем не бывает, заблудился человек. А вот рег типичная гн..да. Фура включила поворотник направо, но регу нужно обязательно его было не пропустить и обогнать, хотя самому нужно было направо поворачивать. Такие гни..ды сплошь и рядом с тараканами в голове и недоделанными принципами. Поделом ему.
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399
ЙсГоры Alexandr F 2 часа назад
Так вот вы какие - водятлы, которые думают, что их обязаны пропустить только за то, что они поворотник включили...
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2k
SSD 2 часа назад
Проехал поворот, решил вернуться тихонечко))
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30k
Опаньки SSD 2 часа назад
вдруг никто не заметит...
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20k
Саня 2 часа назад
ОК,не забуду про рыбок))
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