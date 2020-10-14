Водитель «Шевроле» ехал по КАД задним ходом и устроил аварию

На кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге произошло необычное ДТП. Водитель Chevrolet Cruze проехал съезд и решил сдать задним ходом, но столкнулся автомобилем Nissan.
Обошлось без пострадавших. Смотреть с 0:20
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Метки: chevrolet авария авто авто авария видео дтп задний ход
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