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Умели же раньше делать! Audi Quattro 1983 года

Умели же раньше делать! Audi Quattro 1983 года (25 фото + 1 видео)

Автор:
05 октября 2020 09:43
Сообщество : Автомир
Метки: audi   audi quattro   quattro   авто   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   
2049
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Еще одна удивительная история про невероятный Audi Quattro 1983 года, найденный в США! Продавец сообщает, что он обнаружил автомобиль в сарае, расположенном за пределами Сиэтла, штат Вашингтон, где он, как говорят, был припаркован в течение 22 лет.

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Метки: audi   audi quattro   quattro   авто   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   
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71k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Как- то я сомневаюсь, что Бош КЕ-Джетроник ( механический впрыск) не потребовал внимания и замены распределитель после 20 лет сухого стояния
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2k
Rekapra 24 минуты назад
Ауди не очень люблю, но надо отдать должное - это легенда.
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7k
Профессор Преображенский Полчаса назад
Ведрище
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28k
Юр21 47 минут назад
Всё шикарно, но эти выёпищные американские бамперы...
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3k
Алекс Таворотов 50 минут назад
$22,500 - это 22 с половиной бакса? если так то норм, но ежили это 22500 долларов, то кто-то аккуел купив старую развалюху за полтора ляма рублей.
имхо данный драндулет шибко схож с космичем.
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3k
Юра Гагарин 57 минут назад
правая задняя четверть была частично перекрашена
=
?
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40k
Митрий Час назад
Так себе сохран. На троечку.
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1k
Eretique Час назад
Просто все помыли, промыли и заменили то, что не смогли восстановить! После такого "просто обслуживания" любая машина поедет.
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17k
btdjik Час назад
сарай сгнил...авдюха ещё живая...
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898
Шурман 2 часа назад
Была у меня такая , ровно пол года ездил потом слил и очень быстро , жрет как танк а толку 0 , как раз 20 лет назад .
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