Умели же раньше делать! Audi Quattro 1983 года

Еще одна удивительная история про невероятный Audi Quattro 1983 года, найденный в США! Продавец сообщает, что он обнаружил автомобиль в сарае, расположенном за пределами Сиэтла, штат Вашингтон, где он, как говорят, был припаркован в течение 22 лет.
Есть даже отчет Carfax, который может подтвердить по большей части информацию о том, что и как происходило с автомобилем.
Судя по этим данным - за все время владения не зафиксировано ни одной аварии или повреждений автомобиля.
Судя по этим данным - за все время владения не зафиксировано ни одной аварии или повреждений автомобиля.
Автомобиль был куплен в 2019 году после примерно 20-летнего хранения, и впоследствии был полностью восстановлен.
Под слоем пыли и грязи скрывается фантастически белый цвет, оригинальный колор, в который был покрашен автомобиль с завода.
С кузовом не пришлось вообще ничего делать, обычная мойка с дальнейшими детейлинг услугами, которые вернули кузову былой блеск.
С кузовом как вы поняли ничего не делали и поэтому заметен небольшой износ передней кромки капота, а также пятна ржавчины вокруг левой передней колесной арки и вмятины на правом переднем крыле. Возможно правая задняя четверть была частично перекрашена, но еще до того, как автомобиль был припаркован.
Теперь везде стоят оригинальные 15-дюймовые серебристые диски Fuchs с всесезонной резиной. Вместо штатных установлены пружины Эйбах, заменил передние и задние колодки и роторы.
Салон темно-коричневого цвета с диагональной полоской как на самих сиденьях, так и на дверных картах. Купе в хорошей комплектации с электрическими стеклоподъемниками, круиз-контролем и кассетной стереосистемой, которая к сожалению не работает.
Обивка сидений имеет видимые складки и местами порвана, что в целом немудрено для такого возраста. Все механизмы смазаны и полностью обслужены.
Пластиковая приборная панель в трещинах и оснащена дополнительным датчиками. Четырехспицевое кожаное рулевое колесо со следами естественного износа выглядит отлично.
На одометре 200.000 километров.
На одометре 200.000 километров.
Рядный двигатель объемом 2,1 литра с турбонаддувом и промежуточным охлаждением полностью обслужен продавцом, включая замену масла, промывку охлаждающей жидкости и замену водяного насоса, резервуара охлаждающей жидкости и компонентов зажигания. Топливная система была капитально отремонтирована, что повлекло за собой очистку и повторную герметизацию бака и замену топливного фильтра.
Мощность передается на все четыре колеса через пятиступенчатую механическую коробку передач, а центральный и задний дифференциалы могут быть заблокированы водителем вручную. Главный цилиндр сцепления был промыт, и заменили глушитель на Borla из нержавеющей стали.
Самое удивительное, что после находки автомобиль просто обслужили. Меняли только то, что нельзя было восстановить и после ремонтов машина без проблем проехала 1.000 километров!
Машина была продана на портале bringatrailer.com/ за $22,500.
Машина была продана на портале bringatrailer.com/ за $22,500.
И в связи с этим у меня вопрос: Умели же немцы собирать качественные машины, почему сейчас про это забыли?
Неужели сиюминутная выгода важнее, чем честное имя с богатым наследием и великой историей?
Неужели сиюминутная выгода важнее, чем честное имя с богатым наследием и великой историей?
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имхо данный драндулет шибко схож с космичем.
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