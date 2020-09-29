Классика жанра: водитель легковушки подлез под грузовик справа

Во время рейса в Москву мужчину за рулем большегруза вывели из себя действия водителя Nissan Almera, который пытался подлезть под его грузовик. Этим видео он хотел показать, что у обзор в тягачах и грузовиках очень плохой.
Присутствует ненормативная лексика!
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Если бы ко мне обратились;"слышь ты баран ипаный" даже по делу,
я бы обиделся!