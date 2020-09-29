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Классика жанра: водитель легковушки подлез под грузовик справа

Классика жанра: водитель легковушки подлез под грузовик справа (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 сентября 2020 11:54
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автохам   быдло   видео   дальнобойщик   обочечник   фура   
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Во время рейса в Москву мужчину за рулем большегруза вывели из себя действия водителя Nissan Almera, который пытался подлезть под его грузовик. Этим видео он хотел показать, что у обзор в тягачах и грузовиках очень плохой.

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Метки: авто   автохам   быдло   видео   дальнобойщик   обочечник   фура   
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6  комментариев
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1k
SSD 59 минут назад
Как вариант, вешают дополнительные зеркала, направленные вниз, чтобы видеть "оленей на альмерах".
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1k
Свирепый Бамбр 8 минут назад
Так вот как гомосеки на дорогах знакомятся!
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14
Александр 24 минуты назад
Согласен по поводу зеркал. НО! Вся кабина в рюшках, стол на пол салона, все стекло в наклейках и игрушках... И он еще говорит про обзор из кабины грузовика и "учит" других???
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35k
Нанук Паналык Полчаса назад
Нда уж!
Если бы ко мне обратились;"слышь ты баран ипаный" даже по делу,
я бы обиделся!
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202
Остап Ива́нович. 44 минуты назад
Классика жанра: водитель легковушки подлез под грузовик справа
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28k
Головасыр коричнештанник Час назад
нервные все какие-то
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