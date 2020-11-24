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Авария дня. Пешеход погиб на темной дороге в Татарстане

Авария дня. Пешеход погиб на темной дороге в Татарстане (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 ноября 2020 10:38
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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На трассе Казань-Шемордан в Сабинском районе 32-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris совершил наезд на 39-летнего пешехода. В результате ДТП пострадавший скончался на месте от полученных травм.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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8  комментариев
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1k
Lovels Travel 2 часа назад
Пешеход на все 100% был пьяным или упоротым.
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Денис Колосов Час назад
больше всего такой ситуации за рулем боюсь-(( ничего сделать не успеешь, один раз так же тело вышло на дорогу, но проскочил мимо..
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7k
Cornho 2 часа назад
Ехал-то вроде не быстро...
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981
Провокатор Cornho Час назад
102 км/ч, не сказать чтобы не быстро.
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Cornho Провокатор Час назад
Да, действительно, не обратил внимания на цифры. А так и не скажешь.
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3k
SSD 2 часа назад
Самоубийца какой то... Без светоотражающих выходить вообще опасно к дороге. В выходные в темное время суток в населенном пункте постоянно очкую, что местные алкаши бессмертные будут вдоль дороги шастать, очень аккуратно надо быть.
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6k
Вася 2 часа назад
какая там разрешённая скорость и на сколько превысил рег ? пешеход, похоже, пьяный
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981
Провокатор Вася Час назад
Судя по показаниям на видеорегистраторе водитель ехал со скоростью 102 км/ч, если предположить что дорога загородная, то превысил на 12 км, и с учётом того что пешеход откинул копыта, то этого ему хватит на поселение.
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