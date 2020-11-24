На трассе Казань-Шемордан в Сабинском районе 32-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris совершил наезд на 39-летнего пешехода. В результате ДТП пострадавший скончался на месте от полученных травм.
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По предварительным данным, вина усматривается со стороны обоих участников ДТП, сообщили в МВД Татарстана. Водитель в нарушение ПДД не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность движения. Пешеход – в нарушение ПДД переходил проезжую часть в неустановленном месте, не имея на одежде предметов со световозвращающими элементами, обеспечивающих видимость водителями транспортных средств в темное время суток.
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