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Авария дня. Пенсионерка устроила ДТП с пятью машинами

Авария дня. Пенсионерка устроила ДТП с пятью машинами (1 фото + 2 видео)

Автор:
25 сентября 2020 11:22
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   массовое дтп   на красный   
1426
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На пересечении проспектов Ленина и Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда столкнулись пять автомобилей. Аварию устроила 65-летняя автомобилистка на Mercedes, она проехала на запрещающий сигнал светофора.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   массовое дтп   на красный   
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377
Fenix174 2 дня назад
И опять возрастной водитель((
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1k
Serge Novikoff Fenix174 2 дня назад
Что значит "опять"?
По статистике, эта возрастная категория попадает в аварии реже всех.
Самые опасные - в возрасте до 25 лет - лупятся втрое чаще "пенсов".
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2k
ImNIK 10 часов назад
А эта тупорылая женщина не видя светофора не обратила внимание что там пешеходы переходят дорогу? У таких е**нутых надо права пожизненно отнимать.
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17k
Владислав 2 дня назад
пора бабке на пенсию. заодно и мат. ущерб удобнее выплачивать сидя дома на пенсии.
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9k
Karelian 2 дня назад
В стиле "Мне только спросить".

У деда-пешехода - второй (или может уже очередной) день рождения.
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9k
ЕвгенийДончак 2 дня назад
Тётка замес устроила, так ещё и орёт что-то на потерпевших...
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3k
кот базилий ЕвгенийДончак 2 дня назад
Орет - "куда вы на зеленый прете, даму пропускать надо"
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29k
Элек Мек 2 дня назад
Не будь машин она бы снесла пешеходов на переходе.
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26k
EvilHomer 2 дня назад
Так она еще чуть пешехода не убила, переходящего на зеленый. Может плохо стало?
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209
jojoh 2 дня назад
тварина старая
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461
Areskoi 2 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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546
Kanifolkin 2 дня назад
И опять - дама. То двери открывают не глядя, то педали путают, то от телефона оторваться на ходу не могут, то не понимают, куда руль крутить, то правил вообще не знают... И т.д. и т.п. Баба на дороге - просто мрак. Сколько раз наблюдал, как поворачивали под знак. А хуже всего, что один баран мужик под знак поехал и четверо дам на машинах - за ним... "А че - вон видишь другие ж едут" - а где свой ум?

И опять - дама. То двери открывают не глядя, то педали путают, то от телефона оторваться на ходу не могут, то не понимают, куда руль крутить, то правил вообще не знают... И т.д. и т.п. Баба на дороге - просто мрак. Сколько раз наблюдал, как поворачивали под знак. А хуже всего, что один баран мужик под знак поехал и четверо дам на машинах - за ним... "А че - вон видишь другие ж едут" - а где свой ум?
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5k
Вася 2 дня назад
вот ссука старая бл.я.дина...
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Johnny

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