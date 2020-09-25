На пересечении проспектов Ленина и Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда столкнулись пять автомобилей. Аварию устроила 65-летняя автомобилистка на Mercedes, она проехала на запрещающий сигнал светофора.
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Женщина проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора, совершив столкновение с автомашинами Mitsubishi и Hyundai i40. От удара Mitsubishi отбросило на стоявшую на перекрестке автомашину Hyundai Accent, которая покатилась назад и ударила Volkswagen.
Видео с камер наблюдения
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По статистике, эта возрастная категория попадает в аварии реже всех.
Самые опасные - в возрасте до 25 лет - лупятся втрое чаще "пенсов".
У деда-пешехода - второй (или может уже очередной) день рождения.