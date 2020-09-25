Женщина проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора, совершив столкновение с автомашинами Mitsubishi и Hyundai i40. От удара Mitsubishi отбросило на стоявшую на перекрестке автомашину Hyundai Accent, которая покатилась назад и ударила Volkswagen.