Чем круче джип, тем дальше идти за вертолётом: брошенный Jeep Wrangler на вершине калифорнийской горы

Внедорожник Jeep Wrangler нашли на вершине туристической тропы в калифорнийских горах. Владелец бросил автомобиль повиснув днищем на хребте близ города Лома-Линда.
На фотографиях, опубликованных на странице Hemet News в Facebook, видно, что Wrangler застрял на вершине песчаной горной гряды, и вокруг него довольно резкие обрывы.
Картина - более чем необычная, и понятно, что спуск машины потребует много усилий и внимания. Комментаторы уже отметили, что может потребоваться даже помощь вертолеты, или же придется рисковать и пытаться съехать со склона.
Причины, по которым Wrangler находится там, где находится, могут быть самыми разнообразными, но правду откроет только водитель, когда его найдут. Пока что остается лишь догадываться и допустить, что он хотел проверить возможности внедорожника и заехал в закрытую зону. И за это он соответственно заплатит, причем не только за покрытие расходов на эвакуацию, но и денежный штраф за разрушение природы.
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Очень похожие горы, и тоже по ним можно на джипе ехать убегая от копов :))