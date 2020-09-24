Чем круче джип, тем дальше идти за вертолётом: брошенный Jeep Wrangler на вершине калифорнийской горы

Причины, по которым Wrangler находится там, где находится, могут быть самыми разнообразными, но правду откроет только водитель, когда его найдут. Пока что остается лишь догадываться и допустить, что он хотел проверить возможности внедорожника и заехал в закрытую зону. И за это он соответственно заплатит, причем не только за покрытие расходов на эвакуацию, но и денежный штраф за разрушение природы.