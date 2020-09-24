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Чем круче джип, тем дальше идти за вертолётом: брошенный Jeep Wrangler на вершине калифорнийской горы

Чем круче джип, тем дальше идти за вертолётом: брошенный Jeep Wrangler на вершине калифорнийской горы (6 фото)

Автор:
24 сентября 2020 14:07
Сообщество : Автомир
Метки: Wrangler   jeep   jeep wrangler   авто   автоприкол   внедорожник   прикол   
1849
6
Внедорожник Jeep Wrangler нашли на вершине туристической тропы в калифорнийских горах. Владелец бросил автомобиль повиснув днищем на хребте близ города Лома-Линда.

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Метки: Wrangler   jeep   jeep wrangler   авто   автоприкол   внедорожник   прикол   
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13  комментариев
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32k
jonnyD 58 минут назад
Чем круче джип, тем дальше идти за вертолётом: брошенный Jeep Wrangler на вершине калифорнийской горы
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24k
Fat Lynx 15 минут назад
ЗБС погулял... наверное в тумане ехал
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30k
Nefrion 15 минут назад
Да-а-а, трактор тут не поможет
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1k
AmberFox 19 минут назад
Прям сцена из ГТА 5.
Очень похожие горы, и тоже по ним можно на джипе ехать убегая от копов :))
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3
Дмитрий Литвинов Полчаса назад
Думаю пару авто с лебёдками и вопрос будет решён. Слабо они как-то там подготовлены
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653
Oldman Дмитрий Литвинов 14 минут назад
Одна лебёдка (ручная), и внедорожные "якоря"....
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7k
djinn Полчаса назад
тут такое дело- неопытный водитель едет и видит вроде проходимую дорогу, которая друг переходит в узкую полупроходимую. Он бы и сам рад не ехать дальше, но задом ссыкотно сдавать- вот и едет пока площадку для разворота не найдет. Сам так на песках засел под Анапой, ехал по косе куда глаза глядят- в поисках ровного места для разворота)))))
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29k
Элек Мек 49 минут назад
Вопрос один-на х.у.я???
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2k
ImNIK 57 минут назад
Капец водила отважный.
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418
Graf Otodrakula ImNIK 39 минут назад
Чегооо? Ты хотел сказать Е.Б.А.Н.У.Т.Ы.Й ?
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951
Vitali 57 минут назад
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6k
kaboza Час назад
Чем круче джип, тем дальше идти за вертолётом: брошенный Jeep Wrangler на вершине калифорнийской горы
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