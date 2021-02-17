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Этот лимузин Jeep Wrangler, вероятно, худший внедорожник в мире

Этот лимузин Jeep Wrangler, вероятно, худший внедорожник в мире (9 фото)

Автор:
17 февраля 2021 14:30
Сообщество : Автомир
Метки: Wrangler   jeep   jeep wrangler   авто   автомобили   лимузин   найдено на ebay   самоделка   
242
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Покупая Jeep Wrangler, вы должны выбрать - будет это трехдверная или пятидверная комплектация. Решать вам, нужно ли вам удобство посадки/высадки на заднее сиденье или же нужно большее пространства для ног. Но что, если есть в продаже есть Wrangler который превратили в лимузин?
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Метки: Wrangler   jeep   jeep wrangler   авто   автомобили   лимузин   найдено на ebay   самоделка   
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Все четко 2 часа назад
А в угоне был?
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Варакин Алексей Час назад
Значит не один Филя дол..о..б,и в омерике коллеги нашлись?
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