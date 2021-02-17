Этот лимузин Jeep Wrangler, вероятно, худший внедорожник в мире

Покупая Jeep Wrangler, вы должны выбрать - будет это трехдверная или пятидверная комплектация. Решать вам, нужно ли вам удобство посадки/высадки на заднее сиденье или же нужно большее пространства для ног. Но что, если есть в продаже есть Wrangler который превратили в лимузин?

0 Источник: В США выставили на продажу очередной странный лимузин: Jeep Wrangler TJ 1997 года с кузовом, «растянутым» до 4,3 метра в длину. Автомобиль находится в штате Миссури и ищет нового хозяина на аукционе IronPlanet. До конца торгов осталось 5 дней, а максимальная ставка на данный момент составляет 75 000 долларов (5,5 миллиона рублей).

0 Источник: Когда именно 24-летний Wrangler второго поколения превратили в 4,3-метровый лимузин, не указано. В ходе переделки внедорожнику увеличили раму, усилили подвеску, добавив изготовленные на заказ пружины, установили гидравлические тормоза и хромированные 20-дюймовые колесные диски.

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0 Источник: Вероятно, лимузин создавали с расчетом на веселые поездки с большой компанией: в салоне имеются кастомные двухцветные диваны, а также множество подстаканников, подставок для бокалов и отверстий для бутылок. Интерьер, как и боковины и крыша кузова, отделан рифлеными стальными листами, имеется работающий кондиционер.

0 Источник: В целом длинный «Рэнглер» выглядит потрепанным, что неудивительно: на одометре числятся 259 074 километра. В число указанных дефектов входят сломанный стояночный тормоз, вмятина на левой задней двери и порванная обивка водительского сидения.

0 Источник: В движение автомобиль приводит четырехлитровый бензиновый мотор с шестью цилиндрами, работающий с пятиступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода.

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