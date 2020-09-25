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Спасение Jeep Wrangler, застрявшего на вершине калифорнийской горы

Спасение Jeep Wrangler, застрявшего на вершине калифорнийской горы (1 фото + 2 видео)

Автор:
25 сентября 2020 13:51
Сообщество : Автомир
Метки: Wrangler   jeep   jeep wrangler   авто   автоприкол   внедорожник   помощь   прикол   
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История застрявшего на вершине песчаной горной гряды Jeep Wrangler закончилась благополучно. Участники автомобильного сообщества Jalados 4x4 помогли владельцу оттащить внедорожник с опасного участка.

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Метки: Wrangler   jeep   jeep wrangler   авто   автоприкол   внедорожник   помощь   прикол   
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4  комментария
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3k
Schumacher 2 часа назад
жду третий пост где он таки эту трассу проедет.
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Алек Сандр Час назад
Шайка латиносов спионерила JEEP c горы в Калифорнии, но решили понтануться через фейсбуки-твиттеры и хавальники свои засветили...)))
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3k
Schumacher 2 часа назад
инфу ты нам быстро предоставил, тебе плюс, но с чего вывод что он сбежал бросив машину??? во первых номера на авто не только для красоты, во вторых не сидеть же на горе крича "спасите", застрял, пошел за подмогой, вернулся и вытащил... еще в прошлом посте писали про некий штраф, за что? за то что песка и камней немного с горы спустил или за то что сухую траву помял?)))
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Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом Чем круче джип, тем дальше идти за вертолётом: брошенный Jeep Wrangler на вершине калифорнийской горы Чем круче джип, тем дальше идти за вертолётом: брошенный Jeep Wrangler на вершине калифорнийской... Практично и симпатично: мангал в виде внедорожника Jeep Wrangler Практично и симпатично: мангал в виде внедорожника Jeep Wrangler Чудовищный грузовик, собранный из частей Jeep и Mitsubishi Чудовищный грузовик, собранный из частей Jeep и Mitsubishi Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов Пластмассовый мир победил: Jeep Wrangler из полиэтилена Пластмассовый мир победил: Jeep Wrangler из полиэтилена
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