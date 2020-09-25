Спасение Jeep Wrangler, застрявшего на вершине калифорнийской горы

История застрявшего на вершине песчаной горной гряды Jeep Wrangler закончилась благополучно. Участники автомобильного сообщества Jalados 4x4 помогли владельцу оттащить внедорожник с опасного участка.
Днём ранее Facebook облетели фотографии Jeep Wrangler, застрявшего на узкой велотрассе неподалёку от Лома-Линда, штат Калифорния. Водителю удалось загнать внедорожник на гребень холма, по обе стороны от которого крутые склоны. Личность владельца внедорожника вскоре установили – им оказался мужчина по имени Рики Барба. По информации The Drive, на него вышли представители Ford и предложили эвакуировать машину с холма на новом Bronco за счёт компании, что могло бы стать неплохой рекламой для модели.
Однако спасение Wrangler организовали оффроадеры из сообщества Jalados 4x4: они добрались до внедорожника первыми и всего за 20 минут отбуксировали его с опасного участка, используя тросы.
Однако спасение Wrangler организовали оффроадеры из сообщества Jalados 4x4: они добрались до внедорожника первыми и всего за 20 минут отбуксировали его с опасного участка, используя тросы.
По-прежнему остаётся загадкой, каким образом Рики Барба удалось загнать Jeep Wrangler на велотрассу и какова была цель этого опасного эксперимента. Также непонятно, почему он сбежал, бросив машину, и объявился только после того, как им заинтересовалась полиция.
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