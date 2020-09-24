Аргентинские "Доджи" с жигулёвским лицом: любопытные машины с улиц Гаваны

На первый взгляд кажется, что это – обычная вазовская классика пятой и шестой модели, но стоит приглядеться, и видно – машины совсем не обычные, и к «Жигулям» имеют посредственное отношение.
Передок – сборная солянка из кусков ВАЗ-2106, бампера от Нивы, укороченного капота от ГАЗ-24 и самодельных крыльев. Та часть кузова, что начинается за передними стойками представляет собой аргентинскую вариацию европейского Hillman Avenger, под названием Dodge 1500.
Вот как выглядела машина, так сказать, в девичестве
С запчастями к старым иномаркам на Кубе долгое время ситуация была так себе, поэтому «франкенштейнерами» становились не только американские машины 40-х и 50-х годов, но и европейские, которые поставлялись некоторое время на «остров свободы» из дружественных, так сказать, стран Восточной Европы.
А вот такой же «Додж», но уже с лицом от ВАЗ 2105. Здесь даже капот остался родной, только чутка адаптированный под угловатости «пятерки».
Еще одна поделка, жаль, не нашел её фото спереди, но могу догадаться как она там выглядит.
Чем больше я смотрю на кубинские кузовные переделки, тем сильнее убеждаюсь – тамошние жестянщики настоящие мастера своего дела.
Конечно, бывают исключения, и вот наглядный пример. Это тоже когда-то был Hillman Avenger, попавший на Кубу, и в итоге превратившийся в пикап.
Конечно, бывают исключения, и вот наглядный пример. Это тоже когда-то был Hillman Avenger, попавший на Кубу, и в итоге превратившийся в пикап.
Хотя если смотреть спереди то и не скажешь, на вид обычная … чуть не сказал - «Пятерка». Типичный, в общем, «франкенштейнер» мелкого торговца овощами.
Корма украшена задними фонарями от ВАЗ-2107, а хромированный бампер, мне кажется, остался родной.
Корма украшена задними фонарями от ВАЗ-2107, а хромированный бампер, мне кажется, остался родной.
Американские олдтаймеры на Кубе не самые распространенные машины, вопреки общепринятому у нас мнению, там хватает и разных европейских легковушек начиная с пятидесятых годов выпуска. Сейчас в Гаване полно китайских машин, встречаются и современные европейцы, но и старики – «франкенштейнеры» не сдают своих позиций. Не от хорошей, правда, жизни их владельцев.
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«франкенштейнерами» становились скорее автослесари, а не машины