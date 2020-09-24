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Аргентинские "Доджи" с жигулёвским лицом: любопытные машины с улиц Гаваны

Аргентинские "Доджи" с жигулёвским лицом: любопытные машины с улиц Гаваны (7 фото)

Автор:
24 сентября 2020 09:01
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   ваз   жигули   куба   лада   
1113
7
На первый взгляд кажется, что это – обычная вазовская классика пятой и шестой модели, но стоит приглядеться, и видно – машины совсем не обычные, и к «Жигулям» имеют посредственное отношение.

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Метки: авто   автомир   автомобили   ваз   жигули   куба   лада   
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2  комментария
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Александр Иванов 3 часа назад
Друг рассказывал, что первые Газели увидал в Алжире году эдак в 2000-м, а то и раньше. У нас их если и были, то единицы. А там уже полно было.
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8k
БарНалей 3 часа назад
"«франкенштейнерами» становились не только американские машины"
«франкенштейнерами» становились скорее автослесари, а не машины
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