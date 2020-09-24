Аргентинские "Доджи" с жигулёвским лицом: любопытные машины с улиц Гаваны

С запчастями к старым иномаркам на Кубе долгое время ситуация была так себе, поэтому «франкенштейнерами» становились не только американские машины 40-х и 50-х годов, но и европейские, которые поставлялись некоторое время на «остров свободы» из дружественных, так сказать, стран Восточной Европы.