Ужас клаустрофоба: самые миниатюрные автомобили в мире

Сделать сверхкомпактный автомобиль красивым довольно непросто. Reva i от индийской Reva Electric Car Company, ныне входящей в состав Mahindra & Mahindra, не назовешь милашкой, но весьма спорная внешность была не главной проблемой электрокара. А ведь как неплохо все начиналось… Кроха появилась в 2001 году и обрела популярность на британском рынке под именем G-Wiz, но после краш-теста Top Gear по правилам Euro NCAP ситуация в корне изменилась и покупатели отвернулись от индийского микрокара, а издание Auto Express поставило его на «почетное» первое место в рейтинге худших машин в мире. Стоит один раз увидеть последствия испытаний на пассивную безопасность и — гарантируем! — ни один фильм ужасов вас больше не напугает. Разрушения оказались катастрофические, хотя G-Wiz классифицируется как квадрицикл и вообще не обязан проходить через подобную «мясорубку». Но одно дело тешить себя, что ездишь не на автомобиле в привычном смысле этого слова и совсем другое — увидеть последствия аварии, а заодно представить себя на месте водителя 18-сильного микрокара, способного разгоняться до 80 км/ч. Интересно, что Mahindra e2o, ставшая преемником Reva i/G-Wiz, растянулась в длину на целых 640 мм, до 3280 мм.