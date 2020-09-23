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Ужас клаустрофоба: самые миниатюрные автомобили в мире

Ужас клаустрофоба: самые миниатюрные автомобили в мире (28 фото)

Автор:
23 сентября 2020 14:17
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   маленький автомобиль   малолитражка   самый маленький автомобиль   
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28
Девять колесных машин, не все из которых имеют формальное право называться автомобилями. Зато никто никогда не упрекнет их в излишней серьезности.

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Метки: авто   автомир   автомобили   маленький автомобиль   малолитражка   самый маленький автомобиль   
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