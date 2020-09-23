Мотоцикл «Днепр» с дизельным двигателем от мотоблока

Дизельный двигатель – не самый подходящий для мотоцикла силовой агрегат, с этим утверждением поспорить сложно. Пример тому – почти полное отсутствие массовых заводских конструкций, за всю историю мотоциклостроения, за исключением отдельных случаев.
Тем не менее, установка дизелей на мотоциклы – распространенная тема среди любителей делать уникальные машины. Как профессиональных кастомайзеров, так и гаражных мастеров. Вот одна из таких поделок.
Тем не менее, установка дизелей на мотоциклы – распространенная тема среди любителей делать уникальные машины. Как профессиональных кастомайзеров, так и гаражных мастеров. Вот одна из таких поделок.
За основу взят обычный МТ-9, на котором изначально стоял оппозитный карбюраторный мотор мощностью 32 л.с.
Штатный двигатель демонтировали, его место занял небольшой дизель от китайского мотоблока. Для установки этого агрегата пришлось немного переделать раму и топливный бак.
Штатный двигатель демонтировали, его место занял небольшой дизель от китайского мотоблока. Для установки этого агрегата пришлось немного переделать раму и топливный бак.
Рама, по большей части тоже осталась штатной, просто её дополнительно усилили в нижней передней части. Топливный бак тоже пришлось снизу допиливать, внешне изменений в нем не видно.
Мотор одноцилиндровый, воздушник. Мощность приблизительно 10 л.с. Запускается электростартером, но возможность завести кик-стартером осталась. Останавливается при помощи декомпрессора. Выхлопная труба сделана из нержавейки.
В сравнении со штатным двигателем, в мощности мотоцикл значительно потерял, но за счет крутящего момента прёт как трактор. Заявленный расход топлива чуть больше 2 литров на 100 км. К качеству «солярки» мотор не привередлив, а за счет принудительного охлаждения летом он не перегревается.
Трансмиссия. Сцепление и коробка передач здесь родные, ничего не менялось. КПП стыкуется с мотором через переходную плиту. Карданный вал немного укорочен.
Есть и минусы. Максимальная скорость теперь около 60 км/час, но создателя это не смущает, в селе не сильно погоняешь. На холостом ходу от мотора идет сильная вибрация.
На мой взгляд, аппарат получился интересный, хотя многие наверняка сочтут эту поделку «колхозом».
На мой взгляд, аппарат получился интересный, хотя многие наверняка сочтут эту поделку «колхозом».
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