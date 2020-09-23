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Мотоцикл «Днепр» с дизельным двигателем от мотоблока

Мотоцикл «Днепр» с дизельным двигателем от мотоблока (8 фото)

Автор:
23 сентября 2020 09:39
Сообщество : Мото
Метки: авто   мото   мотоцикл   мотоцикл днепр   самоделка   свап   
176
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Дизельный двигатель – не самый подходящий для мотоцикла силовой агрегат, с этим утверждением поспорить сложно. Пример тому – почти полное отсутствие массовых заводских конструкций, за всю историю мотоциклостроения, за исключением отдельных случаев.
Тем не менее, установка дизелей на мотоциклы – распространенная тема среди любителей делать уникальные машины. Как профессиональных кастомайзеров, так и гаражных мастеров. Вот одна из таких поделок.

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Метки: авто   мото   мотоцикл   мотоцикл днепр   самоделка   свап   
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2  комментария
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43k
noName Час назад
Ну почему колхоз?если автору сего тюнинга удобно...но вот то что 10 кобыл всего и вероятно меньше крутящего,постоянно перегружен китаймотор получается...
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5k
радик геннадиевич 56 минут назад
днепроводы в курсе как летят спицы на штатном моторе
.в моем детстве, у отца моего был мт-10 36 ,сена таскали по 500-800 кг на прицепе.спицы часто отрывались(шляпки).а этот аппарат ловко сделали.
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