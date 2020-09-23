Мотоцикл «Днепр» с дизельным двигателем от мотоблока

Дизельный двигатель – не самый подходящий для мотоцикла силовой агрегат, с этим утверждением поспорить сложно. Пример тому – почти полное отсутствие массовых заводских конструкций, за всю историю мотоциклостроения, за исключением отдельных случаев.

Тем не менее, установка дизелей на мотоциклы – распространенная тема среди любителей делать уникальные машины. Как профессиональных кастомайзеров, так и гаражных мастеров. Вот одна из таких поделок.

0 Источник: За основу взят обычный МТ-9, на котором изначально стоял оппозитный карбюраторный мотор мощностью 32 л.с.



Штатный двигатель демонтировали, его место занял небольшой дизель от китайского мотоблока. Для установки этого агрегата пришлось немного переделать раму и топливный бак.

0 Источник: Рама, по большей части тоже осталась штатной, просто её дополнительно усилили в нижней передней части. Топливный бак тоже пришлось снизу допиливать, внешне изменений в нем не видно.

0 Источник: Единственная выступающая деталь теперь – корпус воздушного фильтра.

0 Источник: Мотор одноцилиндровый, воздушник. Мощность приблизительно 10 л.с. Запускается электростартером, но возможность завести кик-стартером осталась. Останавливается при помощи декомпрессора. Выхлопная труба сделана из нержавейки.

0 Источник: В сравнении со штатным двигателем, в мощности мотоцикл значительно потерял, но за счет крутящего момента прёт как трактор. Заявленный расход топлива чуть больше 2 литров на 100 км. К качеству «солярки» мотор не привередлив, а за счет принудительного охлаждения летом он не перегревается.

0 Источник: Трансмиссия. Сцепление и коробка передач здесь родные, ничего не менялось. КПП стыкуется с мотором через переходную плиту. Карданный вал немного укорочен.

0 Источник: Есть и минусы. Максимальная скорость теперь около 60 км/час, но создателя это не смущает, в селе не сильно погоняешь. На холостом ходу от мотора идет сильная вибрация.



На мой взгляд, аппарат получился интересный, хотя многие наверняка сочтут эту поделку «колхозом».