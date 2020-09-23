"Гранта" против погрузчика: как не следует выезжать с кругового движения

22 сентября, автомобилистка за рулем Lada Granta, выезжая с внутренней полосы кольца, не уступила дорогу трактору и продрала правый бок своей машины.
Хороший урок для автомобилистки на всю оставшуюся жизнь
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Вот такая вот смешная история про съезд с кольца))