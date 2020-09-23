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"Гранта" против погрузчика: как не следует выезжать с кругового движения

"Гранта" против погрузчика: как не следует выезжать с кругового движения (3 фото + 1 видео)

Автор:
23 сентября 2020 12:33
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   дтп   женщина за рулем   круговое движение   трактор   
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22 сентября, автомобилистка за рулем Lada Granta, выезжая с внутренней полосы кольца, не уступила дорогу трактору и продрала правый бок своей машины.

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Метки: авария   авто   авто авария   дтп   женщина за рулем   круговое движение   трактор   
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23  комментария
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1k
Алексей Час назад
Ну вот... ковш поцарапали. Теперь заново полировать придётся.
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3k
кот базилий 2 минуты назад
звонит - "меня трактор убил".
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1k
Umka 3 минуты назад
ковш отделался легким испугом)))
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56k
Viktor 3 минуты назад
Сука, ковш поцарапала!
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52
Ivan Shotgun 21 минуту назад
Спасибо. получил зрительный оргазм.
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4k
dom23 23 минуты назад
при выезде из круга надо занимать крайний правый ряд по правилам а эта курица этого не сделала
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1k
anatolis Полчаса назад
всё кабзда ковш под замену по страховке.
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6k
bum-bum 36 минут назад
Как-то и мне причалил в бок на кольце подобный дятел. Это была комедия. Какой только херни я от него не наслушался. И что тот кто ближе к центру кольца тот и прав, и что тут "все так ездят")) на что я сначала спросил: А чо тогда сразу через центр кольца не фуячишь? через самый центр - как бог, расступитесь люмпены)) Ответа не услышал. Как и на провокационный вопрос: Все будут в очко тут долбиться и ты тоже как все будешь? Неоднократно получал угрозы, что он щас биту достанет и мне бошку проломит, а я видел, что у него и багажник пустой и салон, и спрашивал, откуда достанет? в магазин пойдет, или может её в жопе у себя хранит. Потом приехал аварийный коммисар. Тот сказал, что я не прав. На вопрос: К какого хера вдруг? ответил, что я ваще не на кольце. На вопрос где границы кольца, долго крутил головой и не смог ответить, но не перестал утверждать что я не прав. А сам виновник подпёхдывал, типа видишь, тебе профессионал говорит, он тут по десять дтп в день разруливает. На замечание, что за неделю тут только два дтп бывает, и то не каждую неделю, что то невнятно прохрюкал. Коммисар еще чёто пытался доказать, но когда я спросил, а кто он такой чтоб раздавать вину? Судья? гаишник? Эксперт? Гордо ответил - я аварийный коммисар. Т.е. никто, сказал я ему, и далее сказал, что в его услугах не нуждаюсь, читать-писать и сам умею - иди нахер отсюда. Потом приехал Йурист. Сразу мне подсунул бумажку, в которой были напечатаны на цветном принтере слова из сборника ПДД РФ, но перевраны слегка (я пока ждал гаишников - чидел и читал пдд, потому что на меня со всех сторон всякие гомосеки так убедительно орали, что я аж сомневаться начал в собственной правоте (оказалось - зря, и меня потом ваще понесло во все тяжкие)) Кароче, в этой бумажке было написано, что за отказ от составления европротокола мне положен штраф полторы тыщи рублей (Эти слова были напечатаны жирными красными заглавными буквами), за то что не убрал корыто с проезжей части - две тыщи рублей (тоже жирным красным)(в реальности косарь и косарь). И что я веду себя не правильно, и что мне по хорошему надо проломить голову битой, и что щас он позвонит своим ухарям, и они приедут и так и сделают. На что ответил, что позвоню своим, моим ехать 400 метров, и посмотрим кто раньше приедет, а так как они втроем (виновник, аварком и йурист) ссут мне ввалить люлей, что я сам не зассу и отфуячу их пока все едут)) Короче кроме слов от них ничего не было)) Хотя я страстно желал нападения, чтоб отхерачить их)) у меня всяких тяжелых предметов в салоне много лежало)) ПРиехали гаишники. Говорят: ты не на кольце.. ага, говорю, где границы кольца? ага, говорят, нету. А чо в крайнем правом ряду ехал? сворачивать надо скоро, говорю. Ага. А запись регистратора есть? есть. Ага. Давай. Посмотрели. Почесали затылки. Отправили эксперту. Эксперт просмотрел, поржал. Сказал, что оппонент виновен, кули вы тупите. Оппонент нихрена не мог понять что творится, сам отказался от европротокола, и получил два штрафа. Пятихат, и косарь. Самый прикол, что в европротоколе нет такого пункта, как согласие с виной. Там надо чтоб не было противоречий в показаниях сторон. На что чувак надеялся, не понимаю. В страховой же нет дебилов выплачивать виновнику в ДТП, а кто виновен они по схеме увидят.
Вот такая вот смешная история про съезд с кольца))
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13k
Дмитрий bum-bum 5 минут назад
Доводилось видеть совсем замечательный ролик. Ситуация один в один как в посте, только в роли трактора водитель-рег. Едет по внешней стороне кольца, никого не трогает и тут ему в левый бок въезжает машинка. С пассажирского места вылезает хабалка, подбегает к регу и орёт во всё горло: "Мразь! Ты что не видишь, что беременная едет!"
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6k
Михаил Филиппов 36 минут назад
Этот ковш от погрузчика может стоить как эта приора... кстати
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7k
Uron 43 минуты назад
не раз замечаю, что при наличии двух и более полос при круговом движении, движущиеся по внутренней полосе стараются ускориться и повернуть направо перед теми кто справа от них, и даже не включив поворотник, т.е делают это без уважения...
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29k
Опаньки 45 минут назад
ну чего взъелись, ей очень надо было повернуть любой ценой

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29k
Опаньки 47 минут назад
легко отделался ) мог бы пропороть всю бочину )
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222
cheburashka 48 минут назад
Блин, надо на свою машину тоже ковш приделать а то на каждом кольце такая хрень, приходится уворачиваться постоянно
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5k
JACKAL 58 минут назад
у ТП свои соображения насчет того, как съезжать с круга, с правой полосы съезжают только ботаны и хлюпики, а Я сильная и независимая женщина, сломаю систему и кредитную ГРАНТУ
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187
Serega Tim Час назад
Через две недели будет на AUTO.RIA не бита, не крашена))))
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2k
Михаил Serega Tim 23 минуты назад
Какие же невосстановимые повреждения на авто! Просто тотал! Чего вы так боитесь чиненных скорлупок? Главное, чтобы геометрия в норме осталась и починили без килограммов шпакли. Сейчас каждый второй покупатель тестер ЛКП имеет и большинство автотекой пользоваться тоже научились.
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2k
Азиз Ниязов Час назад
Попала на рихтовку ковша))
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12k
Ligov Час назад
Похоже грантоводу думать не чем...
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1k
kuzis Час назад
Ковш от грязи почистила.
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