Крутые американские тачки провели 40 лет в заброшенном сервисе

На первом поколении были задние плавники, от которых почему-то решили отказаться, чтобы освежить дизайн. Но спустя 2 года, вернулись к еще большим задним плавникам!



Знаете почему?



Все просто, покупатели выбирали другие машины с агрессивным космическим дизайном и даже крупным автомобильным корпорациям приходилось с этим считаться!