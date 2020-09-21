Крутые американские тачки провели 40 лет в заброшенном сервисе

Еще одно заброшенное здание и снова с автомобилями! На этот раз обычный сервис с небольшим шоу-румом, который закрылся еще в начале 80-х годов.
Внутри остались машины владельца сервиса, про которые по каким-то причинам забыли! Как обычно бывает он умер, а родственники почему-то забыли про эту недвижимость, которую можно было бы удачно продать.
Посмотрите на некогда роскошный Pontiac Сheiftan модель 1955 года. Перед нами второе поколение которое получило ряд существенных изменений.
А вот как автомобиль выглядел в лучшие свои годы!
Время никого не щадит и даже несмотря на теплое место хранения, автомобилю существенно досталось.
Только посмотрите на фирменную эмблему, почему отказались от таких крутых элементов, которые моментально обращают на себя внимание?
На первом поколении были задние плавники, от которых почему-то решили отказаться, чтобы освежить дизайн. Но спустя 2 года, вернулись к еще большим задним плавникам!
Знаете почему?
Все просто, покупатели выбирали другие машины с агрессивным космическим дизайном и даже крупным автомобильным корпорациям приходилось с этим считаться!
Знаете почему?
Все просто, покупатели выбирали другие машины с агрессивным космическим дизайном и даже крупным автомобильным корпорациям приходилось с этим считаться!
Обратили внимание на остекление, практически панорамное, стойки занимают минимум места и поэтому максим обзора на 360 градусов и естественное освещение в салоне практически до самого заката.
Да и местами присутствует сквозная коррозия, но разве на эти мелочи обратит внимание настоящий фанат!?
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