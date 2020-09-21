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Крутые американские тачки провели 40 лет в заброшенном сервисе

Крутые американские тачки провели 40 лет в заброшенном сервисе (18 фото)

Автор:
21 сентября 2020 08:31
Сообщество : Автомир
Метки: barn find   авто   
1153
18
Еще одно заброшенное здание и снова с автомобилями! На этот раз обычный сервис с небольшим шоу-румом, который закрылся еще в начале 80-х годов.

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Метки: barn find   авто   
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40k
zloykoyot 20 часов назад
"Только посмотрите на фирменную эмблему, почему отказались от таких крутых элементов..." Потому что при столкновении с человеком такая крутая эмблема делает вскрытие тела очень неаккуратно. Потому и от оленя на Волгах отказались.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ 16 часов назад
400 баксов за почти новый понтиак?

Кстати, марки уже 10 лет не существует.
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