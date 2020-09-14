Дикий кастом 70-х: автомобиль из фильма «Смертельная гонка 2000»

За прошедшие годы мы видели много диких гаражных находок, но это, наверное, самая безумная из них! Об этом необычном автомобиле известно совсем немного. Он оснащен мотором от Chevrolet Corvair с турбонаддувом, и он снималася в кино.
Итак, если вы искали что-то уникальное, чтобы добавить в свою коллекцию, вот ваш шанс. В настоящее время его продают в Онтарио, Канада, всего за 5000 канадских долларов (~280 тысяч рублей).
Автомобиль чем-то напоминает модифицированный Bradley GT, но при ближайшем рассмотрении становится ясно, что это чистая самоделка. Тот, кто его построил, очень хорошо работал со стекловолокном.
Здесь много замысловатых изгибов и линий, плюс добиться симметричности чего-то подобного — это искусство. Конечно, есть явные признаки того, что это была ручная работа, достаточно взглянуть на обратную сторону капота.
Здесь много замысловатых изгибов и линий, плюс добиться симметричности чего-то подобного — это искусство. Конечно, есть явные признаки того, что это была ручная работа, достаточно взглянуть на обратную сторону капота.
Этот автомобиль оставляет кучу вопросов. Во-первых, кто его сделал? Во-вторых, зачем?
Удалось выяснить, что его можно увидеть в фильме «Смертельная гонка 2000» 1975 года.
Удалось выяснить, что его можно увидеть в фильме «Смертельная гонка 2000» 1975 года.
Шестицилиндровый мотор с турбонаддувом, судя по всему, был взят без изменений от Chevrolet Corvair. В зависимости от года выпуска он мог иметь от 150 до 180 лошадиных сил.
Трудно сказать, сколько эта штука весит, но есть вероятность, что она легче, чем Corvair, так что автомобиль должен быть достаточно быстрым.
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