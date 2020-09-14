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Дикий кастом 70-х: автомобиль из фильма «Смертельная гонка 2000»

Дикий кастом 70-х: автомобиль из фильма «Смертельная гонка 2000» (11 фото + 1 видео)

Автор:
14 сентября 2020 14:35
Сообщество : Автомир
Метки: barn find   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   необычные автомобили   самоделка   
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За прошедшие годы мы видели много диких гаражных находок, но это, наверное, самая безумная из них! Об этом необычном автомобиле известно совсем немного. Он оснащен мотором от Chevrolet Corvair с турбонаддувом, и он снималася в кино.

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Метки: barn find   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   необычные автомобили   самоделка   
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