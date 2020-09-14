Дикий кастом 70-х: автомобиль из фильма «Смертельная гонка 2000»

Автомобиль чем-то напоминает модифицированный Bradley GT, но при ближайшем рассмотрении становится ясно, что это чистая самоделка. Тот, кто его построил, очень хорошо работал со стекловолокном.



Здесь много замысловатых изгибов и линий, плюс добиться симметричности чего-то подобного — это искусство. Конечно, есть явные признаки того, что это была ручная работа, достаточно взглянуть на обратную сторону капота.