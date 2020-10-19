В Красноярске на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» водитель BMW врезался во впереди идущий микроавтобус и пытался скрыться с места аварии. В одном из дворов мужчина из BMW покинул машину.
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Как сообщили в ГИБДД, 29-летнего водителя задержали: он лишен прав за пьяную езду и в этот раз также выпил — прибор показал 0,96 промилле. Теперь ему грозит уже уголовная ответственность за повторную езду в пьяном виде, а также наказание за оставление места ДТП, виновником которого он являлся.
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