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Авария дня. Очевидец помог задержать пьяного водителя на BMW

Авария дня. Очевидец помог задержать пьяного водителя на BMW (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2020 11:52
Сообщество : Аварии
Метки: bmw   авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   пьяный за рулем   
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В Красноярске на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» водитель BMW врезался во впереди идущий микроавтобус и пытался скрыться с места аварии. В одном из дворов мужчина из BMW покинул машину.
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Метки: bmw   авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   пьяный за рулем   
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28k
Alex 2 часа назад
Все правильно сделал. Алкашу нужно бошку пробить
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12k
Ligov 2 часа назад
Молодец. Помог обезопасить рецидивиста...
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Johnny

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