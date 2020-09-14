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Авария дня. Столкновение трех машин в Ульяновске

Авария дня. Столкновение трех машин в Ульяновске (1 фото + 3 видео)

Автор:
14 сентября 2020 11:41
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   ваз   видео   дтп   
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13 сентября, на улице Локомотивной в Ульяновске 24-летний парень за рулем ВАЗ-2114 вылетел на встречную полосу, столкнулся с Renault Logan и зацепил Volkswagen Polo. Пострадали два человека.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   ваз   видео   дтп   
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7  комментариев
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12k
Ligov Час назад
Сразу и не понял кто кого и за что. Оказалось гонщик не справился с управлением, по обыкновению...
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17k
Matrosskin Час назад
Там два "молодца" - тазовод, который решил в "Форсаж" поиграть, и выехавший со второстепенной дороги ...
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6k
diman02 Час назад
Ситуация описана не верно .
ВАЗ закрутило потому что в его полосу неожиданно (нарушив ПДД) свернул автомобиль с второстепенной дороги . Парень может и ехал с превышением , растерялся , крутанул руль , может что с машиной и его занесло на соседнюю полосу , а потом и на встречку .
Нарушитель как мы видим просто свалил , и теперь виноват чисто Парень на ВАЗе.
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55k
Viktor diman02 Час назад
Нормально там чувак входил в поток, если бы дебил (который ещё и рулём работать не может) не летел как в жопу раненый, всё было бы ОК!
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2k
RoseM diman02 Полчаса назад
ВАЗ закрутило, потому что он ехал на скорости, которая не позволяла ему адекватно управлять автомобилем.

Слава богу сдох, сидор. Жаль люди пострадали.
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13k
Игорь Хомченко Viktor Полчаса назад
И что там нормального? Уродцев, что не уступают дорогу со второстепенной в твердой уверенности, что машину ты бить не будешь и будешь тормозить полным-полно. Если бы это лицо с нетрадиционной ориентацией выполнило бы требования ПДД, то молодой олень не начал бы крутить вензеля.
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2k
x3matic Час назад
Самоуверенный дебил.
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