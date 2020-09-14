13 сентября, на улице Локомотивной в Ульяновске 24-летний парень за рулем ВАЗ-2114 вылетел на встречную полосу, столкнулся с Renault Logan и зацепил Volkswagen Polo. Пострадали два человека.
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В результате происшествия водитель «четырнадцатой» и 60-летний водитель «Логана» получили серьезные травмы
Последствия ДТП
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ВАЗ закрутило потому что в его полосу неожиданно (нарушив ПДД) свернул автомобиль с второстепенной дороги . Парень может и ехал с превышением , растерялся , крутанул руль , может что с машиной и его занесло на соседнюю полосу , а потом и на встречку .
Нарушитель как мы видим просто свалил , и теперь виноват чисто Парень на ВАЗе.
Слава богу сдох, сидор. Жаль люди пострадали.