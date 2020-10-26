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Авария дня. Под Самарой водитель BMW налетел на бордюр и перевернулся

Авария дня. Под Самарой водитель BMW налетел на бордюр и перевернулся (1 фото + 2 видео)

Автор:
26 октября 2020 11:54
Сообщество : Аварии
Метки: bmw   авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   
1135
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В Самарской области водитель за рулем BMW X6 налетел на бордюр, затем перевернулся и снес столб. Судя по опубликованному видео, его вывели из себя действия автомобилиста с регистратором и он попытался что-то доказать.
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Метки: bmw   авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   
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20  комментариев
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6k
KOSTELLO 3 часа назад
и он попытался что-то доказать

Видимо то, что БМВ крепче столба.
Не удалось.....
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13k
Юлия KOSTELLO 3 часа назад
Объехал на красный по встрече, а по том, как я понимаю, принципиально держал левую полосу
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5k
Нестерин Сергей 3 минуты назад
И снова - полёт БМВ!
И сердцу тревожно в груди!
Потом купит "Лексус" герой,
И снова столбы впереди!!!
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1k
mikhanych 9 минут назад
какой хороший парень! вот так вот просто взял и купил причтелю (даже не другу) новую БеМеВе ХаШесть!
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13k
Габит Калыков 22 минуты назад
Владельцу бэхи спасибо за предоставленное удовольствие!
Нечасто увидишь последствия БМВ головного мозга без участия посторонних лиц.
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725
Геннадий Николаевич Казаков 38 минут назад
ДИАГНОЗ - ЛОХ
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15k
Anna 50 минут назад
там поворот налево и направо, а у бэхи ни один поворотник не горит, вот оно - бмв головного мозга
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19
Gunter Час назад
Это и есть БМВ головного мозга?
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25k
Aleksandr Час назад
Авария дня. Под Самарой водитель BMW налетел на бордюр и перевернулся
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165
vipilshik 2 часа назад
Безумству храбрых поем мы песню!..
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30k
Опаньки 3 часа назад
там все так водят? что рег, что бэмэвист...
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2k
CHYCMYMPUK Опаньки Полчаса назад
Ага. Это гетто местное. Там таких ишаков чуть более, чем дохрена.
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643
satra 3 часа назад
С дорогами у нас ситуация улучшается. Как теперь дураков побороть.
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13k
Александр 3 часа назад
Кросавчег, чё... Всем всё доказал...
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31k
Элек Мек 3 часа назад
Штурвал надо было на себя тянуть.
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10k
Сергей Элек Мек 2 часа назад
Ему бы на вираж уйти, а он потянул.... Эх(((
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137
crush 3 часа назад
аж кровь из ушей пошла.
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2k
SSD 4 часа назад
Думаю, больше он владельцу не приятель)))
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Johnny

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