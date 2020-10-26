В Самарской области водитель за рулем BMW X6 налетел на бордюр, затем перевернулся и снес столб. Судя по опубликованному видео, его вывели из себя действия автомобилиста с регистратором и он попытался что-то доказать.
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Какие травмы получил водитель - остается загадкой. BMW X6 водитель якобы взял покататься у приятеля.
Присутствует ненормативная лексика! Смотреть с 0:25, далее мотаем на 1:30
Последствия ДТП с квадрокоптера
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Метки: bmw авария авария дня авто авто авария видео дтп
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Видимо то, что БМВ крепче столба.
Не удалось.....
И сердцу тревожно в груди!
Потом купит "Лексус" герой,
И снова столбы впереди!!!
Нечасто увидишь последствия БМВ головного мозга без участия посторонних лиц.