Как новенький! Porsche Classic провел полную заводскую реставрацию первого 911 S Targa 1967 года выпуска

25 мая 1967 года спорткар в новом кузове попал к дилеру в Дортмунде, где родстер использовали в качестве демонстрационного автомобиля. Спустя два года, первый 911 Targa приобрел покупатель из США, который ежедневно эксплуатировал автомобиль. Спустя 8 лет, по неизвестному стечению обстоятельств, первую «Таргу» загнали в гараж, где автомобиль простоял в течение следующих 39 лет.