Как новенький! Porsche Classic провел полную заводскую реставрацию первого 911 S Targa 1967 года выпуска

Несмотря на то, что существует множество элитных автомобильных компаний, предлагающих реставрационные услуги, очень немногие могут сравниться с точностью произведенных работ командой мирового класса Porsche Classic. Реставрация этого Porsche 911 S Targa 1967 года потребовала более трех лет!
Porsche 911 Targa представили на Международном автомобильном салоне 1965 года как первый в мире «безопасный открытый спорткар». Модификация родстера со съемным задним стеклом и жесткой дугой безопасности стала ответом компании на ужесточение требований американских регуляторов. Будущее кабриолетов с мягким, не защищающим пассажиров при опрокидывании верхом оказалось под вопросом, а рынок США для Porsche был очень важным.
25 мая 1967 года спорткар в новом кузове попал к дилеру в Дортмунде, где родстер использовали в качестве демонстрационного автомобиля. Спустя два года, первый 911 Targa приобрел покупатель из США, который ежедневно эксплуатировал автомобиль. Спустя 8 лет, по неизвестному стечению обстоятельств, первую «Таргу» загнали в гараж, где автомобиль простоял в течение следующих 39 лет.
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В 2016 году уникальный экземпляр обнаружил частный коллекционер немецкой марки. 911-й находился в ужасном состоянии. Кузов родстера покрылся ржавчиной, а от былого величия не осталось и следа. Спорткар отправили в Германию на полную реставрацию, которая заняла более трех лет. Один только кузов инженеры восстанавливали более 1000 человеко-часов.
В результате специалистам удалось привести Porsche 911 Targa в идеальный вид. Спорткар окрасили в заводской красный цвет, а также оборудовали галогеновой оптикой. В салон родстера установили черные кожаные сиденья, систему отопления и радиомагнитолу. Под капотом автомобиля установлен штатный двухлитровый двигатель мощностью 160 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с 5-ступенчатой «механикой». До «сотни» такая модификация разгоняется за 7,9 секунды. Максимальна скорость – 220 километров в час.
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