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Как новенький! Porsche Classic провел полную заводскую реставрацию первого 911 S Targa 1967 года выпуска

Как новенький! Porsche Classic провел полную заводскую реставрацию первого 911 S Targa 1967 года выпуска (24 фото)

Автор:
11 декабря 2020 14:11
Сообщество : Автомир
Метки: porsche   targa   авто   автомир   восстановление   олдтаймер   реставрация   ретро авто   
1760
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Несмотря на то, что существует множество элитных автомобильных компаний, предлагающих реставрационные услуги, очень немногие могут сравниться с точностью произведенных работ командой мирового класса Porsche Classic. Реставрация этого Porsche 911 S Targa 1967 года потребовала более трех лет!
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Метки: porsche   targa   авто   автомир   восстановление   олдтаймер   реставрация   ретро авто   
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