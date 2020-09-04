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В центре Екатеринбурга сбили парня на самокате

В центре Екатеринбурга сбили парня на самокате (1 видео)

Автор:
04 сентября 2020 12:33
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   дтп   переход   самокат   
586
1
Читатель E1.RU прислал в редакцию видео ДТП, которое случилось в самом центре Екатеринбурга. На записи видно, как водитель KIA поворачивает с Ленина налево на 8 Марта и сбивает человека, который проезжал пешеходный переход на самокате.

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Метки: авария   авто   дтп   переход   самокат   
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25  комментариев
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7k
Ден 3 часа назад
Показалось, прочитал избили. Про то как сбили небуду смотреть, у нас в городе каждый день такое
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15k
бат св Ден 3 часа назад
я тоже сначала прочитал "избили".Радость оказалось преждевременной..
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39
............ 24 минуты назад
и опять тоже самое, когда бараны научатся слезать со своих колес и переходить ПП ПЕРЕХОДИТЬ а не переезжать бл.ядь!
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3k
Мих 37 минут назад
Больше электросамокатчиков = меньше электросамокатчиков. Это зло на колесах.
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1k
Денис 58 минут назад
Самокат средство передвижения, приводимое в движение путем отталкивания ногой от земли в положении стоя.
На основании этого чувак ехал не на самокате, а на транспортном средстве. Кстати еще вопрос про мощность этого транспортного средства. Если больше 250Вт то нарушение чистой воды.
Самокат средство передвижения, приводимое в движение путем отталкивания ногой от земли в положении стоя. На основании этого чувак ехал не на самокате, а на транспортном средстве. Кстати еще вопрос про мощность этого транспортного средства. Если больше 250Вт то нарушение чистой воды.
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11k
Объект реальности Час назад
один на самокате следом двое на велосипеде. Дивный перкресток.
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2k
твёрдый троечник Час назад
Когда оба решили проскочить
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64k
Варакин Алексей 2 часа назад
При такой организации перекрестка,поворачивающий налево водитель всегда нарушает ПДД. Заканчивает маневр всегда на красный,следовательно или режет пешеходов или создает препятствие машинам на встречной полосе.Изумляют каметы хомячков,как будто из них никто не сидел за рулем.Если бы все двигались со скоростью пешехода ,не о чем было бы говорить.
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5k
Алексей 3 часа назад
автоэксперт Дмитрий Ларионов какой-то идиот. Автомобиль уже не имеет права двигаться если пешеход ступил на переход. Так что все эти домыслы о "разминулся бы" не имеют никакого смысла.
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64k
Варакин Алексей Алексей 2 часа назад
Водитель не может останавливаться на полосе встречного движения.
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26k
EvilHomer Алексей 2 часа назад
В ПДД так и написано: "Автомобиль уже не имеет права двигаться если пешеход ступил на переход."?
Или в ПДД все таки написано: "13.1. При повороте направо или налево водитель обязан УСТУПИТЬ дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает."
Уступить дорогу - не создавать помех, что по смыслу ближе именно к "разминулся бы" т.к. он явно проехал бы не создавая помех пешеходам, если бы не чудо на самокате.
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7k
Александр 3 часа назад
Водятел на красный поехал и не уступил пешеходам. Но самокатчик тоже виноват.
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64k
Варакин Алексей Александр 2 часа назад
Водитель освобождал перекресток,ожидать пешиков там можно только на встречной полосе.
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7k
Александр Варакин Алексей 2 часа назад
Пешеходы уже пошли, пропустив машины.
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64k
Варакин Алексей Александр 2 часа назад
Пропустив машины двигающиеся прямо,а поворотчиков налево нет.
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7k
Александр Варакин Алексей 2 часа назад
Ну а потом должен был пропустить пешеходов.
Пешеходы то движутся на зелёный, в отличие от него.
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6k
Doomer Варакин Алексей 57 минут назад
Ничего он не освобождал. Смотрим внимательно на тот же стоп-кадр. От перехода до края тротуара метров 10, огороженных забором. Места остановиться и пропустить пешеходов - больше, чем достаточно. Чмо спешило.
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18k
Ратибор 3 часа назад
При всей кажущейся мудаковатости самокатчика, единственный виновник ДТП - водитель, который проехал пешеходный переход в то время, как по нему двигались пешеходы (в том числе и самокатчик).
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64k
Варакин Алексей Ратибор 2 часа назад
Ты налево когда нибудь поворачивал? Спец херов!
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18k
Ратибор Варакин Алексей 48 минут назад
Как всегда, хамство прикрывает некомпетентность. Про пункт 14.3 ПДД мы не слышали?
На регулируемых пешеходных переходах при включении разрешающего сигнала светофора водитель должен дать возможность пешеходам закончить переход проезжей части (трамвайных путей) данного направления.
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43
Дядя Витя 3 часа назад
Когда же водители будут толкать машину по тротуарам!?
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14k
nobody® 3 часа назад
И велосипедики дружно поехали ловить свои тачки
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32k
dima423 4 часа назад
повезло дурачку)
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56k
Доктор Джонс 4 часа назад
Полку долбодятлов прибыло...
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