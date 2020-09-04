В центре Екатеринбурга сбили парня на самокате

Читатель E1.RU прислал в редакцию видео ДТП, которое случилось в самом центре Екатеринбурга. На записи видно, как водитель KIA поворачивает с Ленина налево на 8 Марта и сбивает человека, который проезжал пешеходный переход на самокате.
С одной стороны, мужчина должен был спешиться с самоката, а с другой — в это время по переходу шли и пешеходы, которые также могли попасть под машину. Мы попросили прокомментировать видео аварии нашего постоянного автоэксперта E1.RU Дмитрия Ларионова.
— С пешеходами, переходящими слева, водитель бы определённо разминулся, они с водителем видели друг друга, и автомобиль для них опасности не представлял. А вот парень, который ехал на самокате, стал для него неожиданностью. Формально, по нашим российским ПДД, лица, передвигающиеся на самокатах, приравнены к пешеходам, а значит, такой «пешеход» имел полное право переходить на зелёный, и водитель должен быть признан единственным виновником. В реальности я вижу серьёзный повод для сомнений в том, что у парня вообще есть какой-то инстинкт самосохранения: пересекать дорогу, пусть и по пешеходному переходу, но со скоростью автомобиля и перед носом автомобиля может только самоубийца.
— С пешеходами, переходящими слева, водитель бы определённо разминулся, они с водителем видели друг друга, и автомобиль для них опасности не представлял. А вот парень, который ехал на самокате, стал для него неожиданностью. Формально, по нашим российским ПДД, лица, передвигающиеся на самокатах, приравнены к пешеходам, а значит, такой «пешеход» имел полное право переходить на зелёный, и водитель должен быть признан единственным виновником. В реальности я вижу серьёзный повод для сомнений в том, что у парня вообще есть какой-то инстинкт самосохранения: пересекать дорогу, пусть и по пешеходному переходу, но со скоростью автомобиля и перед носом автомобиля может только самоубийца.
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На основании этого чувак ехал не на самокате, а на транспортном средстве. Кстати еще вопрос про мощность этого транспортного средства. Если больше 250Вт то нарушение чистой воды.
Или в ПДД все таки написано: "13.1. При повороте направо или налево водитель обязан УСТУПИТЬ дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает."
Уступить дорогу - не создавать помех, что по смыслу ближе именно к "разминулся бы" т.к. он явно проехал бы не создавая помех пешеходам, если бы не чудо на самокате.
Пешеходы то движутся на зелёный, в отличие от него.
На регулируемых пешеходных переходах при включении разрешающего сигнала светофора водитель должен дать возможность пешеходам закончить переход проезжей части (трамвайных путей) данного направления.