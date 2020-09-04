В центре Екатеринбурга сбили парня на самокате

С одной стороны, мужчина должен был спешиться с самоката, а с другой — в это время по переходу шли и пешеходы, которые также могли попасть под машину. Мы попросили прокомментировать видео аварии нашего постоянного автоэксперта E1.RU Дмитрия Ларионова.

— С пешеходами, переходящими слева, водитель бы определённо разминулся, они с водителем видели друг друга, и автомобиль для них опасности не представлял. А вот парень, который ехал на самокате, стал для него неожиданностью. Формально, по нашим российским ПДД, лица, передвигающиеся на самокатах, приравнены к пешеходам, а значит, такой «пешеход» имел полное право переходить на зелёный, и водитель должен быть признан единственным виновником. В реальности я вижу серьёзный повод для сомнений в том, что у парня вообще есть какой-то инстинкт самосохранения: пересекать дорогу, пусть и по пешеходному переходу, но со скоростью автомобиля и перед носом автомобиля может только самоубийца.