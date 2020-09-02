30 августа, на трассе М-8 у поселка Дорожников под Архангельском водитель универсала Kia совершал обгон и устроил массовое ДТП. Никто из людей не пострадал, однако образовалась гигантская пробка.
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Судя по видео, передние колеса у виновника ДТП в момент столкновения были вывернуты. У него могла быть неисправна ABS.
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Метки: kia авария авария дня авто авто авария дтп массовое дтп обгон
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Еслиб ещё чуть-чуть опыта - отпустил бы сведённую судорогой ногу на тормозе и ушёл бы вправо. (или улетел бы вправо, при так вывернутых колёсах - но всяко лучше, чем в лоб идти)
Время на реакцию было - не хватило опыта.
Без абс так-же улетаешь как с ней, но ещё и разворачивает. И руление становится весьма условным. Тормозной путь гуляет довольно широко. Может не получится и будет очень длинно. А лучшие результаты - как с абс получаются.
Так что глупо отрицать эл помошников.
Кто не верит - найдите пустую скользкую дорогу и убедитесь сами.
Кстати психология есп труднее, чем езда без абс: если зашёл в поворот слишком быстро и чувствуешь, что не вписываешься надо отпустить (полностью отпустить) тормоз и дать есп сделать своё дело, а самому просто направлять машину в поворот. Подсознательно хочется тормозить до конца, а это путь в кювет. Но заставить себя в такой ситуации снять ногу с тормоза ой как не просто.
Обгонять кучу машин. На мокрой дороге. Видя идущие навстречу фуры. И не сделать попытки уйти. Для этого нужно быть полным... то есть круглым дебилом.
Судя по комментарию автора поста про АБС, он просто эксперт.
Судя по видео, водитель KIA -мудак.
На стоп-кадре отлично видно, что колёса вывернуты ДО удара.
И если бы АБС хоть чуточку работала, то макшина еслиб не ушла вправо, то хотя бы сделала попытку. Но нет. Колёса заблокированы были.