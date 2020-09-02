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Авария дня. Массовое ДТП под Архангельском

Авария дня. Массовое ДТП под Архангельском (2 фото + 2 видео)

Автор:
02 сентября 2020 15:03
Сообщество : Аварии
Метки: kia   авария   авария дня   авто   авто авария   дтп   массовое дтп   обгон   
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30 августа, на трассе М-8 у поселка Дорожников под Архангельском водитель универсала Kia совершал обгон и устроил массовое ДТП. Никто из людей не пострадал, однако образовалась гигантская пробка.
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Метки: kia   авария   авария дня   авто   авто авария   дтп   массовое дтп   обгон   
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22k
Павел Плеханов 3 дня назад
Заблокированные колёса и квыадратные глаза.
Еслиб ещё чуть-чуть опыта - отпустил бы сведённую судорогой ногу на тормозе и ушёл бы вправо. (или улетел бы вправо, при так вывернутых колёсах - но всяко лучше, чем в лоб идти)
Время на реакцию было - не хватило опыта.
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901
Tu9R 19 часов назад
К успеху шёл, и пришёл. Страшно, что таких оленей становится всё больше
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1k
Яков День назад
Успел, торопыга
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25k
Aleks 2 дня назад
Этож каким надо быть дебилом чтоб так тупо в лоб фуре приехать. Времени на реакцию хватило бы даже конченному тормозу, а места для маневра боингу для разворота.
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1k
TroyDaGood 3 дня назад
Думаю отхвачу минусов..То,хотя бы аргументируйте ))) Но те,кто понимает - поймут )) У меня ABS (Corolla E11) не работает и делать не буду.10 лет езжу на этом авто.Свапнул ЗБТ на ЗДТ (задние "барабаны на дисковые от Levin 101").Я привык САМ контролировать авто.Поэтому всегда езжу на механике и не очень люблю "помощников".ABS,ESP на рабочем авто - есть.С ним другие приколюхи.Я знаю как ведут автомобили с ABS и без.Так вот, я научился в подобных ситуациях (не на встречке в лоб лететь) не отключаться.А продолжать контролировать ситуацию.Когда при торможении начинают блокироваться колёса - приотпустить педаль.Это сложно себя заставить,но когда ты знаешь,что это поможет - надо это делать.Не цепенеть.ABS помогает в таких случаях,когда тупо жмёшь в пол и пытаешься крутить рулём - тут бы исправная система помогла.А вообще надо уметь прогнозировать ситуацию.Тем более дорога мокрая.Все остальные участники движения дали этому водителю простор для действий. p.s. Я очень люблю тормозить не только педалью,но и помогать передачами - раза в 2 сокращается тормозной путь.И на мокрой или скользкой дороге - передачи не дают колёсам блокироваться при правильной дозировке.Учитесь чувствовать автомобиль - это важно.Все остальные системы лишь помогают.Всем добра и безопасного вождения.
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233
g789 TroyDaGood 21 час назад
Это заблуждение к сожалению. У меня абс и есп. Как-то зимой тоже подумал: ну задолбала она: по тормозам бьёшь, а она тарахтит, но н тормозит почти. Решил сравнить и потестил аварийное торможение в норме и без предохранителя абс. Разгон до определённой скорости и вот от этого столба тормозить как можно жестче.
Без абс так-же улетаешь как с ней, но ещё и разворачивает. И руление становится весьма условным. Тормозной путь гуляет довольно широко. Может не получится и будет очень длинно. А лучшие результаты - как с абс получаются.
Так что глупо отрицать эл помошников.
Кто не верит - найдите пустую скользкую дорогу и убедитесь сами.

Кстати психология есп труднее, чем езда без абс: если зашёл в поворот слишком быстро и чувствуешь, что не вписываешься надо отпустить (полностью отпустить) тормоз и дать есп сделать своё дело, а самому просто направлять машину в поворот. Подсознательно хочется тормозить до конца, а это путь в кювет. Но заставить себя в такой ситуации снять ногу с тормоза ой как не просто.
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7k
Лещ 3 дня назад
Полное не умение управлять автомобилем, у таких водительское надо изымать пожизненно и таких очень много на дороге(( Скорость уже погасил, машины все разьехались в разные стороны, там у него полоса целая для проезда, а этот идиот с зажатым тормозов в грузовик зафигачил......
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11k
Объект реальности 3 дня назад
Неисправна там походу голова.
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1k
Алексей 3 дня назад
Мозги у него неисправны. Мозги.
Обгонять кучу машин. На мокрой дороге. Видя идущие навстречу фуры. И не сделать попытки уйти. Для этого нужно быть полным... то есть круглым дебилом.
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268
SerGoGo 3 дня назад
Судя по фото, колесо вывернуто в результате столкновения с грузовиком.
Судя по комментарию автора поста про АБС, он просто эксперт.
Судя по видео, водитель KIA -мудак.
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22k
Павел Плеханов SerGoGo 3 дня назад
Вот Вы и неправы.
На стоп-кадре отлично видно, что колёса вывернуты ДО удара.
И если бы АБС хоть чуточку работала, то макшина еслиб не ушла вправо, то хотя бы сделала попытку. Но нет. Колёса заблокированы были.

Вот Вы и неправы. На стоп-кадре отлично видно, что колёса вывернуты ДО удара. И если бы АБС хоть чуточку работала, то макшина еслиб не ушла вправо, то хотя бы сделала попытку. Но нет. Колёса заблокированы были.
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6k
Tamdima 3 дня назад
Он чё совсем дурак, б-ь! Ему уже все машины раздвинули полосу! А он наоборот вильнул фуре в угол. Или он надеялся, что фура подпрыгнет и перелетит через него!
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