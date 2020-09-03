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Chrysler Sno Runner — малоизвестный мопед-снегоход

Chrysler Sno Runner — малоизвестный мопед-снегоход (10 фото + 1 видео)

Автор:
03 сентября 2020 11:05
Сообщество : Мото
Метки: Sno Runner   chrysler   авто   мототехника   ретро техника   снегоход   
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Этот аппарат удивителен сразу по нескольким параметрам. Это некий зимний вариант мопеда, если его можно так назвать, наверное самый маленький и недорогой снегоход в мире, выпускавшийся серийно. И уж точно, это самый маленький Chrysler.

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Метки: Sno Runner   chrysler   авто   мототехника   ретро техника   снегоход   
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5  комментариев
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58k
Gogaren_3Meu 3 часа назад
Судя по видео, штука плохо управляемая

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22k
Carma Warrior Час назад
А там точно 134 куба двигло? Просто как-то удивительно, что на такую малютку такой двигатель поставили. Мотоциклы и скутеры с движками такого обьема едут очень даже бодро, но они и весят побольше. Так и не показали саму гусеницу снизу.
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2k
Ильдар Суюндиков Carma Warrior 38 минут назад
Согласен, да и значение 8 л.с. больно многовато для такого размера двигуна, как на фото.
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