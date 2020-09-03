Chrysler Sno Runner — малоизвестный мопед-снегоход

Этот аппарат удивителен сразу по нескольким параметрам. Это некий зимний вариант мопеда, если его можно так назвать, наверное самый маленький и недорогой снегоход в мире, выпускавшийся серийно. И уж точно, это самый маленький Chrysler.
Называется он Sno Runner, выпускался с 1979 по 1981 год «лодочным» подразделением "Крайслера". Общий тираж составил менее 30 тыс. экземпляров, аппарат малоизвестный даже у себя на родине, а за пределами США и подавно. Уверен, вы о нем сейчас впервые слышите.
Конструкция здесь очень простая. Под сиденьем находится одноцилиндровый двухтактный мотор объемом 134 см3, с принудительным воздушным охлаждением. Мощность около 8 л.с. Запускается он веревкой «дергалкой», как мотопила.
Крутящий момент передается на гусеницу посредством центробежного сцепления. Гусеница представляет собой цепь с закреплёнными на ней поперечными планками.
Максимальная скорость, которую способно развивать это чудо техники – 40 км/час. Бензобак находится прямо в поперечной трубе рамы, его ёмкость 1.3 галлона (5,91 литров) смеси бензина с двухтактным маслом. Этого объема хватает примерно на 3 часа работы.
Вес снегохода всего 35 кг, он легко помещался в багажнике машины.
Спросом он не пользовался, в 1981 году выпуск прекратился, еще год с огромной скидкой распродавались складские запасы. В 1982 году этот снегоход у дилеров в США можно было купить всего за $300.
Chrysler Sno Runner на видео был продан в наши дни за 3000$
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