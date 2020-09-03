Chrysler Sno Runner — малоизвестный мопед-снегоход

Называется он Sno Runner, выпускался с 1979 по 1981 год «лодочным» подразделением "Крайслера". Общий тираж составил менее 30 тыс. экземпляров, аппарат малоизвестный даже у себя на родине, а за пределами США и подавно. Уверен, вы о нем сейчас впервые слышите.