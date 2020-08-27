Концерн "Калашников" представил электромотоцикл в стиле классического ИЖ-49

На форуме "Армия-2020" концерн "Калашников" показал новый электрический мотоцикл стилизованный под модель 50-х годов. Электробайк выполнен в стиле Иж-49 и его планируют выпускать серийно.
Габаритные размеры мотоцикла – 2089x800x1020 мм, колесная база – 1430 мм, «сухая» масса – 130 кг, допустимая максимальная масса – 255 кг. Электробайк оснащен бесщеточным двигателем постоянного тока мощностью в 10 киловатт (13,6 л.с.) с воздушным охлаждением, который питается от литий-ионной батареи емкостью в 4 киловатт-часа. Заявленная максимальная скорость – 90 км/ч. Данных по запасу хода, увы, пока нет.
Электрический Иж-49 выпустят ограниченной серией, объем тиража будет соответствовать числовому индексу в названии модели.
Отметим, что для «Калашникова» это уже не первый подобный эксперимент. Еще в 2017 году на аналогичном форуме дебютировали современные электробайки для московской полиции. Они были в полтора раза мощнее, правда, и построили их всего 30 штук специально к чемпионату мира по футболу.
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Метки: ИЖ-49 ЭЛЕКТРОМОТОЦИКЛ авто иж калашников мото мотоцикл
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В сухом остатке если посмотреть, то не очень: батарея 4 кВт*ч при моторчике в 10 кВт? Думаю, пытались выжать 100км при средней скорости 40 км/ч, при максималке в 90 км/ч всего 36 км при условии, что батарея новая.
Опять же, надо смотреть чья электроника... дизайн, железо архаичные до жути, диски воткнули и сзади и спереди, но на тросиках - БЛЯ!
В общем - самокат.