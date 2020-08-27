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Концерн "Калашников" представил электромотоцикл в стиле классического ИЖ-49

Концерн "Калашников" представил электромотоцикл в стиле классического ИЖ-49 (4 фото)

Автор:
27 августа 2020 13:06
Сообщество : Мото
Метки: ИЖ-49   ЭЛЕКТРОМОТОЦИКЛ   авто   иж   калашников   мото   мотоцикл   
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4
На форуме "Армия-2020" концерн "Калашников" показал новый электрический мотоцикл стилизованный под модель 50-х годов. Электробайк выполнен в стиле Иж-49 и его планируют выпускать серийно.

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Метки: ИЖ-49   ЭЛЕКТРОМОТОЦИКЛ   авто   иж   калашников   мото   мотоцикл   
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10  комментариев
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11k
Андрей Дядя 3 часа назад
дизайн хорош. в бензине бы сделали . и дешевле и рентабельно
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6k
Сергей Минуту назад
Красивый.
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572k
XoCTeJI Час назад
Not bad!
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24k
Fat Lynx 2 часа назад
Сидухи со старых "уральских" запасов...
В сухом остатке если посмотреть, то не очень: батарея 4 кВт*ч при моторчике в 10 кВт? Думаю, пытались выжать 100км при средней скорости 40 км/ч, при максималке в 90 км/ч всего 36 км при условии, что батарея новая.
Опять же, надо смотреть чья электроника... дизайн, железо архаичные до жути, диски воткнули и сзади и спереди, но на тросиках - БЛЯ!
В общем - самокат.
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24k
Fat Lynx 2 часа назад
радует ремень на приводе, но он вообще не защищен и выглядит тонким и не надежным.
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24k
Fat Lynx Час назад
не могу рассмотреть толком, есть бачек на переднем тормозе или действительно механика?
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3k
Алексей 2 часа назад
красавец!
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22k
Carma Warrior 2 часа назад
Я уже нашим не верю. Выглядит красиво. Скорость нормальная, если запас хода будет 100-150км. Правда опять же, вопрос ценника. Сможет ли он конкурировать с китайцами?
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2k
Антон 3 часа назад
Это изделие на экспорт в тёплые страны, где нет грязи и дождей.
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