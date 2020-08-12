BMW R18 Dragster с закисью азота от мастерской Roland Sands Design

Внешне мотоцикл также отличается наличием доработанной рамы, иных топливных беков и шин Dunlop. Байк сделан в единственном экземпляре и показывает возможности кастомизации модели R18. На его создание потребовалось приблизительно 3,5 месяца. BMW Motorrad и Roland Sands Designs подготовили для R18 комплект аксессуаров из алюминия, в том числе новый корпус спидометра, зеркала заднего вида и крышку топливного бака.