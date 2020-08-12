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BMW R18 Dragster с закисью азота от мастерской Roland Sands Design

BMW R18 Dragster с закисью азота от мастерской Roland Sands Design (12 фото + 1 видео)

Автор:
12 августа 2020 12:48
Сообщество : Мото
Метки: BMW Motorrad   BMW R18   bmw   авто   кастомайзинг   мото   мотоцикл   мотоциклы   
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Мастерская Roland Sands Design совместно с компанией BMW Motorrad создали кастом — BMW R18 Dragster. Улучшения затронули мотор, шасси, тормозную систему и внешность.

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Метки: BMW Motorrad   BMW R18   bmw   авто   кастомайзинг   мото   мотоцикл   мотоциклы   
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Кистень 2 дня назад
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