BMW R18 Dragster с закисью азота от мастерской Roland Sands Design

Мастерская Roland Sands Design совместно с компанией BMW Motorrad создали кастом — BMW R18 Dragster. Улучшения затронули мотор, шасси, тормозную систему и внешность.
Дрэгстер разработан на базе большого круизера BMW R18. От простого мотоцикла он отличается эргономикой водительского места: байк оснащается более низким креслом, а вместо привычного рулевого колеса появились клипоны, крепящиеся к вилке от BMW R nineT. Передние тормоза с радиальным креплением суппортов позаимствовали у спортивного мотоцикла BMW S 1000 RR.
Оппозитный 1,8-литровый мотор обзавёлся усовершенствованной системой впуска, впрыском закиси азота и новым выпускным трактом из нержавейки. О том, как повысилась производительность с первоначальных 91 л.с. и 158 Нм, не говорится.
Внешне мотоцикл также отличается наличием доработанной рамы, иных топливных беков и шин Dunlop. Байк сделан в единственном экземпляре и показывает возможности кастомизации модели R18. На его создание потребовалось приблизительно 3,5 месяца. BMW Motorrad и Roland Sands Designs подготовили для R18 комплект аксессуаров из алюминия, в том числе новый корпус спидометра, зеркала заднего вида и крышку топливного бака.
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