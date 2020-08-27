Отец года: ребенок на велосипеде выкатился прямо на дорогу

В Симферополе водитель автомобиля с регистратором чудом не сбил ребенка, за которым не уследил безалаберный отец.
Присутствует ненормативная лексика! Смотреть с 0:10
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