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Отец года: ребенок на велосипеде выкатился прямо на дорогу

Отец года: ребенок на велосипеде выкатился прямо на дорогу (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 августа 2020 11:27
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   везение   дети   дтп   отец   повезло   
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В Симферополе водитель автомобиля с регистратором чудом не сбил ребенка, за которым не уследил безалаберный отец.

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Метки: авария   авто   везение   дети   дтп   отец   повезло   
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Том Сойер Час назад
Отец года: ребенок на велосипеде выкатился прямо на дорогу
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sivanov1079 13 минут назад
Я коляску поймал, когда мамаша в ларьке отоваривалась. Она катилась под горочку с тротуара на проезжую часть и скорость набрала нормальную, с бордюра кувырнулась бы, а дальше... но дальше не было. Коляску прикатил мамаше, говорю у вас коляска укатилась на дорогу. Ее реакция: "да?"
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502
Злодей Час назад
Я думаю,что папаша сам при#уел. Его косяк бесспорно, печально,что есть люди,готовые учиться на своих ошибках.
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