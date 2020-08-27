Легенды «Совтрансавто»: LIAZ 100/110

Для обслуживания там был предусмотрен люк под пассажирским сиденьем, но для более серьёзного ремонта он не годился. Тогда переходили к плану «Б», отвинчивая кабину от нескольких кронштейнов и тяг управления, после чего её всё таки можно было откинуть вперед.