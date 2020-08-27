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Легенды «Совтрансавто»: LIAZ 100/110

Легенды «Совтрансавто»: LIAZ 100/110 (13 фото)

Автор:
27 августа 2020 09:25
Сообщество : Автомир
Метки: liaz 100   авто   автомир   грузовик. автомобили   грузовой автомобиль   лиаз   
369
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Несмотря на созвучное с нашими автобусами название, грузовики LIAZ не имеют к Ликинскому заводу никакого отношения. Выпускали его в чешском городе Либерец, на одноименных заводах. Производство началось в 1974 году.

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Метки: liaz 100   авто   автомир   грузовик. автомобили   грузовой автомобиль   лиаз   
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2  комментария
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Рулон Обоев 2 часа назад
По тем временам очень хорошая машина, это мне родной дядька рассказывал. А его с Зила на Колхиду перевели,забухал, ну с кем не бывает. С этой Колхидой матерился как сапожник.
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