Ford Mustang Fastback 1967 года выпуска от Ringbrothers — настоящее произведение искусства

Сообщается, что работы над модификацией начались еще в 2007 году. На первом этапе специалисты мастерской доработали кузов двухдверки, отказавшись от большей части хромированного декора и дверных ручек. Автомобиль получил карбоновые капот и багажник от фирмы Gemini Technology System, при этом тюнеры также пересмотрели форму бамперов и боковых воздухозаборников.