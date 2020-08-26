Ford Mustang Fastback 1967 года выпуска от Ringbrothers — настоящее произведение искусства

Потрясающий Ford Mustang Fastback 1967 года выпуска, который несколько лет строила компания Ringbrothers, успешно продали с молотка за $265,000. Это один из лучших рестомод-мустангов, которые вы, вероятно, видели.
Сообщается, что работы над модификацией начались еще в 2007 году. На первом этапе специалисты мастерской доработали кузов двухдверки, отказавшись от большей части хромированного декора и дверных ручек. Автомобиль получил карбоновые капот и багажник от фирмы Gemini Technology System, при этом тюнеры также пересмотрели форму бамперов и боковых воздухозаборников.
В ателье решили окрасить рестомод в ярко-оранжевый цвет «Glasurit Copper Burnt Orange Metallic», при этом капот, боковые «юбки» и задний спойлер сделали темно-серыми. Плюс автомобиль может похвастать алюминиевыми акцентами по кругу, затонированными стеклами и трехсоставными 19-дюймовыми колесами iForged с покрышками Michelin Pilot Sport размерностью 255/30 и 305/30 спереди и сзади соответственно.
Сообщается, что салоном рестомода Copperback занимался некий Стив Пеарсон (Steve Pearson) из фирмы Upholstery Limited. Интерьер классического авто отделан черной и светло-коричневой кожей, плюс в салоне установлены спортивные кресла-ковши с четырехточечными ремнями безопасности.
В движение уникальный Форд Мустанг Фастбек 1967 приводит 7,0-литровый двигатель Roush Performance V8, который работает в связке с пятиступенчатой механикой Tremec, передающей тягу на заднюю ось. О производительности силовой установки ничего неизвестно.
Дополнительно в Ringbrothers модифицировали тормозную систему маслкара. Автомобиль получил моноблочные суппорты Baer 6S с 15- и 14-дюймовыми роторами спереди и сзади соответственно. Что касается самого аукциона, то в ходе онлайн-торгов стильный рестомод удалось продать за впечатляющие 265 000 долларов (почти 20 млн рублей по нынешнему курсу).
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