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Ford Mustang Fastback 1967 года выпуска от Ringbrothers — настоящее произведение искусства

Ford Mustang Fastback 1967 года выпуска от Ringbrothers — настоящее произведение искусства (33 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2020 09:35
Сообщество : Автомир
Метки: Ringbrothers   ford   ford mustang   mustang   авто   автомир   автомобили   рестомод   
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Потрясающий Ford Mustang Fastback 1967 года выпуска, который несколько лет строила компания Ringbrothers, успешно продали с молотка за $265,000. Это один из лучших рестомод-мустангов, которые вы, вероятно, видели.

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Метки: Ringbrothers   ford   ford mustang   mustang   авто   автомир   автомобили   рестомод   
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2  комментария
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6k
kaboza 9 часов назад
сук красава
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776
DanzelBanzel 5 часов назад
Нашим бы "богатеям" предложили-дороже бы продали
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