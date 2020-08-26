По прозвищу «Пантера», или как Ferrari в полиции работала

Там им выделили два свеженьких четырехместных Ferrari 250 GTE: кузов от Pininfarina, знаменитый мотор о 12 цилиндрах, целых 240 лошадиных сил и способность разгоняться до 280 км/ч. Одну из них, впрочем, почти сразу «отправили в тотал». По одной версии, это случилось непосредственно в Маранелло, по другой – уже в Риме во время одной из погонь. А вот вторая служила Спатафоре и его коллегам верой и правдой, наводя страх и ужас на местный криминал. Поговаривают, что дуэт Армандо и черной Ferrari с надписью Squadra Mobile и пантерами на крыльях стал настолько известен среди римских головорезов, что ночами бандиты специально выискивали на улочках Вечного города Спатафору, чтобы с ним «заехать».