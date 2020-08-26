По прозвищу «Пантера», или как Ferrari в полиции работала

Возможно, вы знаете это имя – Армандо Спатафора, но с равной вероятностью слышите о нем впервые. Родился он в 1927 году в итальянских Сиракузах и к автомобильной истории по большому счету отношения не имел никогда, так как почти всю жизнь прослужил в итальянской полиции. Никогда – за исключением одного знакового эпизода, навсегда вписавшего имя Спатафора в историю марки Ferrari. Вот так вот, ни много, ни мало.
Отслужив в итальянских ВВС, молодой Армандо отправляется защищать общественную безопасность в соответствующем Корпусе, а с 1950 года служит в римской полиции, где быстро приобретает известность как среди коллег, так и среди антагонистов – местной криминальной публики. Последние наградили Спатафору прозвищем «Рысь», и вполне можно предположить, за что.
Межу тем, в 60-е годы римская полиция откровенно проигрывала битву с преступным миром, и не в последнюю очередь – из-за собственной технической оснащенности. На вооружении полицейских стояли черные, как смоль, симпатичные, но пожилые и слабосильные Alfa Romeo 1900, тогда как «колесами» преступников нередко оказывались куда более породистые машины. Понятно, что регулярные погони чаще всего заканчивались отнюдь не в пользу блюстителей правопорядка.
Бытует в полицейской среде легенда, которую в книге «Армандо Спатафора – полицейский с Ferrari» описала ее автор Кармен Спатафора, дочь знаменитого полицейского. Якобы дождливым утром 12 января 1962 года тогдашний начальник полиции Рима Анджело Викари собрал свой «летучий отряд» на очередной разговор, чтобы в который раз услышать, что техника, находящаяся в распоряжении полиции, безнадежно устарела.
«Ну что же вам еще нужно?», – спрашивает раздраженный шеф. «Что нам нужно? Ferrari, ваше высокопревосходительство», – отвечает бригадир Спатафора. По комнате разливается морозная тишина, в которой громом среди ясного неба звучат слова капитана: «Хорошо, вы получите Ferrari». И Анджело Викари своих подчиненных не подвел. Неизвестно, как ему удалось договориться с Феррари, но через некоторое время после знакового разговора Спатафора и трое его коллег отправились в Маранелло обучаться премудростям езды на суперкарах.
«Ну что же вам еще нужно?», – спрашивает раздраженный шеф. «Что нам нужно? Ferrari, ваше высокопревосходительство», – отвечает бригадир Спатафора. По комнате разливается морозная тишина, в которой громом среди ясного неба звучат слова капитана: «Хорошо, вы получите Ferrari». И Анджело Викари своих подчиненных не подвел. Неизвестно, как ему удалось договориться с Феррари, но через некоторое время после знакового разговора Спатафора и трое его коллег отправились в Маранелло обучаться премудростям езды на суперкарах.
Там им выделили два свеженьких четырехместных Ferrari 250 GTE: кузов от Pininfarina, знаменитый мотор о 12 цилиндрах, целых 240 лошадиных сил и способность разгоняться до 280 км/ч. Одну из них, впрочем, почти сразу «отправили в тотал». По одной версии, это случилось непосредственно в Маранелло, по другой – уже в Риме во время одной из погонь. А вот вторая служила Спатафоре и его коллегам верой и правдой, наводя страх и ужас на местный криминал. Поговаривают, что дуэт Армандо и черной Ferrari с надписью Squadra Mobile и пантерами на крыльях стал настолько известен среди римских головорезов, что ночами бандиты специально выискивали на улочках Вечного города Спатафору, чтобы с ним «заехать».
А согласно еще одной легенде, бригадира «летучего отряда» приглашал на работу сам великий Энцо. Впечатлившись водительским мастерством полицейского, которое тот проявлял на работе, Феррари предлагал ему поменять хлопоты борьбы с преступностью на теплое местечко заводского тест-пилота или участника гоночной команды. И Спатафора вежливо отказался, сославшись на то, что такая работа куда опаснее его нынешних занятий…
Ferrari 250 GTE Polizia с номером шасси 3999 оставалась в строю до 1968 года, регулярно посещая Маранелло на предмет починки и техобслуживания. А в 1972 году машину продали на сторону в рамках избавления от ведомственных излишков. Купил уникальный автомобиль коллекционер Альберто Каппелли, который владел полицейской Ferrari около четырех десятков лет, поддерживая ее техническое состояние на должном уровне. И не просто владел: Каппелли регулярно «выгуливал» раритет на разнокалиберных выставках и исторических дефиле.
И в 1984 году «Пантера» воссоединилась со своим прежним пилотом Армандо Спатафора: по инициативе Каппелли экс-бригадир участвовал за рулем Ferrari в гонке Coppa delle Dolomiti, где отставной полицейский почти шестидесяти лет от роду умудрился занять второе место в абсолютном зачете.
Это черное купе стало своего рода символом теплых отношений между Ferrari и итальянской полицией. Машину показывали в римском музее полицейской техники, она участвовала в праздновании полувекового юбилея марки и в презентации вышеупомянутой книги Кармен Спатафора, и так далее, и так далее. Об уважении, которое карабинеры питают к раритету, говорит хотя бы то, что это единственная гражданская машина, которой разрешено ездить по дорогам общего пользования со всеми полицейскими атрибутами, включая сирену и мигалку. А в 2014 году купе получило авторитетный сертификат подлинности Ferrari Classiche.
В апреле нынешнего года единственную полицейскую Ferrari снова выставили на продажу, благодаря чему история машины опять стала предметом обсуждения. Но раритет до сих пор не нашел нового хозяина несмотря на свой уникальный статус. Не исключено, дело в цене, которую за него просят. Стоимость обычных Ferrari 250 GTE порой достигает полумиллиона евро, но вполне возможно, этот уникум продавцы оценили куда дороже миллиона: конкретную цифру обещают назвать только по запросу заинтересованного покупателя.
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