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По прозвищу «Пантера», или как Ferrari в полиции работала

По прозвищу «Пантера», или как Ferrari в полиции работала (13 фото)

Автор:
26 августа 2020 08:50
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari 250 GTE   ferrari   авто   автомир   олдтаймер   полицейский автомобиль   ретро авто   
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Возможно, вы знаете это имя – Армандо Спатафора, но с равной вероятностью слышите о нем впервые. Родился он в 1927 году в итальянских Сиракузах и к автомобильной истории по большому счету отношения не имел никогда, так как почти всю жизнь прослужил в итальянской полиции. Никогда – за исключением одного знакового эпизода, навсегда вписавшего имя Спатафора в историю марки Ferrari. Вот так вот, ни много, ни мало.

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Метки: Ferrari 250 GTE   ferrari   авто   автомир   олдтаймер   полицейский автомобиль   ретро авто   
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stari4ek 6 часов назад
Тачка огонь, что тут говорить и водитель от бога.
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