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Новый рекорд: американцы на Audi A6 пересекли США за 25 часов

Новый рекорд: американцы на Audi A6 пересекли США за 25 часов (4 фото + 1 видео)

Автор:
25 августа 2020 09:03
Сообщество : Автомир
Метки: audi   audi a6   cannonball run   авто   гонка   пушечное ядро   рекорд   сша   
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В США автомобилисты регулярно принимают участие в гонке под названием Cannonball Run или «Пушечное ядро», хотя она и является нелегальной. В этом году три гонщика на Audi A6 Даг Таббатт, Арне Томан и Беркли Чедвик доехали от одного побережья США до другого за 25 часов 39 минут и установили новый рекорд.

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Метки: audi   audi a6   cannonball run   авто   гонка   пушечное ядро   рекорд   сша   
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13  комментариев
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11k
Stark День назад
охренеть, средняя скорость 180км/ч
да там поди шестиполоска от края до края

нам в РФ тоже такое надо - от балтийска до анадыря
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1k
Алексей 10 часов назад
Они б летом в пятницу вечером из Москвы только 2-3 часа выезжали
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15k
жорик День назад
пздц им штрафов прилетит...
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112
Roma День назад
Статья не совсем точная... Так - то был еще человек на Ford Mustang, который был быстрее, чем команда на A8, причём он ехал ОДИН, и время его было 25:55. И, кстати, Mustang был взят напрокат.
https://en.wikipedia.org/wiki/Cannonball_Run_Challengehttps://en.wikipedia.org/wiki/Cannonball_Run_Challenge
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1k
PLT LDR День назад
С одного побережья до другого... Хм... От Бостона до Сиэтла 3045 миль (4900 км)... А от Сан Диего до Мексиканского Залива, скажем город Корпус Кристи, т.е. Тело Христа (ага, так и называется) будет 1413 мили (или 2274 км). И то и другое от побережья к побережью. От океана до океана. В первом случае часов 45 ехать, во втором 20 часов.

Не поленился и загуглил. Вроде бы гоняют из Нью Йорка до Лос Анджелеса, а это часов 40 если по правилам гнать.
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6k
Алеksей День назад
а нахрена с неё фирменные кольца сняли и заменили надписью а-ля Ford?
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112
Roma Алеksей День назад
маскировка под полицейское авто, чтобы было меньше шансов, что кто-то сообщит про машину, нарушающую скоростной режим.
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6k
Алеksей Roma День назад
ясн, логично, спасибо
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2k
ОлегМ День назад
Это интересно конечно,но не зная расстояние какое они проехали информация ни о чем.
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12k
Kost ОлегМ День назад
"Тогда результат гонщиков по маршруту длиной 4546 километров ..."
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ОлегМ Kost День назад
Sorry,вроде бы внимательно читал,даже просмотрел несколько раз.думал пропустил.Старость.
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