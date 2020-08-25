Новый рекорд: американцы на Audi A6 пересекли США за 25 часов

На Audi приятели пересекли США за 25 часов 39 минут – на 59 минут быстрее гонщиков на Audi A8L. За это время A6 останавливалась в сумме на 31 минуту 10 секунд, средняя скорость составила более 180 километров в час, а пиковая – 282 километра в час. За заездом наблюдала команда из 35 человек, разбросанных по всей стране, которая следила за соблюдением расписания.



Американцы признали, что нового результата удалось добиться в том числе благодаря неутихающей в США пандемии. Они редко встречали полицейских, не натыкались на аварии и дорожные работы, а машин было примерно на 70 процентов меньше, чем в декабре.