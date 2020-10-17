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Эпичное дтп на ралли в Ижевске

Эпичное дтп на ралли в Ижевске (1 видео)

Автор:
17 октября 2020 22:59
Метки: авто   гонка   ралли   
273
1
Крутой поворот на спецучастке утащил в кювет сразу несколько авто

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Метки: авто   гонка   ралли   
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33k
Андрей Бертон 2 часа назад
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Ясный Пень 18 минут назад
А ведь умеют же маличики машинки складывать в одном месте, когда захотят !
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42k
Daniel Rumiantsev 2 часа назад
Шесть машин сошли с дистанции одинаковым способом на Кубке России по ралли «Пушкинские горы-2020» во Псковской области 17 октября.

Как передаёт «ПАИ» со ссылкой на пресс-центре гонки, на изгибе дороги одна за другой съехали в кювет автомобиль безопасности и пять участников. О пострадавших не сообщается.
https://www.fontanka.ru/2020/10/17/69508219/https://www.fontanka.ru/2020/10/17/69508219/
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194
im240 2 часа назад
на ралли все тачки просрали
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9k
Джон Уик 3 часа назад
На то он и спорт такой. Обязаны вписываться во все повороты трассы.
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