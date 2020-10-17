Эпичное дтп на ралли в Ижевске

Крутой поворот на спецучастке утащил в кювет сразу несколько авто
коварный поворот на пятом спецучастке утащил в кювет ПЯТЬ раллийных авто. Видео эпичное. По крайней мере, это было красиво! К счастью, все живы и здоровья (каркас безопасности творит чудеса).
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Как передаёт «ПАИ» со ссылкой на пресс-центре гонки, на изгибе дороги одна за другой съехали в кювет автомобиль безопасности и пять участников. О пострадавших не сообщается.
https://www.fontanka.ru/2020/10/17/69508219/https://www.fontanka.ru/2020/10/17/69508219/