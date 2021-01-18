Ужас автодизайнера: зачем на американские версии машин ставили такие несуразные буфера

На эту тему есть даже несколько мифов, одна из самых распространенных теорий, из всех что я слышал, гласила – американцы специально ввели такие требования к иностранным машинам, что бы те хуже продавались. В попытках остановить экспансию более экономичных европейских и японских легковушек в страну, в разгар нефтяного кризиса. Ничего подобного в реальности, естественно, не было.