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Ужас автодизайнера: зачем на американские версии машин ставили такие несуразные буфера

Ужас автодизайнера: зачем на американские версии машин ставили такие несуразные буфера (13 фото)

Автор:
18 января 2021 09:39
Сообщество : Автомир
Метки: авто   бампер   сша   
784
13
Почему у многих машин известных европейских марок, которые поставлялись в США, такие странные бампера? И действительно ведь, на многих Мерседесах, БМВ, и других шикарных авто семидесятых и восьмидесятых годов бамперы выглядят, мягко говоря, несуразно. Да что там лукавить – ужасно они выглядят, давайте говорить честно.
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Метки: авто   бампер   сша   
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4  комментария
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5k
АлександрЧестный 2 часа назад
Про авто там вообще много странного. Желтые габариты, красные поворотники, третий стоп сигнал, не светящие фары, боковые габариты, тормози и габариты на кузове (при открытии багажника). И судя по нескольким передачам - если непогода, снегопад (и еще подъёмы спуски повороты) то надо газ в палас давить.
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12k
DjnZ 12 минут назад
Так разговор о бамперах или буферах?
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11k
Yasen_Perec 55 минут назад
Ужас автодизайнера: зачем на американские версии машин ставили такие несуразные буфера
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12k
ЦСКА Час назад
Ужас автодизайнера....Да разве это ужас?? Так, мелкие неприятности....Вот настоящий ужас! Новинка от 2011 года...2011 лять!!!! 21, мать вашу век!!!

Ужас автодизайнера....Да разве это ужас?? Так, мелкие неприятности....Вот настоящий ужас! Новинка от 2011 года...2011 лять!!!! 21, мать вашу век!!!
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