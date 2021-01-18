Ужас автодизайнера: зачем на американские версии машин ставили такие несуразные буфера

Почему у многих машин известных европейских марок, которые поставлялись в США, такие странные бампера? И действительно ведь, на многих Мерседесах, БМВ, и других шикарных авто семидесятых и восьмидесятых годов бамперы выглядят, мягко говоря, несуразно. Да что там лукавить – ужасно они выглядят, давайте говорить честно.
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На эту тему есть даже несколько мифов, одна из самых распространенных теорий, из всех что я слышал, гласила – американцы специально ввели такие требования к иностранным машинам, что бы те хуже продавались. В попытках остановить экспансию более экономичных европейских и японских легковушек в страну, в разгар нефтяного кризиса. Ничего подобного в реальности, естественно, не было.
Причиной появления ужасных бамперов послужил вот этот документ - FMVSS 215. Его еще называют «Стандарт 215», принятый в 1971 году Национальным управлением безопасности на транспорте. Новый федеральный стандарт требовал, что бы у автомобилей не страдали фары, задние фонари и компоненты топливной системы при столкновениях на скорости до 5 километров в час.
Понятно, что от встроенной в бамперы светотехники дальше не могло идти и речи, но проведенные тесты на большинстве машин показали, что даже при обычном расположении фар и фонарей на кузове, штатные бамперы их по большей части не защищают. Вот тут инженерам и пришлось городить «колхоз», специально для американских версий своих машин.
Огромные, выступающие бамперы на БМВ, какие-то двухэтажные, с заявкой на изысканность, конструкции на Мерседесах, всевозможные «клыки» и буфера как на железнодорожных вагонах, резиновые накладки, сверху которых были еще накладки.
В общем, кто во что горазд был, то и получалось, поэтому на машинах 70-х и 80-х годов наблюдаем такие «наросты». Требования «Стандарта 215» действуют и по сей день, просто силовая балка давно уже скрыта за пластиковыми бамперами, поэтому времена несуразных нагромождений остались в прошлом.
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