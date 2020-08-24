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Austin Mini Cooper S 1964 года более 16 лет простоял в гараже

Austin Mini Cooper S 1964 года более 16 лет простоял в гараже (22 фото)

Автор:
24 августа 2020 09:15
Сообщество : Автомир
Метки: mini   mini cooper   авто   
496
22
Этот удивительный Mini Cooper 1275S модель 1964 года был извлечен с длительного хранения и выставлен на продажу. Согласно объявлению, автомобиль всю жизнь провел в одних руках, имеет пробег в 45.000 км на одометре и был куплен новым через официального дилера Walker Imports в Чикаго.

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Метки: mini   mini cooper   авто   
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2  комментария
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5k
ValdemarNaftulievich 16 часов назад
Симпатицный "Жопер"
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Ya 12 часов назад
Восхищаться этим уродцем сейчас и платить огромные деньги-абсурд(даже для коллекционеров). По суди что эта банка- что запорожец.
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