Austin Mini Cooper S 1964 года более 16 лет простоял в гараже

Этот удивительный Mini Cooper 1275S модель 1964 года был извлечен с длительного хранения и выставлен на продажу. Согласно объявлению, автомобиль всю жизнь провел в одних руках, имеет пробег в 45.000 км на одометре и был куплен новым через официального дилера Walker Imports в Чикаго.
Объявление можно найти на Ebay, с запрашиваемой ценой в 85 500 долларов! Да, это восемьдесят пять тысяч пятьсот долларов США и ошибки здесь нет/
Автомобиль последние 16 лет находился на ответственном хранении в закрытом помещении. Нет никаких сомнений, что это очень хороший автомобиль и, возможно, самый красивый оригинальный Mini 1964 года.
Однако я не уверен, что продавец сможет продать машину за такую сумму!
По данным классических аукционов, этот автомобиль имеет среднюю стоимость около 28.000 долларов США, а восстановленные автомобили в полностью оригинальном состоянии обойдутся - 65.000 долларов США.
По данным классических аукционов, этот автомобиль имеет среднюю стоимость около 28.000 долларов США, а восстановленные автомобили в полностью оригинальном состоянии обойдутся - 65.000 долларов США.
После того, как его вытащили из хранилища, автомобиль прошел полноценное техническое обслуживание.
Топливные баки были сняты и промыты, заменили топливный насос и всю магистраль. Среди множества других деталей было заменено сцепление, элементы тормозной системы и зажигания.
Топливные баки были сняты и промыты, заменили топливный насос и всю магистраль. Среди множества других деталей было заменено сцепление, элементы тормозной системы и зажигания.
Там нет никаких упоминаний о какой-либо реальной работе, которую необходимо было сделать с двигателем объемом 1.275 кубических сантиметров, что конечно странно!
С виду кажется, что это абсолютно новый автомобиль, который только сошел с конвейера.
Интерьер автомобиля выглядит так же хорошо, как и снаружи. Я немного удивлен, что это не правый руль, было бы интересно узнать, сколько машин с левым рулем было произведено в 1964 году.
По словам продавца, он и до того, как поставил машину в гараж, чуть ли не пылинки с нее сдувал!
Салон выглядит фантастически, а здесь всего лишь сделали полноценную химчистку!
Машину даже загнали на подъемник, чтобы показать, что нет никаких проблем коррозией!
В процессе обработка днища специальным антикоррозийным химическим составом, чтобы продлить эксплуатацию автомобиля по максимуму.
Состояние для 56-летнего возраста феноминальное!
Все оригинальное и в полной комплектности!
Эталон автомобилестроения для 60-х годов!
Элегантный спидометр, с 2 небольшими колодцами справа и слева.
Тумблеры включения перекочевали и на новый Мини.
Обшивка интерьера даст 100 очков форы современным материалам!
Простые и изящные карты дверей.
А кай большой отсек для хранения мелочевки!
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Метки: mini mini cooper авто
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