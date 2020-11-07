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Как стать президентом США: заручиться голосами зомби и не пускать наблюдателей на участки done✔

Как стать президентом США: заручиться голосами зомби и не пускать наблюдателей на участки done✔ (2 фото)

Автор:
07 ноября 2020 18:57
Метки: выборы   президент   сша   треш   
638
2
Все с нетерпением ждут итогов голосования в США. Однако, судя по тому, что происходит, ток-шоу "Американские выборы" только начинается. Погромы, недовольства, махинации, столько левых бюллетеней , что при желании можно было выбрать Монику Левински.

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Метки: выборы   президент   сша   треш   
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6  комментариев
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69k
ЮрГен 2 дня назад
" Все с нетерпением ждут"....Да всем похрен, кто у пиндосов будет говорящей головой, ибо нихрена ничего не изменится в этом бедламе за большой лужей...Вот если бы там началось то, что они сеют по всему миру, вот это было бы интересно посмотреть...Боже, покарай этих уродов!!!
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7k
HUBLOT День назад
Классное фото мадам Чуровой. Что это? Ожидаемая от автора глупость, или теперь даже пригожинские стараются подгадить режиму?
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41k
Цыц тут у меня День назад
"Республиканцы никогда не отличались честностью"
Только байден демократ.
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3k
cfhfwby 2 дня назад
Вчера эта кадушка докладала Самому о вопиющих случаях выбора на посты уборщиц, кочегаров и прочего быдла, оба напряженно сдерживали эмоции.
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24k
Вован 2 дня назад
Ссылка youtu.be
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2k
Hellgone 2 дня назад
Это вы про те сша где окна закрывают при подсчете голосов?
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