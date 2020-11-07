Как стать президентом США: заручиться голосами зомби и не пускать наблюдателей на участки done✔

Все с нетерпением ждут итогов голосования в США. Однако, судя по тому, что происходит, ток-шоу "Американские выборы" только начинается. Погромы, недовольства, махинации, столько левых бюллетеней , что при желании можно было выбрать Монику Левински.

Массовое почтовое голосование обеспечило победу Байдена в ключевых штатах. Только представьте, Байдену записали даже больше голосов, чем в 2008 получил Обама, в ходе своей триумфальной предвыборной компании. Вспомните, первый темнокожий президент собирал стадионы, уровень энтузиазма вокруг кандидатуры Обамы просто зашкаливал.

Однако выборы президента США в 2020 году показали, что все это не важно. Не важно, если президента будут выбирать посредством голосования по электронке.

На встречи Байдена приходило от силы человек тридцать. Дед с Альцгеймером даже полевую работу толком не вел. Он выступил даже хуже Клинтон. Но и это не важно.

Оказалось, что для победы достаточно заручиться голосами зомби и не пускать наблюдателей на участки.

"Ваш голос будет засчитан. Мне все равно, как бы кто ни пытался остановить это (подсчеты). Я не позволю, чтобы это произошло", – заявил кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден

Республиканцы никогда не отличались честностью. Играть по правилам они не умеют. Еще на выборах в 1864 году они пытались лишить Линкольна победы, заполняя бюллетени за погибших солдат.

Вот такая она - демократия.