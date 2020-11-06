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Запускают электрокары в космос «по приколу» и при этом голосуют по почте! Хорошо, что не голубиной!

Запускают электрокары в космос «по приколу» и при этом голосуют по почте! Хорошо, что не голубиной! (6 фото)

Автор:
06 ноября 2020 15:06
Метки: Байден и сын   Трамп   выборы   сша   
1683
6
О чем вообще можно говорить, если компромат на Байдена младшего был таинственным образом «утерян» почтовой службой? А все эти вбросы многотысячные от демократов? А еще про нас говорят...
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2k
Hellgone 4 дня назад
Чтой-то я не слышу наших либерастов с их вечными 146% процентами..Навверное сегодня и не услышу.
Зато точно услышу вот это

Чтой-то я не слышу наших либерастов с их вечными 146% процентами..Навверное сегодня и не услышу. Зато точно услышу вот это
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−863
Dmitry Kurtov 3 дня назад
! 1k Сергей Dmitry Kurtov 46 минут назад Вот Гитлера не надо. Будь он чуток поумнее, тебя бы вообще не было на свете... Кстати, так себе потеря для человечества....
_________________________
Собственно говоря, Гитлера я упомянул как фигуру гипотетическую. С таким же успехом мог быть Сталин. И вообще, я консерватор. Кстати, Гитлер , конечно, был полным негодяем, но всё же негодяем великим, нельзя этого не признать. Хотя, негодяй, наверное, неподходящее слово, но другого подобрать не могу. Кстати, призывы и чаяния у него были неплохие, вот только на деле, ну, как обычно.
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28k
Юр21 3 дня назад
Так товарищи кремлеботы, ватники, колорады и запутинцы, все кто занимался вмешательством в американские выборы в понедельник к восьми утра придти в первый отдел для получения взыскания и последующей отправки в ГУЛАГ!
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25k
Ashabad Юр21 2 дня назад
Эта... Я в запое был... Я помню, шо я голосовал... Тока не помню за кого. Вроде чёрненький был, я думал - Обама.
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28k
Юр21 Ashabad 2 дня назад
Это вы товарищу майору рассказывать будете, не время товарищи колдырить!
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25k
Ashabad Юр21 День назад
У мене свидетели есть! Товарыш литинант меня видел. Я чуть в урну не наблевал с перепою. А товарыш литинант работал на изберательном участке наблюдателем от демократов. Он мене споймал и до тувалету спровадил.
Спросите у товарыша литинанта! Я голосовал! Мля буду - голосовал!
Тока не помню за кого...
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28k
Юр21 Ashabad День назад
Вот в урну наблевать надо было, во первых это оживило бы процесс, во вторых американским товарищам считать бумажки было бы приятние
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22
apached8t 3 дня назад
Третий тур и революция с гражданской будет?
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2k
soar 3 дня назад
Да, это вам не лайки на ютубе воровать, тут масштаб чувствуется)
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27k
Дмитрий 3 дня назад
Запускают электрокары в космос «по приколу» и при этом голосуют по почте! Хорошо, что не голубиной!
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29k
Михаил 3 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
евгений 3 дня назад
Самый важный человек

Ссылка youtu.be
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−863
Dmitry Kurtov 4 дня назад
3k Hellgone 2 часа назад Чтой-то я не слышу наших либерастов с их вечными 146% процентами..Навверное сегодня и не услышу. Зато точно услышу вот это
_______________________________
Конечно не услышишь, это ведь либералы с демократами. Они тебе только минусов наставить втихаря могут - крысы. Самое любопытное даже не это, а то, что штатцы проголосовали (и продолжают) за абсолютно коррумпированного демократа. Причем, все знали о его делишках, я уже молчу о его сыне. То есть, они голосовали за вора. И как это назвать? И ведь голосовали те, кто вопил и защищал несчастных ниггеров, да и те, скорее всего тоже за него. Ещё бы, свой брат-вор! Всё, что нужно знать о либералах и демократах. Давно пора понять, ещё по примеру Древнего Рима, ни демократия, ни либерализм ни к чему хорошему не приведут. Да и в Царской России эти самые либералы, имеющие земли и крепостных, выступали против тех, кто своих крепостных уже распустил. Нехорошо так говорить, но - Гитлера миру не хватает.
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1k
Сергей Dmitry Kurtov 3 дня назад
Вот Гитлера не надо. Будь он чуток поумнее, тебя бы вообще не было на свете... Кстати, так себе потеря для человечества....
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1k
☣️Месть печенегов☣️ 4 дня назад
Запускают электрокары в космос «по приколу» и при этом голосуют по почте! Хорошо, что не голубиной!
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7k
Сергей ☣️Месть печенегов☣️ 4 дня назад
Когда либерасту нечего ответить, они начинают повторять типа «шутку», основу для которой они же и придумали.
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51k
Серый Сергей 4 дня назад
Обычное явление для этой продажной лживой категории существ: сами придумали, сами по миру пустили, сами смеются. А этот воробушек вообще безмозглое чучело, даже ответить не может, словарный запас нулевой, только боевые хохлокартинки, цитаты из методичек и визги с соплями в техподдержке )) Вся суть хохлоботов - тупые, безграмотные, бздливые.
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27k
winergy2012 ☣️Месть печенегов☣️ 3 дня назад
Да тебе в мозг уже давно нассали.
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11k
Алекс ☣️Месть печенегов☣️ 3 дня назад
Обратись к петросяну. Он смешнее шутит.... тупица ты печенюшка. Занюханное ЧМО.
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