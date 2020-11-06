Запускают электрокары в космос «по приколу» и при этом голосуют по почте! Хорошо, что не голубиной!

О чем вообще можно говорить, если компромат на Байдена младшего был таинственным образом «утерян» почтовой службой? А все эти вбросы многотысячные от демократов? А еще про нас говорят...
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Метки: Байден и сын Трамп выборы сша
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Зато точно услышу вот это
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Собственно говоря, Гитлера я упомянул как фигуру гипотетическую. С таким же успехом мог быть Сталин. И вообще, я консерватор. Кстати, Гитлер , конечно, был полным негодяем, но всё же негодяем великим, нельзя этого не признать. Хотя, негодяй, наверное, неподходящее слово, но другого подобрать не могу. Кстати, призывы и чаяния у него были неплохие, вот только на деле, ну, как обычно.
Спросите у товарыша литинанта! Я голосовал! Мля буду - голосовал!
Тока не помню за кого...
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Конечно не услышишь, это ведь либералы с демократами. Они тебе только минусов наставить втихаря могут - крысы. Самое любопытное даже не это, а то, что штатцы проголосовали (и продолжают) за абсолютно коррумпированного демократа. Причем, все знали о его делишках, я уже молчу о его сыне. То есть, они голосовали за вора. И как это назвать? И ведь голосовали те, кто вопил и защищал несчастных ниггеров, да и те, скорее всего тоже за него. Ещё бы, свой брат-вор! Всё, что нужно знать о либералах и демократах. Давно пора понять, ещё по примеру Древнего Рима, ни демократия, ни либерализм ни к чему хорошему не приведут. Да и в Царской России эти самые либералы, имеющие земли и крепостных, выступали против тех, кто своих крепостных уже распустил. Нехорошо так говорить, но - Гитлера миру не хватает.