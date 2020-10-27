Политические комментарии с сарказмом.
4.
В Белоруссии щемили змагаров.
8.
-Лукашенко астановись.-Но это Польша. -А ну тогда всё правильно, нечего воду мутить, это другое, здесь понимать надо
9.
Так понимаю, срок ультиматума для Лукашенко, предъявленного ему Тихановской, истек. И-и-и?
10.
Другой оппозиции, дорогие белорусы, у Госдепа США для вас нет.
И ультиматум стал бессрочным :))) И теперь это не ультиматум никакой, а просто забастовка, которая только-только началась. Классическое "и не обосрались мы вовсе ни разу. А кто гадости всякие про 25-е число будет говорить, тот вата!"
12.
А почему они сразу все хотят в Думу, а не каким нибудь начальником ЖЕКа и показать на что ты способен!
16.
Белорусская оппозиция изо всех сил пытается изобразить «забастовки»
Польский провокационные канал Нехта не гнушается ради этого откровенным подлогом и провокациями.
Как сообщает тг-канал «БЕЛАРУСКАЯ КУХНЯ«, польские провокаторы размещают фото «бастующих», с трудом способны наскрести полтора десятка человек и не могут даже грамотно написать название предприятия.
Как сообщает тг-канал «БЕЛАРУСКАЯ КУХНЯ«, польские провокаторы размещают фото «бастующих», с трудом способны наскрести полтора десятка человек и не могут даже грамотно написать название предприятия.
17.
Армения уничтожает азербайджанские беспилотники еще до их сборки на заводе
ТЕПЕРЬ НАДО НА ИЗРАИЛЬ ДАВИТЬ .Так вот, узнав о факте использования в турецких беспилотниках американских компонентов, Комитет обратился в Госдепартамент США с просьбой отказать Турции в поставке военной техники для создания беспилотников до тех пор, пока Анкара поддерживает Азербайджан в его действиях в Карабахе.
18.
ВОТ И НАДО ДИАСПОРЕ АРМЯНСКОЙ В США ДАВИТЬ НА ПРАВИТЕЛЬСТВО США , ЧТО США НАЛОЖИЛА ЭМБАРГО НА ПОСТАВКИ, ЕСЛИ ХОТЯТ СПАСТИ АРМЕНИЮ, ЕЩЕ НАДО НА ИЗРАИЛЬ ДАВИТЬ
21.
Неба утреннего стяг!.. В жизни важен первый шаг!.. Слышишь: реют над страною Ветры яростных атак!..
23.
Начались притязания на Российскую землю: "Армяне поселились на территории Сочи к 1 веку до н.э."
"Армянские пропагандисты продолжают заполнять Рунет материалами, "доказывающими", что армяне, как "самые древние поселенцы Сочи", имеют особые права на этот курортный российский город.
Авторский пост
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Я всегда голосовал за Путина потому, что он делает то, что я считаю правильным.
P/S Всем [мат] белорусским ЭТО перешлите...
Простая дом работница.... АГА
Десяточку он себе уже накрутил!!! Вот так вот просто нажал кнопочку мышки и сверху такая статья в уголовном кодексе БАЦ и прилетела. Поздравляю ИДИОТА!!!
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Цех в тот момент даже не работал, а готовился к пуску. Печь нужна для сжигания отходящих газов. Как и видно на мнемосхеме, отсекатели на этих газах закрыты. Перед пуском проводятся пусковые и проверочные мероприятия, в том числе и останов печи с ЦПУ. Вас всех обули с этим видео. Я делал систему управления на эту печьку, и знаю о чем говорю!!!!!!!
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В общем, номинация на премию "Еб/\@н года" для мужика состоялась. И размер премии определяет суд. И выплачивается она, как и положено этой премии, номинантом.
Но что там этот П@ДАР на видео говорил аааа???
Пусть теперь прокуратуре объясняет что он пошутил, шутничёк ХЕРОВ...
А вот сейчас обидно было
Вот конкретный пример :
..... пару сотен "студентов" столичного ВУЗа ( неизвестно сколько там было реальных студентов ) ..... пару сотен "студентов" вышли в сцепке на проезжую часть . Приехал ОМОН и оттеснил "студентов" с проезжей части дороги на тротуар\газон . Оттеснил и УЕХАЛ ни кого не задерживая !!!
А теперь у змагаров заголовки статеек : " Студенты ПРОГНАЛИ ОМОН " ....
Давно пора из Сочи армян отправить на родину. Пусть Арарат идут отвоёвывать у турков.
стремненький типок))))