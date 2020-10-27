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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (31 фото + 3 видео)

Автор:
27 октября 2020 06:06
Метки: комментарии   политика   юмор   
4728
31
3
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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106  комментариев
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6k
Татьянин день 4 дня назад
Политические комментарии из инета
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741
Роман 13 часов назад
ага, не быдло, а кто тогда массово в кинотеатрах ходит на елки, викинга и т-34? )))
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2k
stb22 3 дня назад
На первой картинке хорошо написано: "Путин лишь выражает всеобщее мнение."
Я всегда голосовал за Путина потому, что он делает то, что я считаю правильным.
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25k
Ashabad 3 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
mobi dic 4 дня назад
согласен,нечего откладывать на завтра то,что можно сделать послезавтра.)
согласен,нечего откладывать на завтра то,что можно сделать послезавтра.)
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254k
NAZARETH Автор поста mobi dic 4 дня назад
........НЕ сделать послезавтра. Так наверно верней ....
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2k
mobi dic NAZARETH 4 дня назад
послезавтра это послезавтра,а вы требуете каждый раз сегодня.)
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254k
NAZARETH Автор поста mobi dic 4 дня назад
Ну можно и так...
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341
Голосмордора mobi dic 3 дня назад
Согласен откладывать на завтра,что можно отложить на послезавтра.
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2k
mobi dic 4 дня назад
пути в латвии начали снимать ещё 25 лет назад.
пути в латвии начали снимать ещё 25 лет назад.
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2k
mobi dic 4 дня назад
а хоть один рабочий с данного предприятия на картинке присутствует?)
а хоть один рабочий с данного предприятия на картинке присутствует?)
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532
leonard 4 дня назад
Последняя картинка вообще огонь!
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6k
dikijjim 4 дня назад
как тебе такое Илон маск)))новый памятник в Риге,на опоре разрушенного моста фашистами,я называю его в Европу раком торговать сракой)
как тебе такое Илон маск)))новый памятник в Риге,на опоре разрушенного моста фашистами,я называю его в Европу раком торговать сракой)
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254k
NAZARETH Автор поста 4 дня назад
Человеческая многоножка ?
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6k
dikijjim NAZARETH 4 дня назад
впереди голова на руках ползет...
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254k
NAZARETH Автор поста dikijjim 4 дня назад
Но он же что-то символизирует ? ...
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619
Краснодар dikijjim 3 дня назад
Нет у памятника сраки. И одна голова на 14 рук. Микеланджело бы не одобрил.
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6k
dikijjim NAZARETH 3 дня назад
как мне сказали каждый видит по своему)
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15k
Flying Dutchmen. 4 дня назад
Тихановская призвала к ответу ПРАВИТЕЛЬСТВО Белоруси. А она тогда кто?...
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25k
Ashabad 4 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Злобный 4 дня назад
А оставлю ка я это здесь ещё раз

P/S Всем [мат] белорусским ЭТО перешлите...
Простая дом работница.... АГА


Ссылка www.youtube.com
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1k
Gilmor 4 дня назад
Комментарий к фото
А как же новые квартиры/машины для чиновников?) А может кто и яхту себе купил. Вот и прибавление флота)
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10k
Яромиръ Gilmor 4 дня назад
Комментарий к фото
Политические комментарии из инета
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254k
NAZARETH Автор поста Gilmor 4 дня назад
Комментарий к фото
Ну у них когда - то кролик лярды на заборе заработал.Сколько там у него коттеджей в СШП ? 18 , 19... Что-то я запамятовал.
Ну у них когда - то кролик лярды на заборе заработал.Сколько там у него коттеджей в СШП ? 18 , 19... Что-то я запамятовал.
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688
Леонид Яромиръ 3 дня назад
Комментарий к фото
В РФ это в гос. думе теперь называют "средний класс" Воров оправдывать - только хуже будет. Сейчас таким только за деньги занимаются.
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5k
Roman 4 дня назад
Это п.из.де.ц товарищи. А потом эти дауны будут ныть что их уволили.

Ссылка www.youtube.com
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4k
Злобный Roman 4 дня назад
Неее ПСИНА, это не забастовка, ЭТО ДИВЕРСИЯ на стратегическом объекте!!! Я думаю что уже через 10 минут к этому рЭвЫлЮцыонЭру выехали компетентные органы...
Десяточку он себе уже накрутил!!! Вот так вот просто нажал кнопочку мышки и сверху такая статья в уголовном кодексе БАЦ и прилетела. Поздравляю ИДИОТА!!!
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25k
Ashabad Roman 4 дня назад
Вот комент под этим видео:
===========
Цех в тот момент даже не работал, а готовился к пуску. Печь нужна для сжигания отходящих газов. Как и видно на мнемосхеме, отсекатели на этих газах закрыты. Перед пуском проводятся пусковые и проверочные мероприятия, в том числе и останов печи с ЦПУ. Вас всех обули с этим видео. Я делал систему управления на эту печьку, и знаю о чем говорю!!!!!!!
===========
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7k
ďim_13 Злобный 4 дня назад
ититьтвоюмать... там даже не только на десяточку. там еще возмещения убытков на сумму с 6 нулями. Печь на производстве - это не печка на даче. После нее и перед ней есть оборудование, на котором выполняются технологические процессы. Он погасил печь, но не остановил линию - это значит, что если не отработала автоматика, то в печи нет условий для протекания реакций, а реакционная смесь в печь поступает, и в агрегаты после печи также валится не целевой продукт, а смесь исходных реагентов, для которых они не предназначены... Как минимум, если отработала автоматика, мужик попал на: перевод предприятия на аварийный режим; простой предприятия; вывод предприятия на эксплуатационные мощности. Если автоматика не отработала, то тут можно еще добавить стоимости катализаторов, футеровки печи, ну и далее по списку - смотря что там полетело...
В общем, номинация на премию "Еб/\@н года" для мужика состоялась. И размер премии определяет суд. И выплачивается она, как и положено этой премии, номинантом.
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4k
Злобный Ashabad 4 дня назад
Говно вопрос. Обманули....
Но что там этот П@ДАР на видео говорил аааа???
Пусть теперь прокуратуре объясняет что он пошутил, шутничёк ХЕРОВ...
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28k
Юр21 Ashabad 4 дня назад
И тут соврали...
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69
ДМИТРИЙ Ф 4 дня назад
А вот сейчас обидно было

А вот сейчас обидно было
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1k
Яков ДМИТРИЙ Ф 4 дня назад
а нефиг было Нигерию раскачивать)))))
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28k
Юр21 ДМИТРИЙ Ф 4 дня назад
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22k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 4 дня назад
34 в точку !!
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26k
Aleks 4 дня назад
Кто из местных, как там забастовка то идет?
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6k
Татьянин день Aleks 4 дня назад
Да ни как .... Польско-литовские СМИ усиленно фейки и ложь "разгоняют" в своих подручных каналах , усиленно вещают о "массовости" бастующих тунеядцев .
Вот конкретный пример :
..... пару сотен "студентов" столичного ВУЗа ( неизвестно сколько там было реальных студентов ) ..... пару сотен "студентов" вышли в сцепке на проезжую часть . Приехал ОМОН и оттеснил "студентов" с проезжей части дороги на тротуар\газон . Оттеснил и УЕХАЛ ни кого не задерживая !!!
А теперь у змагаров заголовки статеек : " Студенты ПРОГНАЛИ ОМОН " ....
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6k
Михалыч 4 дня назад
Начались притязания на Российскую землю: "Армяне поселились на территории Сочи к 1 веку до н.э."
Давно пора из Сочи армян отправить на родину. Пусть Арарат идут отвоёвывать у турков.
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3k
Hellgone Михалыч 4 дня назад
А ко второму выселились.И туда заселились скифы...
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1k
Федор Медведев 4 дня назад
Объясните мне такому тугому - на какие миллиардные вливания в экономику Белоруссии надеется котлетная барышня и ее безмозглые сподвижники? Еврозона не знает что с Грецией, Португалией, Польшей и [мат] делать, а тут еще одних нахлебников кормить! Неужели люди на столько идиоты?
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28k
Юр21 Федор Медведев 4 дня назад
Да, и причём непуганые. Белоруссию минули невзгоды девяностых, вот и тянет прочувствовать как это по пол года без зарплат сидет.
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159
u811 4 дня назад
Зачетный пост!
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254k
NAZARETH Автор поста u811 4 дня назад
Политические комментарии из инета
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6k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
стремненький типок))))

стремненький типок))))
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NAZARETH

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