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"Счет идет на десятки тысяч": армия США столкнулась с новой бедой

"Счет идет на десятки тысяч": армия США столкнулась с новой бедой (3 фото)

Автор:
17 октября 2020 17:28
Метки: ***   извращенцы   насильники   нато   политика   сша   убийцы   
1201
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Сплоченность и боевой дух американской армии под угрозой — в войсках участились случаи сексуального насилия. Согласно отчетам аналитиков Пентагона, ежегодно жертвами домогательств и издевательств становятся десятки тысяч военнослужащих, как правило, младшие по званию или новобранцы — и женщины, и мужчины.

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Метки: ***   извращенцы   насильники   нато   политика   сша   убийцы   
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6  комментариев
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40k
zloykoyot 3 дня назад
С их привычкой в обществе чуть что жаловаться на харрасмент разобраться сразу довольно сложно. Один курсант/-ка может пожаловаться на попытку изнасилования, которая действительно была настоящей. И такую же жалобу может подать жеманный 3,14дорас/феминистка/трансгендер, которого подтолкнули в жопу при преодолении полосы препятствий. Тем более когда в сети полно информации о их методах посвящения новобранцев во что-либо, с заглатыванием резиновых уёв и так далее.
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3k
cfhfwby 2 дня назад
А у нас? У нас это называется продвижением по службе: посудите по помощницам Шойгу.
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28k
Юр21 3 дня назад
Только не останавливайтесь... Продолжайте набирать в армию баб и идиотов!
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32k
Гёз Уленшпигель 3 дня назад
"Счет идет на десятки тысяч": армия США столкнулась с новой бедой
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118
зверьюга 3 дня назад
А чё они так вспеленулись? В ихней армии ещё в 2011 году отменили наказания за содомию и зоофилию.
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679
Мистер Фикс 3 дня назад
Армия или закаляет, или ломает. А размазня будет огребать и в обычной жизни.
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