"Счет идет на десятки тысяч": армия США столкнулась с новой бедой

Резня по-техасски



Открыто заявить об изнасилованиях пока отважились лишь пять женщин из числа военнослужащих и гражданского персонала базы Форт-Худ, дислоцированной в Техасе. Они скрывали это долгие годы, опасаясь преследования со стороны начальства и самих насильников. Теперь же в армейских кругах США может возникнуть движение, подобное #MeToo.



Поводом рассказать о давних преступлениях послужило громкое убийство 20-летней военнослужащей Форт-Худа Ванессы Гиллен (Vanessa Guillen). Расследование показало, что с девушкой весной этого года жестоко расправился ее сослуживец. Изуродованные останки Гиллен обнаружили спустя несколько месяцев неподалеку от базы.



Это потрясло всю страну. На митингах люди возмущались тем, что руководство базы затягивало расследование и пыталось скрыть от общественности детали преступления. Родственники погибшей утверждают: Ванесса регулярно подвергалась сексуальным домогательствам, собиралась жаловаться, за что, вероятно, и поплатилась жизнью.



Теперь и рядовой Мария Валентайн наконец осмелилась признаться в том, что ей пришлось пережить. Она рассказала — сначала в социальных сетях, а позже и журналистам издания Associated Press, что еще в 2006-м один из сержантов грубо прикасался к ней во время плановой процедуры взвешивания.



Тот самый сержант в 2014-м изнасиловал военнослужащую Дебору Уркидес (Deborah Urquidez). Более того, опасаясь огласки, он преследовал девушку и угрожал ей. Дебора написала заявление, сержанта судили, но признали невиновным, и он продолжает служить на другом военном объекте.



Женщины и не только



Проблеме сексуального насилия в американской армии не один год. Эксперты считают, что главная причина — массовое зачисление в вооруженные силы женщин.



Право поступать на контрактную службу девушкам предоставили в середине 1970-х. В военную академию в Вест-Пойнте приняли первую сотню курсанток. Многие в армии это не одобряли, до выпуска тогда дошли меньше половины новобранцев, но женщин-военнослужащих становилось все больше, причем им доверяли командные должности и присваивали офицерские звания вплоть до генеральских. Сейчас в армии США служат порядка 200 тысяч женщин — около 15 процентов личного состава.



Изнасилования не заставили себя долго ждать. Феминизацию вооруженных сил серьезно омрачил скандал на Абердинском полигоне в 1996-м. Перед судом предстали 12 инструкторов, в том числе несколько офицеров в званиях до генерала. Все получили тюремные сроки от шести месяцев до 25 лет "за систематические изнасилования, издевательства, унижения и истязание женщин-новобранцев".



Но сексуальному насилию в армии США подвергаются не только женщины. Например, сержанта Элдера Фернандеса (Elder Fernandes) с базы Форт-Худ, тело которого обнаружили в августе, соратники буквально затравили из-за его жалоб на "харрасмент".



В мае Фернандес доложил о домогательствах старшего по званию. Сержанта перевели в другое подразделение, однако сослуживцы принялись над ним насмехаться, физически и морально унижать. По одной из версий, Элдер не выдержал издевательств и покончил с собой.