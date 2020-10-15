Эпичные кадры стрельб береговым комплексом «Утёс» в Крыму

Минобороны РФ публикует в четверг эпичные кадры стрельб противокорабельным береговым комплексом «Утёс», которые прошли в Крыму при взаимодействии с фрегатом Черноморского флота РФ «Адмирал Григорович».
В ходе учений Черноморского флота, экипаж фрегата «Адмирал Григорович» поразил ракетным зенитным комплексом «Штиль» ракету «Прогресс», выпущенную из берегового противокорабельного ракетного комплекса шахтного базирования «Утёс», расположенного на побережье Крымского полуострова.
Цель была успешно поражена зенитным ракетным комплексом фрегата «Адмирал Григорович» на расстоянии более 10 километров.
По информации Минобороны, учения состоялись в рамках плановых двухсторонних учений, направленных на отработку действий одиночного корабля при отражении ракетного удара условного противника при помощи зенитных средств.
Учения проходили на морском полигоне Черноморского флота в акватории Чёрного моря. На время учений в данном районе акватории Чёрного моря судоходство было перекрыто.
Напомним, не так давно Минобороны РФ впервые продемонстрировало кадры стрельб российской гиперзвуковой ракетой «Циркон», которые прошли в акватории Белого моря. Ракета была выпущена с борта новейшего российского фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». За 4.5 минут ракета преодолела расстояние в 450 километров и успешно поразила цель условного противника в Баренцевом море.
видео: минобороны РФ\ Ruptly
текст: Александр Точка
По информации Минобороны, учения состоялись в рамках плановых двухсторонних учений, направленных на отработку действий одиночного корабля при отражении ракетного удара условного противника при помощи зенитных средств.
Учения проходили на морском полигоне Черноморского флота в акватории Чёрного моря. На время учений в данном районе акватории Чёрного моря судоходство было перекрыто.
Напомним, не так давно Минобороны РФ впервые продемонстрировало кадры стрельб российской гиперзвуковой ракетой «Циркон», которые прошли в акватории Белого моря. Ракета была выпущена с борта новейшего российского фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». За 4.5 минут ракета преодолела расстояние в 450 километров и успешно поразила цель условного противника в Баренцевом море.
видео: минобороны РФ\ Ruptly
текст: Александр Точка
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