Эпичные кадры стрельб береговым комплексом «Утёс» в Крыму

Цель была успешно поражена зенитным ракетным комплексом фрегата «Адмирал Григорович» на расстоянии более 10 километров.



По информации Минобороны, учения состоялись в рамках плановых двухсторонних учений, направленных на отработку действий одиночного корабля при отражении ракетного удара условного противника при помощи зенитных средств.



Учения проходили на морском полигоне Черноморского флота в акватории Чёрного моря. На время учений в данном районе акватории Чёрного моря судоходство было перекрыто.



Напомним, не так давно Минобороны РФ впервые продемонстрировало кадры стрельб российской гиперзвуковой ракетой «Циркон», которые прошли в акватории Белого моря. Ракета была выпущена с борта новейшего российского фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». За 4.5 минут ракета преодолела расстояние в 450 километров и успешно поразила цель условного противника в Баренцевом море.



видео: минобороны РФ\ Ruptly



текст: Александр Точка