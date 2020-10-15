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Эпичные кадры стрельб береговым комплексом «Утёс» в Крыму

Эпичные кадры стрельб береговым комплексом «Утёс» в Крыму (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2020 15:55
Сообщество : Сетевое издание Tochka Zрения
Метки: Минобороны РФ   армия россии   вооружение   комплекс утёс   крым   пуски ракет   россия   учения   
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Минобороны РФ публикует в четверг эпичные кадры стрельб противокорабельным береговым комплексом «Утёс», которые прошли в Крыму при взаимодействии с фрегатом Черноморского флота РФ «Адмирал Григорович».

Источник:

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Метки: Минобороны РФ   армия россии   вооружение   комплекс утёс   крым   пуски ракет   россия   учения   
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5  комментариев
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8k
Касьян Пуздой 2 часа назад
чёта всёпропальщики молчат.. наверно у юрамывсёпросральщиков отсасывают...
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7k
HUBLOT 6 минут назад
Не просто эпичные кадры, а уникальный ракетный комплекс. Вот тут кадры из фильма 1985 года приводят, это не совсем точно. ПУ этого комплекса являются вариантом корабельных ПУ. А первый корабль проекта 58, несущий этот комплекс, был заложен в 1960 году, ещё при дорогом Никите Сергеевиче. В этом вся уникальность комплекса - больше нигде в мире такие реликты не стоят на вооружении. Нет, я конечно слышал про модернизации, но это как МиГ-21 допиливать до 5 поколения.
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4k
Дмитрий Горчилин 10 минут назад
Я был там в 2010 году. Для понимания как оно выглядело тогда. Судя по всему, полностью восстановили.
Я был там в 2010 году. Для понимания как оно выглядело тогда. Судя по всему, полностью восстановили.
Я был там в 2010 году. Для понимания как оно выглядело тогда. Судя по всему, полностью восстановили.
Я был там в 2010 году. Для понимания как оно выглядело тогда. Судя по всему, полностью восстановили.
Я был там в 2010 году. Для понимания как оно выглядело тогда. Судя по всему, полностью восстановили.
Я был там в 2010 году. Для понимания как оно выглядело тогда. Судя по всему, полностью восстановили.
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25k
Ashabad Час назад
А это ещё украинские времена
Ссылка www.youtube.com
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25k
Ashabad Час назад
Фильм "Одиночное плавание" (1985)
Ссылка www.youtube.com
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