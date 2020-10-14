Рыдай вата. Россия на последнем месте среди стран Европы, уступила США и Японии

Государственный долг стран Европы в % от ВВП:
Greece: 177%
Italy: 135%
Portugal: 117%
Belgium: 98%
France: 98%
Spain: 95%
UK: 80%
Hungary: 66%
Germany: 59%
Finland: 58%
Ireland: 58%
Ukraine: 50%
Netherlands: 48%
Poland: 46%
Norway: 40%
Sweden: 35%
Russia: 12%
Ну и для объективности несколько стран вне Европы:
Japan: 237%
United States: 107%
Canada: 89%
Как видим, шансов у России просто никаких. Даже демократическая украина, побрякивая кастрюльками, набрала 50% (вот что значит поддержка всего мира!).
Причем ситуация в России ухудшается год за годом. Еще в 1999 году госдолг РФ составлял 92% ВВП. В 2017 году это было 17% ВВП. И вот приехали, на 2020 год какие то жалкие двенадцать процентов. И даже санкции наших "западных партнеров" с 2014 года оказались бессильны.
Слезы душат! Как же стыдно за страну! Путин должен уйти!
Italy: 135%
Portugal: 117%
Belgium: 98%
France: 98%
Spain: 95%
UK: 80%
Hungary: 66%
Germany: 59%
Finland: 58%
Ireland: 58%
Ukraine: 50%
Netherlands: 48%
Poland: 46%
Norway: 40%
Sweden: 35%
Russia: 12%
Ну и для объективности несколько стран вне Европы:
Japan: 237%
United States: 107%
Canada: 89%
Как видим, шансов у России просто никаких. Даже демократическая украина, побрякивая кастрюльками, набрала 50% (вот что значит поддержка всего мира!).
Причем ситуация в России ухудшается год за годом. Еще в 1999 году госдолг РФ составлял 92% ВВП. В 2017 году это было 17% ВВП. И вот приехали, на 2020 год какие то жалкие двенадцать процентов. И даже санкции наших "западных партнеров" с 2014 года оказались бессильны.
Слезы душат! Как же стыдно за страну! Путин должен уйти!
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А вот то, что мы живём хуже, чем в 2010-м - это однозначно.
Чья это заслуга?
гражданин, зарабатываящий 10 млн. в год, проживающий в своем жилье, и имеющий долг за ипотеку в размере 100% от своего годового дохода, является намного менее успешным, чем другой гражданин, получающий 360 тысяч в год, и имеющий долг 10% - 36 тысяч за купленный в кредит подержанный ВАЗ 2104?
Не путайте долг граждан России (некоторым не на что прожить) с государственным долгом развитых стран.
Государства с развитой экономикой берут в долг тогда, когда есть проекты, которые позволят эти деньги эффективно использовать и вернуть в гораздо большем размере.
Низкий государственный долг России говорит только о том, что у нас не во что вкладывать (экономика не развивается). Тут действительно плакать надо.
А так, для развития страны нужны деньги. Как и для развития бизнеса. Берёшь кредит, раширяешь бизнес, кредит отдаешь.
У меня только один вопрос, почему везде и во всех таблицах есть строка или столбец о государственном долге в пересчёте на душу населения страны? (Про правильное отношение к использованию заёмных средств некоторых стран, пропустим).
Каждый пример доходчивее будет воспринят через утрирование, итак:
возьмём некоторую общину, в которой живут, обитают, плодятся и может быть даже прогрессируют, возьмём для примера 100 000 обитателей. Где есть все атрибуты государственности. И вот на сходке ключевых индивидов, главарь (то бишь главный) и говорит: "А давайте у мирового финансового распределителя возьмём в долг для, так сказать, лучшей жизни и для развития, этак 100 миллионов основной денежной валюты (назовём её У.Е.), на нашу общину?"
Кореша главаря с этим согласились и всей кучкой взяли эти 100 миллионов.
Дальше больше - взыграло животное чувство наживы у этой кучки и решили они, для себя любимых и своих семейств, оставить в личное и беспредельное (не учтённое) пользование - половину ("гулять так гулять") выделенных средств на развитие ВСЕЙ ОБЩИНЫ. И взяли. К слову сказать численность этой кучки с семействами - 1000 едоков.
А вторую половину, а это 50 миллионов, распределили по своим профильным направлениям (силовой блок; производственный блок; хозяйственный блок; социальный-медицинский-образовательный блоки и т.п.).
Вопрос - когда придёт время отдавать долг, КТО будет отдавать? Эта кучка или вся община?
1. сто миллионов на всю общину - получается по (100 миллионов/100 000 обитателей) 1000 У.Е. на душу населения (и это без процентов);
2. кучка: 50 миллионов/1000 получается по 50 000 У.Е. на одного из кучки в своё безграничное удовольствие.
Так кто же платить-то будет?
Кстати, 80% живут вполне неплохо. Может на машину не хватает, поэтому бедными считают.
Дык у кого они занимали?
В отличии от РФ и Украины, у США, и Европы нет долга. Все страны у кого резервная валюта МВФ есть внутренняя валюта, у тех не долг в дефиците бюджета, показатель на сколько разбогатеют граждане. А у тех у кого внутренняя валюта не резервная у тех, да долговая кабала.
И всякие эксперды округлив глаза путают тёплое с мягким.
А по факту у Васи денег не было, а теперь есть. А у тебя наоборот. И он теперь за твой счёт живёт.
И общаться теперь с ним надо "в рамках". Ведь если начать по голове бить - может и послать, и не вернуть.
И кто в реальности молодец?
На тему про отдавать: когда срок придёт - Вася у другого займёт и тебе отдаст. И он теперь будет думать, что он молодец, у него долга нет.
И да имя Вася выбрано от балды. Я поразумевал, что это энергичный, работящий человек. И деньги он занимает НЕ для того, чтобы пропить.
Продолжу мысль, для тех кто не понял до конца.
К примеру короновирус. Вася видит, что на масках прибыль сейчас 100500%. Но у него все его деньги вложены в свечной заводик. Можно пытаться продать этот заводик, переделать его под маски и т.п. Но самый быстрый вариант - пойти и взять взаймы, постороить ещё завод для масок и грести эти 100500%.
У тебя деньги были, но ты теперь сидишь и ждёшь, когда Вася отдаст. А Вася в это время богатеет.
И когда придёт время - он легко перекредитуется: деньги у него будут, кредитный рейтинг тоже.
Это основы экономики. Так живут США и остальные богатые страны. Они богатеют потихоньку, а мы гордимся, что у нас долга нет.
Нет инвестиций, вот что это значит