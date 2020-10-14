Рыдай вата. Россия на последнем месте среди стран Европы, уступила США и Японии

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Олимпийская чемпионка Алла Шишкина открыла пикантную тайну синхронисток (5 фото) Олимпийская чемпионка Алла Шишкина открыла пикантную тайну... 50 интересных фактов из жизни Ломоносова 50 интересных фактов из жизни Ломоносова Нашли чужую банковскую карту на улице: что с ней делать? Нашли чужую банковскую карту на улице: что с ней делать? Кошка защитила мальчика от напавшей на него собаки Кошка защитила мальчика от напавшей на него собаки Статусы шматусы Статусы шматусы 7 ролей, с которыми способен был справиться только один Евгений Леонов 7 ролей, с которыми способен был справиться только один Евгений Леонов Злая ирония судьбы Юрия Степанова Злая ирония судьбы Юрия Степанова Зачем в Грузии построили мосты между советскими панельками Зачем в Грузии построили мосты между советскими панельками Комик Илья Соболев снял очередную пародию на Владимира Соловьева Комик Илья Соболев снял очередную пародию на Владимира Соловьева "Живи быстро, умри молодым" - негласный слоган Пенсионного Фонда "Живи быстро, умри молодым" - негласный слоган Пенсионного Фонда Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Отважная рысь победила гремучую змею Отважная рысь победила гремучую змею Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Кадры со съемок культовых фильмов Кадры со съемок культовых фильмов Не верь глазам своим: 25 вещей, которые выглядят как что-то совершенно другое Не верь глазам своим: 25 вещей, которые выглядят как что-то... Неожиданные факты о популярных фильмах 90-х Неожиданные факты о популярных фильмах 90-х Курьезные фото из дикой природы, которые были сделаны в "удачный" момент Курьезные фото из дикой природы, которые были сделаны в "удачный"... 50 интересных фактов о Венере 50 интересных фактов о Венере Под Москвой кавказец дерзко подрезал мужика с супругой и ребенком Под Москвой кавказец дерзко подрезал мужика с супругой и ребенком
Главная > Антифишки 
Рыдай вата. Россия на последнем месте среди стран Европы, уступила США и Японии

Рыдай вата. Россия на последнем месте среди стран Европы, уступила США и Японии (2 фото)

Автор:
14 октября 2020 18:29
Метки: Рыдай вата   рейтинг   россия   сша   уступила   япония   
3674
2
Государственный долг стран Европы в % от ВВП:

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Рыдай вата   рейтинг   россия   сша   уступила   япония   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
95
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
95  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
60k
Максим День назад
Учитывая что ВВП США они сами себе рисуют на коленке с потолка.. думаю там уже за 200 вполне себе залетает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
8k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы 6 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Oleg Biggpike 2 часа назад
долг к уровню жизни и свобод никакого вообще
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
КремлеКот Oleg Biggpike Час назад
И какой тебе свободы не хватает ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Мухамедов Александр Ашурович КремлеКот 45 минут назад
я предполагаю что такой, настоящей, демократической, свободы выбирать х*й потолще)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы Мухамедов Александр Ашурович 5 минут назад
Рыдай вата. Россия на последнем месте среди стран Европы, уступила США и Японии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Евгений 3 часа назад
То, что мы живём лучше, чем в 90-х - с этим никто не спорит.
А вот то, что мы живём хуже, чем в 2010-м - это однозначно.
Чья это заслуга?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Мойша Евгений 2 часа назад
А то что лучше в 2010 - это чья заслуга?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Евгений Мойша 2 часа назад
Ну так то, что Путин лучше алкоголика, этого я тоже отрицать не буду. По началу Путин вообще душечка был! А потом как подменили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
КремлеКот Евгений 58 минут назад
А почему такая уверенность, что сейчас живём хуже, чем в 2010 ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
157
Уильям Гейтс 4 часа назад
Интересный повод похвастаться. Иван, следуя предложенной вами логике
гражданин, зарабатываящий 10 млн. в год, проживающий в своем жилье, и имеющий долг за ипотеку в размере 100% от своего годового дохода, является намного менее успешным, чем другой гражданин, получающий 360 тысяч в год, и имеющий долг 10% - 36 тысяч за купленный в кредит подержанный ВАЗ 2104?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
409
laptignu 5 часов назад
Прежде чем писать такие посты, автору надо бы поучиться экономике.
Не путайте долг граждан России (некоторым не на что прожить) с государственным долгом развитых стран.
Государства с развитой экономикой берут в долг тогда, когда есть проекты, которые позволят эти деньги эффективно использовать и вернуть в гораздо большем размере.
Низкий государственный долг России говорит только о том, что у нас не во что вкладывать (экономика не развивается). Тут действительно плакать надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−228
SIG Sauer 5 часов назад
Только США свои долги отдают с процентами, регулярно и без опоздания.
А так, для развития страны нужны деньги. Как и для развития бизнеса. Берёшь кредит, раширяешь бизнес, кредит отдаешь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Трив SIG Sauer 5 часов назад
Да-да, США свои долги отдают с процентами, регулярно и без опоздания. Например, США регулярно, без опозданий и с процентами не закрывала свой долг перед ООН в течении десятка лет. Долг достиг миллиарда долларов. Сейчас также регулярно, без опозданий и с процентами, США должны ООН 492 миллиона долларов. И это только один пример того, как США свои долги отдают с процентами, регулярно и без опоздания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
anpetrof 5 часов назад
Рыдай вата. Россия на последнем месте среди стран Европы, уступила США и Японии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Эрик 6 часов назад
Товарищи, про государственный долг - более или менее понятно.
У меня только один вопрос, почему везде и во всех таблицах есть строка или столбец о государственном долге в пересчёте на душу населения страны? (Про правильное отношение к использованию заёмных средств некоторых стран, пропустим).
Каждый пример доходчивее будет воспринят через утрирование, итак:
возьмём некоторую общину, в которой живут, обитают, плодятся и может быть даже прогрессируют, возьмём для примера 100 000 обитателей. Где есть все атрибуты государственности. И вот на сходке ключевых индивидов, главарь (то бишь главный) и говорит: "А давайте у мирового финансового распределителя возьмём в долг для, так сказать, лучшей жизни и для развития, этак 100 миллионов основной денежной валюты (назовём её У.Е.), на нашу общину?"
Кореша главаря с этим согласились и всей кучкой взяли эти 100 миллионов.
Дальше больше - взыграло животное чувство наживы у этой кучки и решили они, для себя любимых и своих семейств, оставить в личное и беспредельное (не учтённое) пользование - половину ("гулять так гулять") выделенных средств на развитие ВСЕЙ ОБЩИНЫ. И взяли. К слову сказать численность этой кучки с семействами - 1000 едоков.
А вторую половину, а это 50 миллионов, распределили по своим профильным направлениям (силовой блок; производственный блок; хозяйственный блок; социальный-медицинский-образовательный блоки и т.п.).
Вопрос - когда придёт время отдавать долг, КТО будет отдавать? Эта кучка или вся община?
1. сто миллионов на всю общину - получается по (100 миллионов/100 000 обитателей) 1000 У.Е. на душу населения (и это без процентов);
2. кучка: 50 миллионов/1000 получается по 50 000 У.Е. на одного из кучки в своё безграничное удовольствие.
Так кто же платить-то будет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
447
не хохол 7 часов назад
И че ?? Я конечно же рад за отчизну свою ! Однако вот хохлы выложили из кавунив самый большой тризуб в мире а мы нет ! Ну ни кто же не будет возражать , что 9/10 списка - страны уровень жизни, экономика и развитие которых , просто на недосягаемых для нас уровнях . Наверное рядом надо еще одну таблицу - уровень разворованности и бездумно потраченных средств (читай - просрано) ВВП в среднем за год в стране, вот тут у России будет под 100.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Роман Гамзалиев 9 часов назад
Комменты просто прелесть ....Этот народ не победить)) главное ,что бы на бумаге были лучшими , а как живет 80% народа ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Роман Гамзалиев 9 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Мойша Роман Гамзалиев 2 часа назад
А вы относитесь к 80%, или к 20%?
Кстати, 80% живут вполне неплохо. Может на машину не хватает, поэтому бедными считают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Роман Гамзалиев Мойша 2 часа назад
Вполне неплохо относительно 20% )) вряд ли ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
КешаИванов 9 часов назад
Долг США, много триллионов долларов, а блин триллионер только один в мире это Китай.
Дык у кого они занимали?
В отличии от РФ и Украины, у США, и Европы нет долга. Все страны у кого резервная валюта МВФ есть внутренняя валюта, у тех не долг в дефиците бюджета, показатель на сколько разбогатеют граждане. А у тех у кого внутренняя валюта не резервная у тех, да долговая кабала.
И всякие эксперды округлив глаза путают тёплое с мягким.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Евгений 9 часов назад
А по уровню жизни? Россия 67 место.https://kakdobratsyado.ru/rejting-stran-mira-po-urovnyu-zhizni-naseleniya/https://kakdobratsyado.ru/rejting-stran-mira-po-urovnyu-zhizni-naseleniya/
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
HAL 9001 9 часов назад
У меня в доме живет алкаш. У него такая же ситуация. Раньше в долг у соседей мог набрать и 5 и 10 тысяч, а теперь вот долгов у него нет совсем, потому что никто не занимает больше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Gnobila HAL 9001 4 часа назад
Во-первых, занять - это взять, а не дать. А, во-вторых, где конец истории? Мужик бросил пить или в бомжи подался? Почему нет поучительного вывода из этой драмы, ведь людей столько всякой херни интересует.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
HAL 9001 Gnobila 3 часа назад
Уверен что 99% прочитавших, поняли меня правильно. Несмотря на свою неправильность - это расхожее выражение. Правильнее конечно было бы сказать "никто ему не дает взаймы", ну или "одалживает". Но мы вроде как не на Всероссийской Олимпиаде по Русскому языку. И к чему тут какой то эпилог? Эта короткая история самодостаточна и основная мысль улавливается очень легко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Мойша HAL 9001 2 часа назад
Шо? Надоело?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
304
g789 10 часов назад
Вот пришёл к тебе Вася и занял у тебя денег. У Васи долг, а у тебя нет. Вроде ты молодец.
А по факту у Васи денег не было, а теперь есть. А у тебя наоборот. И он теперь за твой счёт живёт.
И общаться теперь с ним надо "в рамках". Ведь если начать по голове бить - может и послать, и не вернуть.
И кто в реальности молодец?
На тему про отдавать: когда срок придёт - Вася у другого займёт и тебе отдаст. И он теперь будет думать, что он молодец, у него долга нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Элитный тигр g789 10 часов назад
Вы сейчас написали полную херь. Когда Вася у другого займет и мне отдаст, он будет без денег и еще должен тому, у кого занимал. Ну и вся остальной текст у вас - полная чушь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим g789 8 часов назад
Ты случайно не Максим Орешкин, наш министр экономразвития? Очень похоже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
304
g789 Элитный тигр 7 часов назад
Я простыми словами описал, как это работает.
И да имя Вася выбрано от балды. Я поразумевал, что это энергичный, работящий человек. И деньги он занимает НЕ для того, чтобы пропить.
Продолжу мысль, для тех кто не понял до конца.
К примеру короновирус. Вася видит, что на масках прибыль сейчас 100500%. Но у него все его деньги вложены в свечной заводик. Можно пытаться продать этот заводик, переделать его под маски и т.п. Но самый быстрый вариант - пойти и взять взаймы, постороить ещё завод для масок и грести эти 100500%.
У тебя деньги были, но ты теперь сидишь и ждёшь, когда Вася отдаст. А Вася в это время богатеет.
И когда придёт время - он легко перекредитуется: деньги у него будут, кредитный рейтинг тоже.

Это основы экономики. Так живут США и остальные богатые страны. Они богатеют потихоньку, а мы гордимся, что у нас долга нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Митрий 11 часов назад
Полагаю, скоро рост цен остановится, а зарплаты начнут увеливаться?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Элитный тигр Митрий 10 часов назад
Тебе цены кто увеличивает и зарплату не поднимает? не твой друг/сосед/родственник?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Николай 12 часов назад
Корпоративный внешний долг тоже уменьшается год к году.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Gilmor 12 часов назад
Я вот одного не пойму. Кому они все млять должны?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Роман Gilmor 10 часов назад
МВФ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Gilmor Роман 4 часа назад
Так может пора етот МВФ того на этого?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44
tj77 12 часов назад
Что то чем выше госдолг тем выше уровень жизни. Какая то странная зависимость) Не думаете Гггаспада?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Gilmor tj77 12 часов назад
У кого выше то? У олигархов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−33
Князь Курбский 13 часов назад
Это как гордиться 5 ходками
Нет инвестиций, вот что это значит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Сергей 17 часов назад
Экономическая ситуация в стране для обывателя отражается в магазинах,заправках и т.д.в доходах- расходах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 52 комментария
Олимпийская чемпионка Алла Шишкина открыла пикантную тайну синхронисток (5 фото) Олимпийская чемпионка Алла Шишкина открыла пикантную тайну синхронисток (5 фото) Назван самый богатый депутат Госдумы, с годовым доходом в 2,3 млрд рублей Назван самый богатый депутат Госдумы, с годовым доходом в 2,3 млрд рублей Госдеп подтвердил намерение выплатить $10 млн каждому россиянину Госдеп подтвердил намерение выплатить $10 млн каждому россиянину Российский БТР пошёл на таран американского MaxxPro и&nbsp;попал на&nbsp;видео Российский БТР пошёл на таран американского MaxxPro и попал на видео США объяснили, зачем медленно, но планомерно крадутся к нашим границам США объяснили, зачем медленно, но планомерно крадутся к нашим границам Предвыборный штаб Трампа использовал в рекламе российское оружие Предвыборный штаб Трампа использовал в рекламе российское оружие
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1577640



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Про жадность
1
233
Про жадность
Все цвета грязи: как индийцы убивают священную реку Ганг
4
144
Все цвета грязи: как индийцы убивают священную реку Ганг
﻿
Набирающие популярность
Атака белок: почему рыжехвостые пушистики оккупировали телевидение?
1
7
Атака белок: почему рыжехвостые пушистики оккупировали телевидение?
25 гениальных костюмов на Хэллоуин, которые можно взять на заметку
0
7
25 гениальных костюмов на Хэллоуин, которые можно взять на заметку
Олимпийская чемпионка Алла Шишкина открыла пикантную тайну синхронисток (5 фото)
Олимпийская чемпионка Алла Шишкина открыла пикантную тайну синхронисток (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Аж олдскулы свело... Натюрморт из 90-х
1
17

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#прикол#россия#авария#авто авария#позитив#картинки#автомир#gif
#факты#юмор#интересное#люди#актеры#СССР#дети#полиция#познавательно#авария дня
#история#животные#кино#сша#дтп#медицина#еда#природа#коронавирус#автомобили

На что жалуетесь?

Вернуться