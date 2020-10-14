Рыдай вата. Россия на последнем месте среди стран Европы, уступила США и Японии

Greece: 177%

Italy: 135%

Portugal: 117%

Belgium: 98%

France: 98%

Spain: 95%

UK: 80%

Hungary: 66%

Germany: 59%

Finland: 58%

Ireland: 58%

Ukraine: 50%

Netherlands: 48%

Poland: 46%

Norway: 40%

Sweden: 35%

Russia: 12%



Ну и для объективности несколько стран вне Европы:



Japan: 237%

United States: 107%

Canada: 89%



Как видим, шансов у России просто никаких. Даже демократическая украина, побрякивая кастрюльками, набрала 50% (вот что значит поддержка всего мира!).



Причем ситуация в России ухудшается год за годом. Еще в 1999 году госдолг РФ составлял 92% ВВП. В 2017 году это было 17% ВВП. И вот приехали, на 2020 год какие то жалкие двенадцать процентов. И даже санкции наших "западных партнеров" с 2014 года оказались бессильны.



Слезы душат! Как же стыдно за страну! Путин должен уйти!