Назван самый богатый депутат Госдумы, с годовым доходом в 2.3 млрд рублей

В 2018 году доход Аникеева оценивался в 2,327 миллиарда, таким образом, за год он стал богаче на 26 миллионов рублей.

Григорий Аникеев стал лидером по богатству среди депутатов Госдумы в 2017 году, задекларировав за год доход 4,3 миллиарда рублей, что на 3,8 миллиарда рублей превысило его состояние 2016 года.