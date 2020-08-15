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Назван самый богатый депутат Госдумы, с годовым доходом в 2.3 млрд рублей

Назван самый богатый депутат Госдумы, с годовым доходом в 2.3 млрд рублей (2 фото)

Автор:
15 августа 2020 09:23
Сообщество : Жить в России
Метки: богатство   декларации   депутаты   миллиарды   рейтинг   россия   состояние   увеличение   
4796
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Депутат от "Единой России" Григорий Аникеев уже третий год подряд декларирует самый высокий доход среди парламентариев Госдумы: за 2019 год он, в частности, сумел заработать 2,353 миллиарда рублей. С декларациями о доходах "Слуг народа", можно ознакомиться на сайте нижней палаты парламента.

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Метки: богатство   декларации   депутаты   миллиарды   рейтинг   россия   состояние   увеличение   
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69  комментариев
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109k
arek14 11 часов назад
Новый депутатской значок.
Новый депутатской значок.
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7k
HUBLOT Час назад
Простите, а сколько заработал за тот год виолончелист Ролдугин?
А не ваше дело. Скромная должность "кошелёк" не является государственной службой и не требует подачи деклараций.
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664
Hellscream 2 часа назад
А какой смысл каждый год сокрушатся над доходом Аникеева ?
он и в следующем получит плюс минус ярд , его АБИ групп никуда не денется, это огромный холдинг занимающийся всем подряд , вы че не возмущались когда он этот самый холдин поднимал ? законно не законно ? лоббировать свои интересы в угоду своих фирм будучи депутатом ? А теперь то что ? Фирма уже выстроена и обеспечивает миллиардные прибыли , ваши святые налоговые платежи от его действий не страдают . Налоги платятся , конкурентов правда вокруг этой АБИ групп почти нет , а так все законно .
просто людям говна на вентилятор подкидывают этими вот отчетами ежегодными
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514
Alex 2 часа назад
и куда только Путин смотрит...а, ну да, он же еще богаче....
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6k
Перст Указующий 3 часа назад
радости пост
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5k
leugene 5 часов назад
Интересно, что он ведет бизнес и при этом депутат
Критиковался Дмитрием Гудковым и Ильёй Пономаревым, членами партии «Справедливая Россия», за одновременное ведение бизнеса и депутатство[12], вошёл в составленный ими список «Золотые крендели Единой России“» (Вики)
В таких случаях обычно передают бизнес под управление и стригут дивиденды.
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664
Hellscream leugene 2 часа назад
Дак это так и есть у него все активы в доверительном управлении , сам он ну так скажем "не ведет" бизнес )
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6k
tank35 5 часов назад
я уверен если с ним или его семьей , что-то случиться со смертельным исходом всей россии будет по ху... только радостное настроение
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20k
Beathoven 5 часов назад
Интересно, депутаты Европейских стран долго в депрессии сидят, когда узнают доходы русских коллег?
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42k
SinigamiRuuk 6 часов назад
Уж лучше такой, чем тот который себе 4 копейки написал, с этого хоть какой то откат в бюджет в виде налогов будет.
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26k
a.fey 6 часов назад
Наброс говна на вентилятор, расчитаный на зависливых нищебродов. Прикол заключается в том, что человек из села в Коми АССР без влиятельных и богатых родителей, сначала стал одним из богатейших людей России, а потом только депутатом. Но зачем про это говорить? Надо, чтоб завистливые хомячки думали, что он был нищим, потом стал депутатом, и сразу разбогател.
А теперь, безмозглые навальнята, вперед! Минусуйте!
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20k
Beathoven a.fey 5 часов назад
Думается мне, что многое из его биографии ты уж точно не знаешь и не узнаешь
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26k
a.fey Beathoven 5 часов назад
Мне и не надо. Я вообще про него ничего не знал. Однако, мне хватило ума набрать в поисковике его имя.
Короче, как написал классик:
"У них денег куры не клюют,
А у нас на водку не хватает.."
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18k
Альберт a.fey 3 часа назад
Не поленился посмотреть, как это люди богатеют?
Начало 90х
Организовал компанию «Поком», производящую пельмени одноимённой марки.
1995 г. организовал компанию «Аникеев Бизнес Инвест» и начал скупать различные предприятия Владимирской области.
Видать на пельменях так поднялся...
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664
Hellscream a.fey 2 часа назад
Да людям зачем искать информацию , им проще почитать заголовок , да в комментах минусов напихать , тем кто думает иначе , им даже не интересно про людей узнать , имеено говно на вентилятор ! встанут по ветру и наслаждаются
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4k
Михаил 7 часов назад
Видать он реально о народе думает :) думает нафиг ему деньги, деньги зло, думает избавлю от зла народ :)
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4k
Сергей 7 часов назад
А чего ,зря они законы под себя пишут!
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33k
Mich_Man 8 часов назад
Этому просто с женой не повезло, вот и пишет на себя. У других жены и дети (даже несовершеннолетние) зарабатывают.
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1k
Leo 8 часов назад
Кто тут декларацию сдавать последний?
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65
Сергей 8 часов назад
КАК???????????????
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664
Hellscream Сергей 2 часа назад
ДАк почитай !!! в открытом доступе вся информация скопируй фамилию из темы и вставь в поиск
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4k
просто Дмитрий 8 часов назад
Похоже у каждого из них есть свой заводик по "засолке зелени" и закатывания их в банки. (чтобы не испортились)
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1k
Murych 8 часов назад
Судя по фамилии, эникейществом занимается.
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1k
Murych 8 часов назад
У Володина 80-летняя мама - миллиардер, успешная безнесвуман
.
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−7
Алиса Цветаева 9 часов назад
что жалуетесь, россияне? И крышу таким вы обнулили ... и ещё раз за неё проголосуете. Вы же не беларусы- ваше место-стойло,,,
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−7
Алиса Цветаева KL11 5 часов назад
Алиса давно в цивилизованной европе живёт... Но, в отличие от тебя не гонится за лайками, а переживает о Родине
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2k
Sanar Алиса Цветаева 4 часа назад
Жить в цивилизованной европе и переживать о Родине это так патриотично)))
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−7
Алиса Цветаева Sanar 4 часа назад
там за мои мозги платят 4500 евро, в России 210000 рублей
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1k
NiThR0 Алиса Цветаева 3 часа назад
Алиса, давайте будем честными, Вашему хохлостану до цивилизованной Европы, как Папуа-Новой Гвинее до Марса. Вы "палитесь" на своей риторике и стиле изложения.
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−7
Алиса Цветаева NiThR0 3 часа назад
Будь честным... Коим образом, образовалось такое умозаключене? До Гвинеи не добрался?
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0
Игорь 9 часов назад
херню не при
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10k
Toxictofa 9 часов назад
Статья 12. Ограничения, связанные с депутатской деятельностью

2. В случае, если деятельность депутата осуществляется на профессиональной постоянной основе, указанный депутат не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

Хоть один из них в вузе преподает? Или может картины рисует или поэмы сочиняет? Про научную деятельность я вообще молчу, она впринципе несовместима с депутатскими мозгами.
Поэтому на нары всех этих пи..дарасов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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86
Ким Бондаренко Toxictofa 9 часов назад
Он может владеть бизнесом, приносящим доход, официально операционно в нем не участвуя. Ну как Билл Гейтс
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48k
Серый Ким Бондаренко 5 часов назад
У него был бизнес хороший ещё до того как стал депутатом.
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