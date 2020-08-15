Назван самый богатый депутат Госдумы, с годовым доходом в 2.3 млрд рублей

Депутат от "Единой России" Григорий Аникеев уже третий год подряд декларирует самый высокий доход среди парламентариев Госдумы: за 2019 год он, в частности, сумел заработать 2,353 миллиарда рублей. С декларациями о доходах "Слуг народа", можно ознакомиться на сайте нижней палаты парламента.
В 2018 году доход Аникеева оценивался в 2,327 миллиарда, таким образом, за год он стал богаче на 26 миллионов рублей.
Григорий Аникеев стал лидером по богатству среди депутатов Госдумы в 2017 году, задекларировав за год доход 4,3 миллиарда рублей, что на 3,8 миллиарда рублей превысило его состояние 2016 года.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, согласно поданной декларации, в 2019 заработал 100,3 миллиона рублей (плюс 29 миллионов по сравнению с декларацией за 2018).
В то время как среди руководителей думских фракций «круто подскочил» доход у Владимира Жириновского (ЛДПР): так за 2019 он получил доход в 22,4 миллиона рублей, тогда как в 2018 — 6,7 миллиона.
Напомним, что не так давно здесь уже публиковался рейтинг депутатов Госдумы, годовой доход которых, превышает 2 млрд рублей.
Источник:
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А не ваше дело. Скромная должность "кошелёк" не является государственной службой и не требует подачи деклараций.
он и в следующем получит плюс минус ярд , его АБИ групп никуда не денется, это огромный холдинг занимающийся всем подряд , вы че не возмущались когда он этот самый холдин поднимал ? законно не законно ? лоббировать свои интересы в угоду своих фирм будучи депутатом ? А теперь то что ? Фирма уже выстроена и обеспечивает миллиардные прибыли , ваши святые налоговые платежи от его действий не страдают . Налоги платятся , конкурентов правда вокруг этой АБИ групп почти нет , а так все законно .
просто людям говна на вентилятор подкидывают этими вот отчетами ежегодными
Критиковался Дмитрием Гудковым и Ильёй Пономаревым, членами партии «Справедливая Россия», за одновременное ведение бизнеса и депутатство[12], вошёл в составленный ими список «Золотые крендели Единой России“» (Вики)
В таких случаях обычно передают бизнес под управление и стригут дивиденды.
А теперь, безмозглые навальнята, вперед! Минусуйте!
Короче, как написал классик:
"У них денег куры не клюют,
А у нас на водку не хватает.."
Начало 90х
Организовал компанию «Поком», производящую пельмени одноимённой марки.
1995 г. организовал компанию «Аникеев Бизнес Инвест» и начал скупать различные предприятия Владимирской области.
Видать на пельменях так поднялся...
2. В случае, если деятельность депутата осуществляется на профессиональной постоянной основе, указанный депутат не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
Хоть один из них в вузе преподает? Или может картины рисует или поэмы сочиняет? Про научную деятельность я вообще молчу, она впринципе несовместима с депутатскими мозгами.
Поэтому на нары всех этих пи..дарасов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!