Привет, это Навальный

До чего все гладко выходит! Алексея отравляет «кровавый гэбист» Путин у всех на глазах, потом его же он транспортирует в Германию, чтобы Леша дал интервью через две недели после отравления Дудя, а там уже и санкции готовят) При этом, ОЗХО так и не установила виновного! Я уже действительно боюсь за здоровье Алексея (он же все-таки наш соотечественник). Видимо, Навальный не понимает, что это лишь выгода - и отнюдь, не его...

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