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Привет, это Навальный

Привет, это Навальный (2 фото)

Автор:
14 октября 2020 09:30
Метки: навальный   озхо   политика   
447
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До чего все гладко выходит! Алексея отравляет «кровавый гэбист» Путин у всех на глазах, потом его же он транспортирует в Германию, чтобы Леша дал интервью через две недели после отравления Дудя, а там уже и санкции готовят) При этом, ОЗХО так и не установила виновного! Я уже действительно боюсь за здоровье Алексея (он же все-таки наш соотечественник). Видимо, Навальный не понимает, что это лишь выгода - и отнюдь, не его...

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Метки: навальный   озхо   политика   
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1k
Валерий Викторович День назад
Хватит пиарить этого дятла!
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Я Только спросить. День назад
Задолбали с этим Навальным..
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Алексей День назад
на фишках складывается ощущение,что в России две беды о которых только и надо писать. 1.навальный
2.завод абз-1
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Leemalex

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