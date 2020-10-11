ФБР арестовало 13 человек планировавших взять губернатора Мичигана в заложники и начать гражданскую

"13 человек были арестованы во время рейда утром в Четверг из-за того что они планировали взять губернатора в заложники."
"Они планировали выкрасть [губернатора] Витмер из ее дома для отдыха в Мичигане и осуществляли слежку за домом."
"Они планировали выкрасть [губернатора] Витмер из ее дома для отдыха в Мичигане и осуществляли слежку за домом."
"Мужчины тенировались в стрельбе, тренировках боя и также сделали свои взрывные устройства."
"Их план провалился после того как группировка попыталась завербовать информатора ФБР."
"В момент задержания из 13 человек в группе, 4 были агентами ФБР под прикрытием."
"Их план провалился после того как группировка попыталась завербовать информатора ФБР."
"В момент задержания из 13 человек в группе, 4 были агентами ФБР под прикрытием."
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