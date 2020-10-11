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ФБР арестовало 13 человек планировавших взять губернатора Мичигана в заложники и начать гражданскую

ФБР арестовало 13 человек планировавших взять губернатора Мичигана в заложники и начать гражданскую (3 фото)

Автор:
11 октября 2020 13:13
Метки: политика   полиция   сша   фото   
282
3
"13 человек были арестованы во время рейда утром в Четверг из-за того что они планировали взять губернатора в заложники."
"Они планировали выкрасть [губернатора] Витмер из ее дома для отдыха в Мичигане и осуществляли слежку за домом."

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Метки: политика   полиция   сша   фото   
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6  комментариев
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2k
Алекс Крайчек 2 дня назад
Когда такое происходит в России, либерастня дружно называет это "преследованием за мыслепреступления". Ведь "ничего же не произошло, за что же наказывать".
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19k
hebpat 2 дня назад
прикол, если бы все они оказались агентами под прикрытием и друг о друге бы не знали - во была бы ржака, хотя может эти агенты и были организаторами и затеяли всё ради новых лычек
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22k
Павел Плеханов hebpat 2 дня назад
Это уже было. Не помню в какой стране - полиция под личиной наркоманов пришла захватывать наркоторговцев, которыми оказались сидящие в засаде полицейские. Вроде даже мордобой был.
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19k
hebpat Павел Плеханов 2 дня назад
у уральских пельменей есть похожая сценка
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6k
Михалыч Павел Плеханов 2 дня назад
в той-же стране.
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