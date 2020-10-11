Кто с кем воюет?

Межнациональные конфликты на окраинах СССР конца 80-х и начала 90-х годов двадцатого века служили разрушению союза. У всех этих конфликтов была одна рука, один почерк, один дирижер. О происходящем в Карабахе, в Ереване, Баку и Сумгаите я в то время знал то же самое, что и вы - из газет и телевизора.



Там происходило то, что я увидел собственными глазами в 1989-м году в Фергане, когда толпы громили, убивали, жгли и никто не чинил им препятствия - Горбачев болтал по пять часов на съездах, сзади него послушно кивал головой тогдашний руководитель Узбекистана, прославившийся тем, что объяснил 119 официально признанных жертв дракой на базаре из-за цены на клубнику.



Неужто у целого СССР не было сил за считанные часы утихомирить толпу, вооруженную дубинами и ножами? Значит, не было выгодно, не входило в планы. Другие планы были у тех, кто позволил вспыхнуть и разрастись тому пожару. Они сами в него керосин и подливали. Когда разгорелось, как следует - прислали армию. Вертолеты, БТРы. Да чего ее присылать-то было? Войсковые части стояли прямо в Фергане!



И в Сумгаите тоже стояли воинские части, полный Азербайджан был советских войск. Однако, никто ничего не делал, наоборот - спровоцировали и на несколько дней предоставили разъяренную толпу самой себе. А потом, как по щелчку - раз, и остановили. Но грязное дело уже было сделано - теперь всех азербайджанцев можно обвинять чохом и оправдывать тем самым свои дальнейшие грязные действия.



Национальный конфликт в Фергане стих быстро, потому что турки-месхетинцы и так просили разрешить им уехать в родные края - в Грузию, в Месхетию. Конечно, не таким способом они хотели бы уехать - с узлами уцелевших пожитков в грузовых ИЛ-76. Да и Грузия их к себе так и не впустила, продемонстрировав, чего стоил наш хваленый советский интернационализм.



Виновных в погромах, что в Сумгаите, что в Фергане поймали, судили, наказали в соответствии с законами. Еще раз: всех установленных в беспорядках, убийствах и грабежах поймали, судили и наказали. Если и остался кто на свободе - не посмеет признаться и сегодня в участии в тех погромах.

Гораздо позднее я узнал, что никто и не ловил, не судил и не наказывал тех, кто громил в Карабахе. Более того, убийцы азербайджанских женщин и детей и по сей день ходят героями, не скрываясь, интервью дают, а иные даже заработали на убийствах свой политический капитал. Это чтобы вы почувствовали разницу в отношении к пролитой крови в разных республиках.



Там и расстрелянных террористов, взорвавших московское метро еще в 1977-м году считают жертвами в борьбе за Карабах. Там террориста, устроившего взрывы в парижском аэропорту Орли приняли, как национального героя. Народный мститель!



А кому же мстили эти мрази? Уж казалось бы, какая страна, кроме России и Франции дала армянам больше? А вот так - кто убил бомбами русских и французов - те и герои, раз они за Карабах. За Карабах убивать не просто можно, а даже почетно! Квартиру в Ереване дали террористу из Орли. На хорошую работу устроили. Не верите? Проверяйте каждое мое слово!



В общем, союз, к радости беловежской троицы рухнул, конфликты постепенно затихли. Русские, которые заселяли окраины Российской Империи еще с царских времен, кто смогли - вернулись в Россию. С трудом - не сильно-то их здесь и ждали.



Другие народы, не по своей воле оказавшиеся в разных республиках - тоже поразъехались по своим национальным квартирам. Немцы уехали, продираясь сквозь препоны вернулись в Крым крымские татары, и так далее. Все, больше нет причины для конфликтов. Всех разогнали по национальным норкам и разделили границами.



А конфликт из-за Карабаха не стих, и не стихнет никогда, потому что здесь изгнали со своей родной земли, от родных могил не народ, который усатый тиран переселил 40-50 лет назад, не пришлое население, уверовавшее в вечность СССР, а коренных жителей. Не тех, кого Грибоедов в 1828 году привез из Ирана, не переселенцев из Турции, а коренной народ, населявший Ереванское и Карабахское ханство.



На территории Ереванского ханства русской администрацией была образована армянская область. То есть, впервые за столетия, даже за тысячелетия, именно Россия создала хоть какое-то армянское территориальное образование. После революции именно на этой территории образовалась Армянская ССР. Вы читайте дальше, чтобы узнать, какова была благодарность русским за этот дар!



Именно Сталин уже после войны начал переселять из Карабаха азербайджанцев - якобы, для освоения равнинных территорий Азербайджана. Так прикрылись освоением целины. Именно с тех пор и получилось, что в Карабахе пришлое население оказалось в большинстве.



Нет, я не спорю, армяне жили там и раньше, точно так же, как они сейчас живут в Бейруте, Стамбуле, Ростове-на-Дону, Армавире, Сочи. А где они не живут? Но не называлась бы эта земля Карабахским ханством, если бы до 1805-го года их там было большинство, а азербайджанцев меньшинство. Понимаете?



А хотите еще один факт из нашей общей истории разрушения СССР? Ну, чтобы поговорить о братских чувствах и благодарности за восстановление армянской государственности? Помните, в 1991-м году проводился референдум за сохранение СССР? Среднеазиатские республики, Азербайджан, Россия, украина и так далее отдали по 70-80% голосов за сохранение СССР. Те самые голоса, на которые насрать хотели Ельцин, Кравчук и Шушкевич.



В Армении, наверное, в качестве благодарности России и СССР проводился другой референдум. За выход из состава СССР. Голосовали очень активно - 98% пришло на избирательные участки. 97% проголосовало за. За выход из СССР. Решили выйти и прихватить, что плохо лежит.



А потом ещё и российские флаги жгли, запрещали российские телеканалы, на митингах орали Россия вон.

Вы проверяйте любое мое слово - все факты и документы находятся по первому же запросу в гугле!



Можно сколько угодно говорить о повороте истории вспять, но давайте сменим тему.



Я хочу привести вам пару абсурдных примеров, чтобы вам понятно стало, что сейчас думают азербайджанцы о призывающих к "миру".



14 сентября 1812 года Наполеон вошел в Москву. И вот, представьте себе невозможную в то честное время ситуацию - пацифисты из других стран слали бы в Россию призывы остановить войну и начать мирные переговоры. Какими словами великого языка им бы ответил русский народ?



Ладно, с Наполеоном давно воевали, может, уже и слова те позабыли. Но мы еще помним имена людей, наших родных и близких, которые воевали 75 лет назад. Вспомним 1941 год, когда враг стоял в Химках. Что бы ответили русские, грузины, армяне, башкиры, казахи, мордва - одним словом советский народ - тем дебилам, которые посмели бы призывать СССР немедленно остановить войну и начать мирные переговоры?



Вот ровно то же Азербайджан должен был отвечать все 30 лет, которые длилась оккупация азербайджанских территорий. Не надо было вести никакие переговоры! После первых же было понятно, что эти считают себя умнее всех, стараются водить всех за нос и компосировать мозги болтовней о древности и многострадальности.



Ведь несмотря на любые переговоры война там и не прекращалась все эти 30 лет - стреляли каждый день и почти каждый день гибли люди, а часто и мирные граждане, даже дети.



Так и сейчас! Не какая-то там армия обороны Карабаха, а регулярные войска Армении стреляют. То есть войну с Азербайджаном ведет не Карабах, а Армения, тем самым оружием, которое они купили "в кредит" у России. Знаете, когда Россия получит этот кредит, догадываетесь? Азербайджан тоже покупает оружие у России, но за вполне себе живые деньги. Что вы чувствуете, о чем думаете, когда читаете эти строки?



То, что Карабах является территорией Азербайджана, признают все страны - начиная от США и вплоть до Абхазии с Южной Осетией. Откуда бы кто не стал мне писать, спорить со мной - поспорьте для начала с МИДом вашего государства. Почему это они за 30 лет так и не признали Карабах армянским? Спорьте с ООН, СовБез которой принял четыре безуспешные резолюции об освобождении оккупированных территорий. Вашим непризнанием, резолюциями ООН в ереванских туалетах подтираются, над вами смеются, прикрываясь вашей же военной базой и договором ОДКБ.



Говорите, вы за мир? Я тоже - за мир! Только я - за справедливый мир, а не выгодный исключительно оккупантам и их подпевалам.



Чем дольше будет длиться такой "мир", тем больше будет повода у оккупантов говорить "мы же всегда здесь жили". Да, всегда. Как в Сочи, Армавире, Москве, в Каннах и Лос-Анжелесе.



А сколько русских школ и церквей в Армении? Я слышал, есть одна церковь, да и та не работает. Нет прихожан!



В Баку действуют шесть православных церквей. Русские школы работают, открываются филиалы ведущих российских ВУЗов.



На улицах Баку приветливы к российским туристам, рады гостям и почти каждый говорит по-русски, детей многие предпочитают учить именно в русских школах.



Азербайджанцы никогда не устраивали террористические акты в России, не взрывали вагоны метро с требованием освободить Карабах. Более того, Азербайджан 30 лет внимал предложениям о мирном урегулировании конфликта, Президент ездил на все эти встречи, в дебатах участвовал.