Кто с кем воюет?

Новая карабахская война стала предметом огромного числа телевизионных шоу, статей в прессе и обсуждения на форумах и в блогах. В принципе, это естественно, но как и на всякой войне, истина и справедливость тут всеми понимается по-разному, даже несмотря на то, что существуют и вполне объективные критерии.
Но кроме прямой пропаганды тут встречается много пространных рассуждений и «аналитических разборов», качество которых оставляет желать лучшего. Попробую собрать основные моменты вместе и обсудить их с позиций разума и фактов.
По части фактов я могу пользоваться только открытыми источниками, доступа к «военной тайне» у меня нет (даже не знаю, к сожалению или к счастью). А вот разум у меня точно есть…
Так вот, очень много дискуссий сейчас ведется о том, кто же с кем на самом деле там воюет? Некоторые умники уверяют, что это Россия воюет с Турцией, которая, якобы, стоит за эскалацией конфликта. Правда, по этой логике получается, что за Арменией стоит Россия…
Я думаю, что причин такого «двоемыслия» окружающих две: во-первых, многие страны мира и так на стороне Армении, посему «им можно, а нам нельзя». Во-вторых, там христиане, а тут — мусульмане, то есть там «мирные добровольцы», а тут — «дикие террористы». Увы, но религиозный стереотип остается и в 21 веке у, казалось бы, вполне цивилизованных людей. А про христианский терроризм и конкретно армянский — нет, не слышали… Ушки заложило…
Что же касается Турции, то ее поддержка Азербайджану реально нужна. Но турецкие войска в боях не участвуют, это не скроешь, да и им это не нужно. А что касается турецких беспилотников, то это не «участие Турции», это купленное оружие, как и у других стран.
Армения — моноэтническое государство, где нет ни русского населения, ни русских школ, ни массового знания русского местным населением. Я уже не говорю о постоянных «выпадах» против России с сжиганием ее флага и транспарантами «Россия пошла вон». Было такое в Азербайджане хоть раз? Не было. И обучение тут на русском есть (даже в институтах), и пресса русскоязычная, и на бытовом уровне язык широко используется. Просто потому, что это удобно и логично! И никакого национализма.
И тем не менее, Россия по сути за Армению. Почему? Опять же, по нескольким причинам:
1. Мощная армянская диаспора. Несмотря на то, что поддержка Армении в корне противоречит интересам российского государства, диаспоре пофиг интересы России, а ее силы достаточно, чтобы действовать вопреки интересам страны проживания. И власть это глотает!
2. Политика «разделяй и властвуй». Россия до сих пор не свыклась с тем, что ни империи, ни даже СССР больше нет. Поэтому Россия не считает выгодным усиление какой-либо из республик бывшего СССР. Ее задача — ослабить всех и таким образом «заставить» вернуться в ее лоно…
3. В данном случае мы просто не знаем всей подноготной. С одной стороны, Россия и Турция имеют давние противоречия на Кавказе. С другой, сейчас есть основания для их союза. Так что как государство Россия заинтересована в дружбе с Турцией и в поддержке Азербайджана (про справедливость его действий я не говорю, это сейчас не аргумент в политике, к сожалению), но есть интересы кланов, олигархов, национальных групп и т.д.
Разумеется, никто не хочет воевать, ни государства, ни психически нормальные люди. Но идущие 30 лет переговоры, которые ни к чему не привели — это не решение проблемы, это имитация. И это выгодно армянской стороне, потому что по факту их все устраивает и как сейчас было. Но сколько можно это терпеть?
По части фактов я могу пользоваться только открытыми источниками, доступа к «военной тайне» у меня нет (даже не знаю, к сожалению или к счастью). А вот разум у меня точно есть…
Так вот, очень много дискуссий сейчас ведется о том, кто же с кем на самом деле там воюет? Некоторые умники уверяют, что это Россия воюет с Турцией, которая, якобы, стоит за эскалацией конфликта. Правда, по этой логике получается, что за Арменией стоит Россия…
Я думаю, что причин такого «двоемыслия» окружающих две: во-первых, многие страны мира и так на стороне Армении, посему «им можно, а нам нельзя». Во-вторых, там христиане, а тут — мусульмане, то есть там «мирные добровольцы», а тут — «дикие террористы». Увы, но религиозный стереотип остается и в 21 веке у, казалось бы, вполне цивилизованных людей. А про христианский терроризм и конкретно армянский — нет, не слышали… Ушки заложило…
Что же касается Турции, то ее поддержка Азербайджану реально нужна. Но турецкие войска в боях не участвуют, это не скроешь, да и им это не нужно. А что касается турецких беспилотников, то это не «участие Турции», это купленное оружие, как и у других стран.
Армения — моноэтническое государство, где нет ни русского населения, ни русских школ, ни массового знания русского местным населением. Я уже не говорю о постоянных «выпадах» против России с сжиганием ее флага и транспарантами «Россия пошла вон». Было такое в Азербайджане хоть раз? Не было. И обучение тут на русском есть (даже в институтах), и пресса русскоязычная, и на бытовом уровне язык широко используется. Просто потому, что это удобно и логично! И никакого национализма.
И тем не менее, Россия по сути за Армению. Почему? Опять же, по нескольким причинам:
1. Мощная армянская диаспора. Несмотря на то, что поддержка Армении в корне противоречит интересам российского государства, диаспоре пофиг интересы России, а ее силы достаточно, чтобы действовать вопреки интересам страны проживания. И власть это глотает!
2. Политика «разделяй и властвуй». Россия до сих пор не свыклась с тем, что ни империи, ни даже СССР больше нет. Поэтому Россия не считает выгодным усиление какой-либо из республик бывшего СССР. Ее задача — ослабить всех и таким образом «заставить» вернуться в ее лоно…
3. В данном случае мы просто не знаем всей подноготной. С одной стороны, Россия и Турция имеют давние противоречия на Кавказе. С другой, сейчас есть основания для их союза. Так что как государство Россия заинтересована в дружбе с Турцией и в поддержке Азербайджана (про справедливость его действий я не говорю, это сейчас не аргумент в политике, к сожалению), но есть интересы кланов, олигархов, национальных групп и т.д.
Разумеется, никто не хочет воевать, ни государства, ни психически нормальные люди. Но идущие 30 лет переговоры, которые ни к чему не привели — это не решение проблемы, это имитация. И это выгодно армянской стороне, потому что по факту их все устраивает и как сейчас было. Но сколько можно это терпеть?
С сожалением отмечаю признаки имперских амбиций у граждан РФ, с таким же сожалением отмечаю уравнивание агрессора и жертвы, а также полное непонимание сути этого конфликта, его истоков и путей разрешения. И роли России, как и роли Запада...
Кратко уточню:
1. Это война НЕ религиозная.
2. Это война НЕ этническая.
3. Это война сугубо территориальная, за большую площадь густых лесов, плодородных земель и богатых ископаемых.
4. В Карабахе нет "древних армянских памятников", потому как армяне там живут с середины 19 века, когда их переселила Россия из Персии для "разбавления" мусульман, коих не любила и коим не доверяла. Грибоедов, в частности, занимался этим процессом.
5. Христианские церкви в Карабахе есть, в том числе очень древние. Но они не армянские, а албанские. Когда Россия присоединила эти территории, она упразднила албанскую церковь и все ее имущество передала армянской. Не знаю, насколько законным по тем временам было это решение, но факт остается.
6. В Азербайджане до сих пор живут армяне (в Баку - около 30000), в безопасности и с полными гражданскими правами. Азербайджанцев нет ни в Армении, ни в Карабахе.
7. Турция не воюет за Азербайджан, тут нет турецкой армии. А вот оружие у Турции Азербайджан покупал, как и у других стран (в том числе, России).
8. В Армении есть русофобия, сжигание флагов России, отсутствие русских школ и т.д. В Азербайджане есть русский сектор в школах и институтах, есть русский культурный центр, есть русские газеты (государственные), передачи по ТВ и т.д. Плюс хорошее отношение к России и российскому народу.
9. Азербайджан не является вассалом США или Европы, не стремится в НАТО, не держит у себя Соросовские НПО и т.д.
10. Культурные и торговые связи между Азербайджаном и Россией на порядок сильнее и шире, чем у Азербайджана с Европой или США.
Можно долго перечислять, но и этого хватит. Так что, уважаемые комментаторы, изучите вопрос сначала!
Кратко уточню:
1. Это война НЕ религиозная.
2. Это война НЕ этническая.
3. Это война сугубо территориальная, за большую площадь густых лесов, плодородных земель и богатых ископаемых.
4. В Карабахе нет "древних армянских памятников", потому как армяне там живут с середины 19 века, когда их переселила Россия из Персии для "разбавления" мусульман, коих не любила и коим не доверяла. Грибоедов, в частности, занимался этим процессом.
5. Христианские церкви в Карабахе есть, в том числе очень древние. Но они не армянские, а албанские. Когда Россия присоединила эти территории, она упразднила албанскую церковь и все ее имущество передала армянской. Не знаю, насколько законным по тем временам было это решение, но факт остается.
6. В Азербайджане до сих пор живут армяне (в Баку - около 30000), в безопасности и с полными гражданскими правами. Азербайджанцев нет ни в Армении, ни в Карабахе.
7. Турция не воюет за Азербайджан, тут нет турецкой армии. А вот оружие у Турции Азербайджан покупал, как и у других стран (в том числе, России).
8. В Армении есть русофобия, сжигание флагов России, отсутствие русских школ и т.д. В Азербайджане есть русский сектор в школах и институтах, есть русский культурный центр, есть русские газеты (государственные), передачи по ТВ и т.д. Плюс хорошее отношение к России и российскому народу.
9. Азербайджан не является вассалом США или Европы, не стремится в НАТО, не держит у себя Соросовские НПО и т.д.
10. Культурные и торговые связи между Азербайджаном и Россией на порядок сильнее и шире, чем у Азербайджана с Европой или США.
Можно долго перечислять, но и этого хватит. Так что, уважаемые комментаторы, изучите вопрос сначала!
×
Межнациональные конфликты на окраинах СССР конца 80-х и начала 90-х годов двадцатого века служили разрушению союза. У всех этих конфликтов была одна рука, один почерк, один дирижер. О происходящем в Карабахе, в Ереване, Баку и Сумгаите я в то время знал то же самое, что и вы - из газет и телевизора.
Там происходило то, что я увидел собственными глазами в 1989-м году в Фергане, когда толпы громили, убивали, жгли и никто не чинил им препятствия - Горбачев болтал по пять часов на съездах, сзади него послушно кивал головой тогдашний руководитель Узбекистана, прославившийся тем, что объяснил 119 официально признанных жертв дракой на базаре из-за цены на клубнику.
Неужто у целого СССР не было сил за считанные часы утихомирить толпу, вооруженную дубинами и ножами? Значит, не было выгодно, не входило в планы. Другие планы были у тех, кто позволил вспыхнуть и разрастись тому пожару. Они сами в него керосин и подливали. Когда разгорелось, как следует - прислали армию. Вертолеты, БТРы. Да чего ее присылать-то было? Войсковые части стояли прямо в Фергане!
И в Сумгаите тоже стояли воинские части, полный Азербайджан был советских войск. Однако, никто ничего не делал, наоборот - спровоцировали и на несколько дней предоставили разъяренную толпу самой себе. А потом, как по щелчку - раз, и остановили. Но грязное дело уже было сделано - теперь всех азербайджанцев можно обвинять чохом и оправдывать тем самым свои дальнейшие грязные действия.
Национальный конфликт в Фергане стих быстро, потому что турки-месхетинцы и так просили разрешить им уехать в родные края - в Грузию, в Месхетию. Конечно, не таким способом они хотели бы уехать - с узлами уцелевших пожитков в грузовых ИЛ-76. Да и Грузия их к себе так и не впустила, продемонстрировав, чего стоил наш хваленый советский интернационализм.
Виновных в погромах, что в Сумгаите, что в Фергане поймали, судили, наказали в соответствии с законами. Еще раз: всех установленных в беспорядках, убийствах и грабежах поймали, судили и наказали. Если и остался кто на свободе - не посмеет признаться и сегодня в участии в тех погромах.
Гораздо позднее я узнал, что никто и не ловил, не судил и не наказывал тех, кто громил в Карабахе. Более того, убийцы азербайджанских женщин и детей и по сей день ходят героями, не скрываясь, интервью дают, а иные даже заработали на убийствах свой политический капитал. Это чтобы вы почувствовали разницу в отношении к пролитой крови в разных республиках.
Там и расстрелянных террористов, взорвавших московское метро еще в 1977-м году считают жертвами в борьбе за Карабах. Там террориста, устроившего взрывы в парижском аэропорту Орли приняли, как национального героя. Народный мститель!
А кому же мстили эти мрази? Уж казалось бы, какая страна, кроме России и Франции дала армянам больше? А вот так - кто убил бомбами русских и французов - те и герои, раз они за Карабах. За Карабах убивать не просто можно, а даже почетно! Квартиру в Ереване дали террористу из Орли. На хорошую работу устроили. Не верите? Проверяйте каждое мое слово!
В общем, союз, к радости беловежской троицы рухнул, конфликты постепенно затихли. Русские, которые заселяли окраины Российской Империи еще с царских времен, кто смогли - вернулись в Россию. С трудом - не сильно-то их здесь и ждали.
Другие народы, не по своей воле оказавшиеся в разных республиках - тоже поразъехались по своим национальным квартирам. Немцы уехали, продираясь сквозь препоны вернулись в Крым крымские татары, и так далее. Все, больше нет причины для конфликтов. Всех разогнали по национальным норкам и разделили границами.
А конфликт из-за Карабаха не стих, и не стихнет никогда, потому что здесь изгнали со своей родной земли, от родных могил не народ, который усатый тиран переселил 40-50 лет назад, не пришлое население, уверовавшее в вечность СССР, а коренных жителей. Не тех, кого Грибоедов в 1828 году привез из Ирана, не переселенцев из Турции, а коренной народ, населявший Ереванское и Карабахское ханство.
На территории Ереванского ханства русской администрацией была образована армянская область. То есть, впервые за столетия, даже за тысячелетия, именно Россия создала хоть какое-то армянское территориальное образование. После революции именно на этой территории образовалась Армянская ССР. Вы читайте дальше, чтобы узнать, какова была благодарность русским за этот дар!
Именно Сталин уже после войны начал переселять из Карабаха азербайджанцев - якобы, для освоения равнинных территорий Азербайджана. Так прикрылись освоением целины. Именно с тех пор и получилось, что в Карабахе пришлое население оказалось в большинстве.
Нет, я не спорю, армяне жили там и раньше, точно так же, как они сейчас живут в Бейруте, Стамбуле, Ростове-на-Дону, Армавире, Сочи. А где они не живут? Но не называлась бы эта земля Карабахским ханством, если бы до 1805-го года их там было большинство, а азербайджанцев меньшинство. Понимаете?
А хотите еще один факт из нашей общей истории разрушения СССР? Ну, чтобы поговорить о братских чувствах и благодарности за восстановление армянской государственности? Помните, в 1991-м году проводился референдум за сохранение СССР? Среднеазиатские республики, Азербайджан, Россия, украина и так далее отдали по 70-80% голосов за сохранение СССР. Те самые голоса, на которые насрать хотели Ельцин, Кравчук и Шушкевич.
В Армении, наверное, в качестве благодарности России и СССР проводился другой референдум. За выход из состава СССР. Голосовали очень активно - 98% пришло на избирательные участки. 97% проголосовало за. За выход из СССР. Решили выйти и прихватить, что плохо лежит.
А потом ещё и российские флаги жгли, запрещали российские телеканалы, на митингах орали Россия вон.
Вы проверяйте любое мое слово - все факты и документы находятся по первому же запросу в гугле!
Можно сколько угодно говорить о повороте истории вспять, но давайте сменим тему.
Я хочу привести вам пару абсурдных примеров, чтобы вам понятно стало, что сейчас думают азербайджанцы о призывающих к "миру".
14 сентября 1812 года Наполеон вошел в Москву. И вот, представьте себе невозможную в то честное время ситуацию - пацифисты из других стран слали бы в Россию призывы остановить войну и начать мирные переговоры. Какими словами великого языка им бы ответил русский народ?
Ладно, с Наполеоном давно воевали, может, уже и слова те позабыли. Но мы еще помним имена людей, наших родных и близких, которые воевали 75 лет назад. Вспомним 1941 год, когда враг стоял в Химках. Что бы ответили русские, грузины, армяне, башкиры, казахи, мордва - одним словом советский народ - тем дебилам, которые посмели бы призывать СССР немедленно остановить войну и начать мирные переговоры?
Вот ровно то же Азербайджан должен был отвечать все 30 лет, которые длилась оккупация азербайджанских территорий. Не надо было вести никакие переговоры! После первых же было понятно, что эти считают себя умнее всех, стараются водить всех за нос и компосировать мозги болтовней о древности и многострадальности.
Ведь несмотря на любые переговоры война там и не прекращалась все эти 30 лет - стреляли каждый день и почти каждый день гибли люди, а часто и мирные граждане, даже дети.
Так и сейчас! Не какая-то там армия обороны Карабаха, а регулярные войска Армении стреляют. То есть войну с Азербайджаном ведет не Карабах, а Армения, тем самым оружием, которое они купили "в кредит" у России. Знаете, когда Россия получит этот кредит, догадываетесь? Азербайджан тоже покупает оружие у России, но за вполне себе живые деньги. Что вы чувствуете, о чем думаете, когда читаете эти строки?
То, что Карабах является территорией Азербайджана, признают все страны - начиная от США и вплоть до Абхазии с Южной Осетией. Откуда бы кто не стал мне писать, спорить со мной - поспорьте для начала с МИДом вашего государства. Почему это они за 30 лет так и не признали Карабах армянским? Спорьте с ООН, СовБез которой принял четыре безуспешные резолюции об освобождении оккупированных территорий. Вашим непризнанием, резолюциями ООН в ереванских туалетах подтираются, над вами смеются, прикрываясь вашей же военной базой и договором ОДКБ.
Говорите, вы за мир? Я тоже - за мир! Только я - за справедливый мир, а не выгодный исключительно оккупантам и их подпевалам.
Чем дольше будет длиться такой "мир", тем больше будет повода у оккупантов говорить "мы же всегда здесь жили". Да, всегда. Как в Сочи, Армавире, Москве, в Каннах и Лос-Анжелесе.
А сколько русских школ и церквей в Армении? Я слышал, есть одна церковь, да и та не работает. Нет прихожан!
В Баку действуют шесть православных церквей. Русские школы работают, открываются филиалы ведущих российских ВУЗов.
На улицах Баку приветливы к российским туристам, рады гостям и почти каждый говорит по-русски, детей многие предпочитают учить именно в русских школах.
Азербайджанцы никогда не устраивали террористические акты в России, не взрывали вагоны метро с требованием освободить Карабах. Более того, Азербайджан 30 лет внимал предложениям о мирном урегулировании конфликта, Президент ездил на все эти встречи, в дебатах участвовал.
Там происходило то, что я увидел собственными глазами в 1989-м году в Фергане, когда толпы громили, убивали, жгли и никто не чинил им препятствия - Горбачев болтал по пять часов на съездах, сзади него послушно кивал головой тогдашний руководитель Узбекистана, прославившийся тем, что объяснил 119 официально признанных жертв дракой на базаре из-за цены на клубнику.
Неужто у целого СССР не было сил за считанные часы утихомирить толпу, вооруженную дубинами и ножами? Значит, не было выгодно, не входило в планы. Другие планы были у тех, кто позволил вспыхнуть и разрастись тому пожару. Они сами в него керосин и подливали. Когда разгорелось, как следует - прислали армию. Вертолеты, БТРы. Да чего ее присылать-то было? Войсковые части стояли прямо в Фергане!
И в Сумгаите тоже стояли воинские части, полный Азербайджан был советских войск. Однако, никто ничего не делал, наоборот - спровоцировали и на несколько дней предоставили разъяренную толпу самой себе. А потом, как по щелчку - раз, и остановили. Но грязное дело уже было сделано - теперь всех азербайджанцев можно обвинять чохом и оправдывать тем самым свои дальнейшие грязные действия.
Национальный конфликт в Фергане стих быстро, потому что турки-месхетинцы и так просили разрешить им уехать в родные края - в Грузию, в Месхетию. Конечно, не таким способом они хотели бы уехать - с узлами уцелевших пожитков в грузовых ИЛ-76. Да и Грузия их к себе так и не впустила, продемонстрировав, чего стоил наш хваленый советский интернационализм.
Виновных в погромах, что в Сумгаите, что в Фергане поймали, судили, наказали в соответствии с законами. Еще раз: всех установленных в беспорядках, убийствах и грабежах поймали, судили и наказали. Если и остался кто на свободе - не посмеет признаться и сегодня в участии в тех погромах.
Гораздо позднее я узнал, что никто и не ловил, не судил и не наказывал тех, кто громил в Карабахе. Более того, убийцы азербайджанских женщин и детей и по сей день ходят героями, не скрываясь, интервью дают, а иные даже заработали на убийствах свой политический капитал. Это чтобы вы почувствовали разницу в отношении к пролитой крови в разных республиках.
Там и расстрелянных террористов, взорвавших московское метро еще в 1977-м году считают жертвами в борьбе за Карабах. Там террориста, устроившего взрывы в парижском аэропорту Орли приняли, как национального героя. Народный мститель!
А кому же мстили эти мрази? Уж казалось бы, какая страна, кроме России и Франции дала армянам больше? А вот так - кто убил бомбами русских и французов - те и герои, раз они за Карабах. За Карабах убивать не просто можно, а даже почетно! Квартиру в Ереване дали террористу из Орли. На хорошую работу устроили. Не верите? Проверяйте каждое мое слово!
В общем, союз, к радости беловежской троицы рухнул, конфликты постепенно затихли. Русские, которые заселяли окраины Российской Империи еще с царских времен, кто смогли - вернулись в Россию. С трудом - не сильно-то их здесь и ждали.
Другие народы, не по своей воле оказавшиеся в разных республиках - тоже поразъехались по своим национальным квартирам. Немцы уехали, продираясь сквозь препоны вернулись в Крым крымские татары, и так далее. Все, больше нет причины для конфликтов. Всех разогнали по национальным норкам и разделили границами.
А конфликт из-за Карабаха не стих, и не стихнет никогда, потому что здесь изгнали со своей родной земли, от родных могил не народ, который усатый тиран переселил 40-50 лет назад, не пришлое население, уверовавшее в вечность СССР, а коренных жителей. Не тех, кого Грибоедов в 1828 году привез из Ирана, не переселенцев из Турции, а коренной народ, населявший Ереванское и Карабахское ханство.
На территории Ереванского ханства русской администрацией была образована армянская область. То есть, впервые за столетия, даже за тысячелетия, именно Россия создала хоть какое-то армянское территориальное образование. После революции именно на этой территории образовалась Армянская ССР. Вы читайте дальше, чтобы узнать, какова была благодарность русским за этот дар!
Именно Сталин уже после войны начал переселять из Карабаха азербайджанцев - якобы, для освоения равнинных территорий Азербайджана. Так прикрылись освоением целины. Именно с тех пор и получилось, что в Карабахе пришлое население оказалось в большинстве.
Нет, я не спорю, армяне жили там и раньше, точно так же, как они сейчас живут в Бейруте, Стамбуле, Ростове-на-Дону, Армавире, Сочи. А где они не живут? Но не называлась бы эта земля Карабахским ханством, если бы до 1805-го года их там было большинство, а азербайджанцев меньшинство. Понимаете?
А хотите еще один факт из нашей общей истории разрушения СССР? Ну, чтобы поговорить о братских чувствах и благодарности за восстановление армянской государственности? Помните, в 1991-м году проводился референдум за сохранение СССР? Среднеазиатские республики, Азербайджан, Россия, украина и так далее отдали по 70-80% голосов за сохранение СССР. Те самые голоса, на которые насрать хотели Ельцин, Кравчук и Шушкевич.
В Армении, наверное, в качестве благодарности России и СССР проводился другой референдум. За выход из состава СССР. Голосовали очень активно - 98% пришло на избирательные участки. 97% проголосовало за. За выход из СССР. Решили выйти и прихватить, что плохо лежит.
А потом ещё и российские флаги жгли, запрещали российские телеканалы, на митингах орали Россия вон.
Вы проверяйте любое мое слово - все факты и документы находятся по первому же запросу в гугле!
Можно сколько угодно говорить о повороте истории вспять, но давайте сменим тему.
Я хочу привести вам пару абсурдных примеров, чтобы вам понятно стало, что сейчас думают азербайджанцы о призывающих к "миру".
14 сентября 1812 года Наполеон вошел в Москву. И вот, представьте себе невозможную в то честное время ситуацию - пацифисты из других стран слали бы в Россию призывы остановить войну и начать мирные переговоры. Какими словами великого языка им бы ответил русский народ?
Ладно, с Наполеоном давно воевали, может, уже и слова те позабыли. Но мы еще помним имена людей, наших родных и близких, которые воевали 75 лет назад. Вспомним 1941 год, когда враг стоял в Химках. Что бы ответили русские, грузины, армяне, башкиры, казахи, мордва - одним словом советский народ - тем дебилам, которые посмели бы призывать СССР немедленно остановить войну и начать мирные переговоры?
Вот ровно то же Азербайджан должен был отвечать все 30 лет, которые длилась оккупация азербайджанских территорий. Не надо было вести никакие переговоры! После первых же было понятно, что эти считают себя умнее всех, стараются водить всех за нос и компосировать мозги болтовней о древности и многострадальности.
Ведь несмотря на любые переговоры война там и не прекращалась все эти 30 лет - стреляли каждый день и почти каждый день гибли люди, а часто и мирные граждане, даже дети.
Так и сейчас! Не какая-то там армия обороны Карабаха, а регулярные войска Армении стреляют. То есть войну с Азербайджаном ведет не Карабах, а Армения, тем самым оружием, которое они купили "в кредит" у России. Знаете, когда Россия получит этот кредит, догадываетесь? Азербайджан тоже покупает оружие у России, но за вполне себе живые деньги. Что вы чувствуете, о чем думаете, когда читаете эти строки?
То, что Карабах является территорией Азербайджана, признают все страны - начиная от США и вплоть до Абхазии с Южной Осетией. Откуда бы кто не стал мне писать, спорить со мной - поспорьте для начала с МИДом вашего государства. Почему это они за 30 лет так и не признали Карабах армянским? Спорьте с ООН, СовБез которой принял четыре безуспешные резолюции об освобождении оккупированных территорий. Вашим непризнанием, резолюциями ООН в ереванских туалетах подтираются, над вами смеются, прикрываясь вашей же военной базой и договором ОДКБ.
Говорите, вы за мир? Я тоже - за мир! Только я - за справедливый мир, а не выгодный исключительно оккупантам и их подпевалам.
Чем дольше будет длиться такой "мир", тем больше будет повода у оккупантов говорить "мы же всегда здесь жили". Да, всегда. Как в Сочи, Армавире, Москве, в Каннах и Лос-Анжелесе.
А сколько русских школ и церквей в Армении? Я слышал, есть одна церковь, да и та не работает. Нет прихожан!
В Баку действуют шесть православных церквей. Русские школы работают, открываются филиалы ведущих российских ВУЗов.
На улицах Баку приветливы к российским туристам, рады гостям и почти каждый говорит по-русски, детей многие предпочитают учить именно в русских школах.
Азербайджанцы никогда не устраивали террористические акты в России, не взрывали вагоны метро с требованием освободить Карабах. Более того, Азербайджан 30 лет внимал предложениям о мирном урегулировании конфликта, Президент ездил на все эти встречи, в дебатах участвовал.
"Давайте вспомним Великую Армению и Армянское царство."
Нет, тогда правильнее вспоминать Киевскую Русь - давайте-ка, все русские туда, тогда правильнее вспоминать Римскую империю, Чингиз-Хана и Амира Тимура под Москвой, а европейцы и афроамериканцы пошли вон из Америки, а заодно и Австралии. А к "великой Армении" будем двигаться обратно последовательно - через великую Османскую империю, через завоевания сельджуков.
Мало ли что когда-то было? Вся история человечества - это история завоеваний и перекройки карты мира. Но после второй мировой войны было заключено соглашение о незыблемости границ - это сделано ради того, чтобы прекратить раз и навсегда войны из-за территорий. Именно поэтому ООН и все страны мира единогласно поддерживают Азербайджан, а не оккупанта Армению. Понимаете? Международное законодательство на стороне Азербайджана!
И это абсолютно справедливо! Против только задница Ким Кардашьян и те, кто получает оттуда информацию!
Представьте себе, что некая соседская семья заняла одну из пяти комнат Вашей квартиры. И занимает ее тридцать лет, называя Вас дикарями, кочевниками, а себя - создателями всей мировой культуры, изобретателями огня, ветряной мельницы, демократии и театра. Ну, хоть через тридцать лет, после бесплодных переговоров, уговоров и судов, Вы ударите им по башке табуретом или нет? Или так и будете терпеть их разговоры о древности и многострадальности?
Сейчас послушал одного демагога из Армении, который начал разговоры с того, что в Азербайджане авторитаризм, а в Армении такая демократия, такая демократия. Ну, ок, хотите с этих позиций? А в США демократии не побольше ли, чем в Армении будет? Или сравним демократию и свободу слова в Великобритании и Белоруссии? Дает ли это право "демократическим" странам захватывать территории стран с неугодными режимами?
Все попытки увести разговор с банального воровства, грабежа, захвата территорий в историю, демократию и божественную исключительность, превосходство одних народов над другими - суть, обыкновенный фашизм, нацизм, с которым мы уже встречались! И который мы победили однажды, и победим еще столько раз, сколько надо будет!
Нет, тогда правильнее вспоминать Киевскую Русь - давайте-ка, все русские туда, тогда правильнее вспоминать Римскую империю, Чингиз-Хана и Амира Тимура под Москвой, а европейцы и афроамериканцы пошли вон из Америки, а заодно и Австралии. А к "великой Армении" будем двигаться обратно последовательно - через великую Османскую империю, через завоевания сельджуков.
Мало ли что когда-то было? Вся история человечества - это история завоеваний и перекройки карты мира. Но после второй мировой войны было заключено соглашение о незыблемости границ - это сделано ради того, чтобы прекратить раз и навсегда войны из-за территорий. Именно поэтому ООН и все страны мира единогласно поддерживают Азербайджан, а не оккупанта Армению. Понимаете? Международное законодательство на стороне Азербайджана!
И это абсолютно справедливо! Против только задница Ким Кардашьян и те, кто получает оттуда информацию!
Представьте себе, что некая соседская семья заняла одну из пяти комнат Вашей квартиры. И занимает ее тридцать лет, называя Вас дикарями, кочевниками, а себя - создателями всей мировой культуры, изобретателями огня, ветряной мельницы, демократии и театра. Ну, хоть через тридцать лет, после бесплодных переговоров, уговоров и судов, Вы ударите им по башке табуретом или нет? Или так и будете терпеть их разговоры о древности и многострадальности?
Сейчас послушал одного демагога из Армении, который начал разговоры с того, что в Азербайджане авторитаризм, а в Армении такая демократия, такая демократия. Ну, ок, хотите с этих позиций? А в США демократии не побольше ли, чем в Армении будет? Или сравним демократию и свободу слова в Великобритании и Белоруссии? Дает ли это право "демократическим" странам захватывать территории стран с неугодными режимами?
Все попытки увести разговор с банального воровства, грабежа, захвата территорий в историю, демократию и божественную исключительность, превосходство одних народов над другими - суть, обыкновенный фашизм, нацизм, с которым мы уже встречались! И который мы победили однажды, и победим еще столько раз, сколько надо будет!
Источник:
Ссылки по теме:
- Ссора по-турецки: мужик выпал с балкона во время перепалки со своей девушкой
- Появились доказательства экспорта сирийских бармалеев для захвата Нагорного Карабаха: видео
- Азербайджанцы показали уничтожение еще двух армянских танков
- Сравнительная инфографика о главах государств
- Российский БТР пошёл на таран американского MaxxPro и попал на видео
40
Понравилось40
Новости партнёров
Загрузка...
Много разговоров ведут россияне на чьей Россия стороне. Вот и как Вы вспоминают ОДКБ, христианство и Плиния с Геродотом, который якобы приписывал армянам изобретение колеса и дарование огня всему человечеству. Поэтому и надо встать на позиции трезвого понятия ситуации - а ситуация такова - территория Карабаха не принадлежала Армении никогда и занимается Арменией не законно. Мы хоть и в ОДКБ но Армения проситсЯ в НАТО и крайне РЕГУЛЯРНО просит Россию оставить её в покое. Нас уйти из Армении, хоть весь российский бизнес в Армении представляют армяне с московской пропиской - нас УЙТИ а московских армян с двойным гражданством оставить в России.
Ну должна ведь быть и логика. И если по этой логике неправы обе стороны - ну не надо свой нос мочить в чужих лужах из мочи и вставать на сторону одной из неправых сторон.
Поверьте мне - к следующим выборам в Армении опять валом пойдут демонстрации благодарных армян с плакатами "русские - убирайтесь из Великой Армении в свою грязную Россию". Причём плакаты будут на английском языке.
Уговор был такой. Путин - Эрдогану, слышишь ары охренели в Эуропу хотят, воду мутят, мне бы их слегка прессануть.
Эрдоган - Путину, говно вопрос ща с Алиевым перетру и все будет.
Итог: Пашинянская морда по 5 раз на неделю Путину звонит.
Россия типа вписалась и разрулила.
Четко дали понять мусору ереванскому, что никто в Эуропе и пальцем для них не пошевелит.
И любят каштаны из огня чужими руками доставать...
Пущай сами разгребут свои конюшни...
Шамхорская резня, Шамхорская бойня или Шамхорские события инцидент, произошедший в январе 1918 года в районе железнодорожной станции Шамхор между Тифлисом (ныне Тбилиси) и Елизаветполем (ныне Гянджа). С целью завладения оружием возвращавшихся с Кавказского фронта домой русских солдат на них совершили нападение азербайджанские вооружённые группы.
1. Война религиозная (армяне единственные христиане в регионе, у кого есть своя страна).
2. Война этническая (бойня турков против армян)
3. Это война Не территориальная, а за выживание народа.
4. В Карабахе Есть "древние армянскиех памятники" и храмы. вы возможно там не были, но обстел храма тому подтверждение.
5. Христианские церкви армянские, а не албанские. Зайди в любой источник и узнаешь что Кавказская Албания была за долго до появления этих храмов и их територия была часть Дагестана, Грузии и север Азербайджана.
6. В Азербайджане до сих пор живут армяне, но их количество не 30тысяч, а 120тысяч, ровно столько проживают на Нагорном Карабахе, это число они приписали к себе! (это как население крымчан Украина приписала бы себе)
7. Турция воюет против Армении руками азербайджанцов и силами террористов из Сирии и Ливии (информацию подтвердили Нарышкин и на Западе)
8. В Армении есть русофобия, возможно, как и в любой другой стране, проплаченные извне. (даже в России есть русские русофобы, но мы их называем либералами)
9. Азербайджан не является вассалом США, но является вассалом Турции
10. Культурные и торговые связи между Азербайджаном и Россией на порядок сильнее и шире. Вопрос? А торговые связи были также, если бы Азербайджан находился бы западнее территориально. Даже у Грузии с антироссийской политикой не получается не торговать с Россией. Еще Пример Латвия.
Вся статистическая информация взята с сайта Вики со страницы Азербайджана.
=
100500 раз согласен.
России выгоднее дружить (то есть держать в союзниках) Азербайджан, в том числе и как козырь в отношениях с Турцией. И опять же азеры не вполне дружат со всеми соседями, а вот армяне пересрались со всеми, даже с грузинами, которые их вообще не трогали,
да и хитрожопые, наглые хамы, до всех докапываются, а Россию за них впрягайся, да нах нам такой союзник нужен, одни проблемы от них
а в ОДКБ им путь армяне закрыли
но на государственном уровне Азербайджан ни разу не сделал подлостей в отношении России