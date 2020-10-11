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Кто с кем воюет?

Кто с кем воюет? (5 фото)

Автор:
11 октября 2020 08:36
Метки: армения   воюет   конфликт   правда   россия   турция   
1399
5
Новая карабахская война стала предметом огромного числа телевизионных шоу, статей в прессе и обсуждения на форумах и в блогах. В принципе, это естественно, но как и на всякой войне, истина и справедливость тут всеми понимается по-разному, даже несмотря на то, что существуют и вполне объективные критерии.
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Метки: армения   воюет   конфликт   правда   россия   турция   
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18k
Виталий Касандров 2 дня назад
Вань как то начхать на обе стороны воевать ни за одну не собираюсь ,но пост классическая азербайджанская пропаганда . Армения в ОДКБ там все прописано что и когда должны делать.
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста Виталий Касандров 2 дня назад
Мне тоже обе стороны не нравятся. И у меня много хороших приятелей армянской национальности и совсем нет ни одного ттоварища азербайджанской национальности. А все почему? Потому-что в России азербайджанцев много а армян ОЧЕНЬ много - как-то нескромно много. И реально не меньше чем в любимой ими Армении.

Много разговоров ведут россияне на чьей Россия стороне. Вот и как Вы вспоминают ОДКБ, христианство и Плиния с Геродотом, который якобы приписывал армянам изобретение колеса и дарование огня всему человечеству. Поэтому и надо встать на позиции трезвого понятия ситуации - а ситуация такова - территория Карабаха не принадлежала Армении никогда и занимается Арменией не законно. Мы хоть и в ОДКБ но Армения проситсЯ в НАТО и крайне РЕГУЛЯРНО просит Россию оставить её в покое. Нас уйти из Армении, хоть весь российский бизнес в Армении представляют армяне с московской пропиской - нас УЙТИ а московских армян с двойным гражданством оставить в России.

Ну должна ведь быть и логика. И если по этой логике неправы обе стороны - ну не надо свой нос мочить в чужих лужах из мочи и вставать на сторону одной из неправых сторон.

Поверьте мне - к следующим выборам в Армении опять валом пойдут демонстрации благодарных армян с плакатами "русские - убирайтесь из Великой Армении в свою грязную Россию". Причём плакаты будут на английском языке.
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42
Михаил Тулупов 10 часов назад
Да что за бздец, если сорес с кем-нибудь на фотографии - то таки жомпанского нальють всем с горочкой.
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5k
Jumbo День назад
Да всем плевать на армян, и на их диаспору.
Уговор был такой. Путин - Эрдогану, слышишь ары охренели в Эуропу хотят, воду мутят, мне бы их слегка прессануть.
Эрдоган - Путину, говно вопрос ща с Алиевым перетру и все будет.
Итог: Пашинянская морда по 5 раз на неделю Путину звонит.
Россия типа вписалась и разрулила.
Четко дали понять мусору ереванскому, что никто в Эуропе и пальцем для них не пошевелит.
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2k
Комсомолец 2 дня назад
Армяне очень двуличны... Не все, но в большинстве своём...
И любят каштаны из огня чужими руками доставать...
Пущай сами разгребут свои конюшни...
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24k
Вован 2 дня назад
Кто с кем воюет?
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25k
Ashabad 2 дня назад
В начале ролика Джангиров всё прекрасно объясняет.
Ссылка www.youtube.com
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3k
Александр Д 2 дня назад
НЕХ постить то что азеры не убивали русских!

Шамхорская резня, Шамхорская бойня или Шамхорские события инцидент, произошедший в январе 1918 года в районе железнодорожной станции Шамхор между Тифлисом (ныне Тбилиси) и Елизаветполем (ныне Гянджа). С целью завладения оружием возвращавшихся с Кавказского фронта домой русских солдат на них совершили нападение азербайджанские вооружённые группы.
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5k
Jumbo Александр Д День назад
Ни фига себе, свежак какой.... В те годы все и всех везде мочили. Советская власть только родилась.
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1k
Greg ALLman 2 дня назад
Статья однобокая.
1. Война религиозная (армяне единственные христиане в регионе, у кого есть своя страна).
2. Война этническая (бойня турков против армян)
3. Это война Не территориальная, а за выживание народа.
4. В Карабахе Есть "древние армянскиех памятники" и храмы. вы возможно там не были, но обстел храма тому подтверждение.
5. Христианские церкви армянские, а не албанские. Зайди в любой источник и узнаешь что Кавказская Албания была за долго до появления этих храмов и их територия была часть Дагестана, Грузии и север Азербайджана.
6. В Азербайджане до сих пор живут армяне, но их количество не 30тысяч, а 120тысяч, ровно столько проживают на Нагорном Карабахе, это число они приписали к себе! (это как население крымчан Украина приписала бы себе)
7. Турция воюет против Армении руками азербайджанцов и силами террористов из Сирии и Ливии (информацию подтвердили Нарышкин и на Западе)
8. В Армении есть русофобия, возможно, как и в любой другой стране, проплаченные извне. (даже в России есть русские русофобы, но мы их называем либералами)
9. Азербайджан не является вассалом США, но является вассалом Турции
10. Культурные и торговые связи между Азербайджаном и Россией на порядок сильнее и шире. Вопрос? А торговые связи были также, если бы Азербайджан находился бы западнее территориально. Даже у Грузии с антироссийской политикой не получается не торговать с Россией. Еще Пример Латвия.

Вся статистическая информация взята с сайта Вики со страницы Азербайджана.
Статья однобокая. 1. Война религиозная (армяне единственные христиане в регионе, у кого есть своя страна). 2. Война этническая (бойня турков против армян) 3. Это война Не территориальная, а за выживание народа. 4. В Карабахе Есть "древние армянскиех памятники" и храмы. вы возможно там не были, но обстел храма тому подтверждение. 5. Христианские церкви армянские, а не албанские. Зайди в любой источник и узнаешь что Кавказская Албания была за долго до появления этих храмов и их територия была часть Дагестана, Грузии и север Азербайджана. 6. В Азербайджане до сих пор живут армяне, но их количество не 30тысяч, а 120тысяч, ровно столько проживают на Нагорном Карабахе, это число они приписали к себе! (это как население крымчан Украина приписала бы себе) 7. Турция воюет против Армении руками азербайджанцов и силами террористов из Сирии и Ливии (информацию подтвердили Нарышкин и на Западе) 8. В Армении есть русофобия, возможно, как и в любой другой стране, проплаченные извне. (даже в России есть русские русофобы, но мы их называем либералами) 9. Азербайджан не является вассалом США, но является вассалом Турции 10. Культурные и торговые связи между Азербайджаном и Россией на порядок сильнее и шире. Вопрос? А торговые связи были также, если бы Азербайджан находился бы западнее территориально. Даже у Грузии с антироссийской политикой не получается не торговать с Россией. Еще Пример Латвия. Вся статистическая информация взята с сайта Вики со страницы Азербайджана.
Статья однобокая. 1. Война религиозная (армяне единственные христиане в регионе, у кого есть своя страна). 2. Война этническая (бойня турков против армян) 3. Это война Не территориальная, а за выживание народа. 4. В Карабахе Есть "древние армянскиех памятники" и храмы. вы возможно там не были, но обстел храма тому подтверждение. 5. Христианские церкви армянские, а не албанские. Зайди в любой источник и узнаешь что Кавказская Албания была за долго до появления этих храмов и их територия была часть Дагестана, Грузии и север Азербайджана. 6. В Азербайджане до сих пор живут армяне, но их количество не 30тысяч, а 120тысяч, ровно столько проживают на Нагорном Карабахе, это число они приписали к себе! (это как население крымчан Украина приписала бы себе) 7. Турция воюет против Армении руками азербайджанцов и силами террористов из Сирии и Ливии (информацию подтвердили Нарышкин и на Западе) 8. В Армении есть русофобия, возможно, как и в любой другой стране, проплаченные извне. (даже в России есть русские русофобы, но мы их называем либералами) 9. Азербайджан не является вассалом США, но является вассалом Турции 10. Культурные и торговые связи между Азербайджаном и Россией на порядок сильнее и шире. Вопрос? А торговые связи были также, если бы Азербайджан находился бы западнее территориально. Даже у Грузии с антироссийской политикой не получается не торговать с Россией. Еще Пример Латвия. Вся статистическая информация взята с сайта Вики со страницы Азербайджана.
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243
Max 2 дня назад
Автор. И чего они- армяне, тогда там на смерть стоят?!
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3k
Юра Гагарин 2 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Юра Гагарин 2 дня назад
вот так вот армяне воюют, как фашисты приковывают своих солдат в окопах

Ссылка www.youtube.com
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3k
Юра Гагарин 2 дня назад
если армян не остановить, то через некоторое время они заявят что краснодарский край это исконно древняя земля армян, назовут его Карцах и потребуют автономию
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3k
qap 2 дня назад
Карабахский вопрос можно решить примерно так же как американцы решили аналогичную ситуацию с Косово. Признать независимость. Поставить там "военную базу ОДКБ", по факту Российскую. Половину стоимости содержания базы возложить на плечи армянской диаспоры в РФ. Отказывающихся платить армян - депортировать. Изгнанным азерам разрешить вернуться в Карабах, вернуть изъятую собственность, отдельным налогом установить платить половину за содержание военной базы. На территории Карабаха ввести смертную казнь за разжигание межнациональной розни, с пожизненной депортацией до 7-го колена родственников провинившегося. Сделать там свободную экономическую зону для торговли с Ираном в обход санкций сша.
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3k
Юра Гагарин 2 дня назад
поддержка Армении в корне противоречит интересам российского государства, диаспоре пофиг интересы России, а ее силы достаточно, чтобы действовать вопреки интересам страны проживания. И власть это глотает!
=
100500 раз согласен.
России выгоднее дружить (то есть держать в союзниках) Азербайджан, в том числе и как козырь в отношениях с Турцией. И опять же азеры не вполне дружат со всеми соседями, а вот армяне пересрались со всеми, даже с грузинами, которые их вообще не трогали,
да и хитрожопые, наглые хамы, до всех докапываются, а Россию за них впрягайся, да нах нам такой союзник нужен, одни проблемы от них
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3k
cfhfwby 2 дня назад
Не очень нравятся и те, и другие, но азерв во власть не лезут и не занимаются обманом россиян под прикрытием НАШЕГО государства (РусЛото, например, якобы, государственное лото), азеры торгуют на рынке, армяне-всюду. И потом, чего бы там не говорили, но армяне ВСЮ свою жизнь ненавидели Россию, хотя, всю эту же жизнь паразитировали на ее теле. Я жил в Армении и в советское время там всегда гундели о том, что без России жили бы отлично, ненавидели, что Россия не отобрала ДЛЯ НИХ Арарат у Турции. Короче, что хотели-получили, вот еще бы пополнить эту недострану населением-выселить ВСЕХ армян на историческую родину.
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3k
Юра Гагарин cfhfwby 2 дня назад
согласен, Азербайджан нам конечно не братушки, но как союзник вполне надёжен, чем эти армяне, из-за которых вечно проблемы, в том числе из-за их подлой натуры
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3k
mukado 2 дня назад
Есть пара нюансов против Азербайджана.. знаменитая абревеатура ГУАМ например. Ну и к тому же в ОДКБ азеры сами не захотели. Насколько им сейчас было бы проще
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3k
Юра Гагарин mukado 2 дня назад
ГУАМ уже ничего не значит,
а в ОДКБ им путь армяне закрыли
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15
Val 2 дня назад
И фото подделал??
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7k
Шурум-бурум 2 дня назад
айзер пост настрочил
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57k
Доктор Джонс Шурум-бурум 2 дня назад
Что не так?
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7k
Шурум-бурум Доктор Джонс 2 дня назад
хачи и айзеры - это шелупонь, заслуживающая резерваций! эти сука алчные "гордые" горные твари не могут жить честно и спокойно! их скотский менталитет позволяет им понимать лишь язык кнута и твердую руку Хозяина...
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3k
Юра Гагарин Шурум-бурум 2 дня назад
хачи и айзеры - это шелупонь, да есть такое,
но на государственном уровне Азербайджан ни разу не сделал подлостей в отношении России
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